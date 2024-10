MASTER-AID® è official supplier della Venice Marathon 2024

PIETRASANTA PHARMA ha creato una linea di prodotti appositamente studiata per gli atleti, con un'attenzione particolare alla cura dei piedi e alle problematiche legate all'attività sportiva. L'azienda pone grande enfasi sulla prevenzione e la gestione delle complicazioni che possono insorgere durante l'attività fisica.

Caratterizzata dall'alta qualità dei suoi prodotti, PIETRASANTA PHARMA si distingue per l'accurata selezione delle materie prime, l'attenzione ai processi produttivi e l'impegno verso la sostenibilità ambientale, grazie all'uso di tecnologie eco-compatibili.

MASTER-AID, marchio leader italiano nel settore della medicazione, propone una gamma completa chiamata MASTER-AID FOOT CARE, che offre oltre 70 soluzioni per garantire il benessere del piede. Tra i prodotti principali ci sono le protezioni idrocolloidali adesive, ideali sia per prevenire che per trattare le vesciche.

Nel 2024, PIETRASANTA PHARMA sarà al fianco di numerosi runner nelle principali maratone italiane, fornendo un supporto prezioso per la salute dei loro piedi durante le gare. Inoltre, MASTER-AID FOOT CARE sarà il fornitore ufficiale della Venice Marathon del 27 ottobre 2024, a conferma del suo continuo impegno nel mondo del running.

