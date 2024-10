La Maratona di Palermo guarda al futuro e all’Europa

Maratona di Palermo in trasferta questo fine settimana. Una delegazione, composta da alcuni membri del direttivo dell'ASD Media@ (società organizzatrice) è stata presente a Palma di Maiorca, in occasione della TUI Marathon de Palma de Majorque , che si è disputata nella giornata di ieri, domenica 20 ottobre.

L'evento iberico rientra nella MML, la "lega" di cui fanno parte quattro delle più affascinanti maratone che si affacciano sulle coste del Mediterraneo, Maiorca appunto, Cipro, Salonicco e Palermo (con la sua maratona) i cui rappresentanti si sono ritrovati per l'occasione nella cittadina iberica. Ma l'incontro di questo fine settimana, è stato anche un crocevia importante per la strada che porta alla trentesima edizione dell'evento siciliano (16 novembre 2025); questo grazie all'accordo stipulato tra TUI Tourist Union International, conosciuta anche come "TUI Group", una delle principali aziende mondiali nel settore del turismo e dei viaggi (con sede ad Hannover in Germania) e Maratona di Palermo, con la multinazionale pronta a finanziare in toto, l'operazione che vedrà il prossimo anno, l’evento palermitano, presente agli expo delle Maratone di Londra, Berlino, Valencia e Parigi.

Una occasione importante per promuovere l'evento e catalizzare l'attenzione di un fiume di podisti stranieri che ogni anno prendono parte a quelle che ben si possono definire le "major europee" della distanza dei 42km e 195 metri.

CHIUSURA ISCRIZIONI L’OTTO NOVEMBRE

Per iscriversi alla 29esima edizione della Maratona di Palermo c’è tempo fino all’otto di novembre. Da oggi e fino a chiusura le quote sono di 40 euro per la Maratona, 35 euro per la mezza, 80 euro per la staffetta (4x10.5 km). Diverse la quota per il campionato italiano: 20 euro senza pacco gara (ma).