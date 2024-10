Venicemarathon e Riviera del Brenta?: un binomio vincente!

Venezia - La Wizz Air Venicemarathon, di cui domenica 27 ottobre si corre la 38esima edizione, rappresenta sempre di più un elemento significativo nella realtà non solo sportiva, ma sociale ed economica di Venezia e dell’intero territorio veneto. E' quanto emerso nel Convegno ‘Riviera del Brenta e Venicemarathon: un binomio vincente’ che ha avuto luogo sabato 19 ottobre nella splendida cornice di Villa Vernier Contarini.

L’incontro è stato promosso da Venicemarathon e dalla Conferenza dei Sindaci della Riviera del Brenta, rappresentata dal suo vicepresidente Mattia Gastaldi, con il patrocinio dell’Istituto Regionale Ville Venete, rappresentato dal suo presidente Amerigo Restucci, e in collaborazione con l’Organismo di Gestione della Destinazione rappresentato dal suo presidente Andrea Martellato. Il convegno ha visto la partecipazione di molte autorità del territorio, tra cui le consigliere regionali Francesca Scatto e Roberta Vianello, il sindaco di Stra Andrea Salmaso, il Sindaco di Dolo Gian Luigi Naletto, la vicesindaco di Fiesso D’Artico Elisa Marcato, il delegato della Città Metropolitana di Venezia Paolino D’Anna e il presidente del Coni Veneto Dino Ponchio.

Il presidente di Venicemarathon di Piero Rosa Salva, nel suo intervento introduttivo ha raccontato come il percorso della maratona sia stato volutamente tracciato per abbracciare un territorio ricco di arte, cultura e storia come la Riviera del Brenta, valore aggiunto alla manifestazione, e ha anche sottolineato come questo elemento abbia da sempre contribuito in maniera attiva al successo dell’evento: “Questo convegno non vuole essere un punto d’arrivo, bensì il punto di partenza di una nuova consapevolezza da parte di tutto il territorio, di ciò che Venicemarathon ha rappresentato e di cosa potrà rappresentare in futuro, anche in previsione del quarantennale del 2026. Ringraziamo tutte le autorità intervenute che hanno rafforzato la tesi che Venicemarathon e Riviera del Brenta rappresentino un binomio vincente e da parte nostra confermiamo il nostro impegno a sviluppare sempre meglio questa collaborazione”.

Il vicepresidente di Venicemarathon Stefano Fornasier ha commentato numeri e statistiche della manifestazione dal 2002 ad oggi, evidenziando il costante incremento degli iscritti (erano 6.000 nel 2002 e saranno 17.500 al via domenica) e degli stranieri che si attesta attorno al 40%. Dalle slide si legge anche che nel 2023 la Wizz Air Venicemarathon ha generato 10 milioni di indotto sul territorio a cui vanno aggiunte spese dirette dell'organizzazione per 1.758 milioni di euro. E' emerso anche che ai 16.000 partecipanti dello scorso si sono aggiunti altri 23.285 accompanatori, il cui 12,15% hanno utilizzato strutture ricettive e ristorative nella Riviera del Brenta.

Tutte le autorità hanno poi ribadito la grande importanza della manifestazione per lo sviluppo e l’immagine della Riviera Brenta e della sua economia, e il presidente regionale del Coni Dino Ponchio, coinvolto sin dalle prime edizioni, ha sottolineato anche la grande importanza di eventi come questo per la promozione dell’attività sportiva nel territorio.

Per Venicemarathon erano inoltre presenti il vicepresidente Claudio Borghello, il coordinatore generale Lorenzo Cortesi e il consigliere Ivano Sacchetto.

In conclusione, sono state anche annunciate alcune iniziative organizzate nella Riviera del Brenta. Sabato 26 ottobre pomeriggio a Stra verrà realizzato un 'panino' lungo 42,195 metri che verrà poi offerto al pubblico. Domenica 27 ottore, alla partenza della maratona, la soprano veneziana d’adozione Alessia Pintossi intonerà, dalla terrazza di Villa Pisani, l’Inno d’Italia in un riarrangiamento personale e, infine, lungo il percorso gli atleti incontreranno un arco gonfiabile (al 10° chilometro) dedicato appunto alla Riviera del Brenta.