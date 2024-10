In 2500 al magico weekend della 17^ EcoMaratona del Chianti Classico, al via dal 18 al 20 ottobre

Gli eventi

Tre giorni di eventi, sport, natura e gusto, tre giorni di grande inclusione grazie ad eventi per tutti. Primo appuntamento venerdì 18 ottobre con la staffetta 3x1.500m, due giri da 750 m per ciascuno dei tre atleti della squadra che sfileranno nel centro storico di Castelnuovo Berardenga al calar della sera. Alle 10.00 di sabato 19 ottobre sarà la volta degli amici cagnolini che apriranno la strada alla prima edizione della EcoPasseggiata a 6 zampe Chianti Classico e, a seguire, alle 11.00 di sabato 19 ottobre partirà il Test gara e briefing coordinato dal tecnico Fulvio Massini, un allenamento pensato per sperimentare brevi tratti del percorso a cui seguirà Pasta Party e convegno tecnico nel pomeriggio.

I riflettori si accendono sulla giornata di domenica 20 ottobre quando si avrà il via di EcoMaratona del Chianti Classico 42Km, EcoMaratonina del Chianti Classico 21Km e Tra il bosco e le vigne del Chianti 13Km e, in chiusura, le EcoPasseggiate 6, 13 e 19 km, non competitive a passo libero aperte a tutti.

I numeri di gara

Con le iscrizioni ancora aperte sul posto nei giorni gara, sono circa 2.500 gli atleti che hanno già confermato la propria presenza ad uno degli eventi del weekend di Castelnuovo Berardenga. Di anno in anno, con grande soddisfazione degli organizzatori, cresce la quota rosa che sfiora il 40%. Tutto il Bel Paese ha risposto al richiamo del fascino di questi territori, sul podio di numerosità, dopo la regione ospitante, Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, un dato che si riflette anche nella numerosità per provincia dove, però, al quinto e al sesto posto troviamo le città di Padova e Torino. Che la Toscana sia meta conosciuta e apprezzata in tutto il mondo lo testimonia la presenza di 30 nazioni, Belgio, Germania e Moldavia guidano la classifica nella quale sono presenti atleti in rappresentanza di tutti i continenti con tante adesioni dagli Stati Uniti d’America.

Curiosità

Ai nastri di partenza, rispettivamente della 13 e 21km, i giovanissimi Sarah Simonis e Oliver Hobson, 18 anni per lei e 20 per lui. Sono entrambi impegnati nella distanza più lunga e vecchie conoscenze la 74enne Rosa Lettieri, che anche lo scorso anno è stata la più matura in gara, e il 79enne Luciano Magi, personaggio ben noto per aver portato a termine, solo quattro anni fa, la traversata del Lago Trasimeno dopo aver concluso, nella sua vita, la traversata dello Stretto di Messina, la traversata da Alicudi a Filicudi, da Giannutri all’isola del Giglio e molte altre. Magi ha già contato oltre 100 traguardi di maratona e di due edizioni di Ironman.

Ai nastri di partenza i «Senatori» di gara, finisher di tutte le edizioni di questa straordinaria manifestazione, Thimothy Chaplin (Isolotto Apd) con il pettorale 17 e Giovanni Onorato (Club Supermarathon).

Durante il weekend di gara, Sara Burberi, Alessandra Marangione e Christian Stopponi festeggeranno il compleanno, tutti insieme compiranno 114 anni.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi a tutte le manifestazioni venerdì 18 ottobre dalle ore 15.00 e sabato tutto il giorno presso via Mazzei (area ritiro pettorali e pacchi gara). Per le sole EcoPasseggiate sarà possibile iscriversi anche domenica 20 ottobre fino alle ore 8.30.