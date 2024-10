Sabato torna il Bosco in Rosa, 700 donne per i viali del Bosco di Capodimonte e per il Santobono

Un pomeriggio insieme nel nome della prevenzione, del sorriso, dello stare insieme respirando a pieni polmoni ed immergendosi nella cultura centenaria di un luogo vanto della città di Napoli. Quinta edizione sabato 26 ottobre de il “Bosco in Rosa” . La carica delle 700 donne tra i viali del Real Bosco di Capodimonte per una manifestazione podistica riservata alle sole donne che si snoderà lungo un percorso di 4 km tra le bellezze settecentesche del parco napoletano voluto da Carlo III di Borbone. Il maltempo della scorsa settimana che ha costretto al rinvio dell’evento a sabato 26 ha solo aumentato l’attesa.

Partenza alle ore 16 dall’Istituto Caselli, iscrizione gratuita. Una manifestazione tutta al femminile in cui gli uomini sono invitati sì, ma a fare il tifo ed applaudire lungo i viali. Una giornata dedicata al benessere, ma anche alla conoscenza dei capolavori botanici che, unitamente a quelli ospitati nella Reggia di Capodimonte, sono protagonisti nel polmone verde per eccellenza che Napoli conserva.

Per il suo patrimonio storico, architettonico e botanico il Bosco di Capodimonte è stato nominato nel 2014 parco più bello d’Italia. Padroni di casa il Canforo del Giardino dei Principi, il Cipresso di Montezuma o Albero del Thule, l’Albero dalla corteccia sfogliante, l’Eucalipto robusto, il Tasso del Giardino dei Principi, il Canforo della Fruttiera Reale (Giardino Torre), esemplare gigantesco della specie (20 mt di altezza per 730 cm di circonferenza del fusto; la chioma si estende per un’area di 450 mq). La partenza, nei pressi dell’Istituto Caselli non lontana dal Cellaio che ospita la mostra antologica “Giuseppe Pirozzi. L’atelier dello scultore”.

Per gli orari del Museo consultare il sito https://capodimonte.cultura.gov.it/

L’appuntamento, che gode del patrocinio morale del Comune di Napoli, è organizzato dalla Napoli Running con la co-organizzazione del Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Eike Schmidt e al fianco della Fondazione SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS.

“Vogliamo regalare una giornata di benessere tutta rivolta alle runners in rosa – l’invito del presidente di Napoli Running, Carlo Capalbo – alle donne e ai bambini perché è prevista anche una zona accoglienza e animazione per quanti vogliano far divertire i loro piccoli in sicurezza mentre si godono la passeggiata nel bosco. Una passeggiata che vuole essere una occasione per vivere insieme una giornata rilassata nelle bellezze del Bosco di Capodimonte”.

Eike Schmidt – Direttore Generale Museo e Real Bosco di Capodimonte aggiunge: “Diamo il benvenuto a tutte le partecipanti del ‘Bosco in rosa’ , un appuntamento entrato stabilmente nel calendario autunnale del Real Bosco con la sua capacità di coinvolgimento e il forte messaggio sociale, grazie all’impegno degli appassionati organizzatori di Napoli Running a favore dell’Ospedale Santobono. E’ nostra intenzione invitare sempre più ad una pratica sportiva aperta a tutti, regolata e rispettosa della straordinaria ricchezza storica e botanica di un’area verde unica in Europa, patrimonio della collettività ma soprattutto dei cittadini di Napoli”.

L’assessore allo sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, sottolinea: “Anche quest’anno il Bosco di Capodimonte si tinge del fiume rosa di donne che si incontrano per passeggiare all’insegna della salute e della prevenzione. Siamo giunti alla quinta edizione de “Il Bosco in Rosa”, la gara non competitiva di 4 km che unisce lo sport al benessere fisico ed al prestigioso patrimonio culturale della nostra Città. Sarà una passeggiata all’insegna del divertimento, della condivisione e della prevenzione, prima alleata della nostra salute. Come ogni anno, “Il Bosco in Rosa” sarà anche occasione per sostenere un’iniziativa benefica a supporto dell’Ospedale Santobono Fondazione ets. Vi aspetto numerose e numerosi!”

Il dottor Ugo de Luca, Presidente della fondazione sostenitori ospedale Santobono ets, afferma: “Siamo felici e orgogliosi di sostenere un’iniziativa che coniuga sport, salute e solidarietà femminile. Crediamo fortemente nel valore della prevenzione e nella promozione di uno stile di vita sano, e questa manifestazione rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare le donne sull’importanza di prendersi cura di sé”.

Il progetto che sostiene quest’anno Il Bosco in Rosa, illustrato da Emanuela Capuano, direttore della S.O.S. Sostenitori Ospedale Santobono ETS, è l’“Umanizzazione del Nuovo Reparto di Neuropsichiatria” in allestimento nei nuovi spazi che l’ospedale pediatrico sta ristrutturando a Villa Bianca. Il progetto prevede di umanizzare, sia con i decori che con nuovi arredi creati su misura, 7 camere di degenza che ospiteranno 9 posti letto, la ludoteca, il corridoio e la cucina. L’obbiettivo sarà creare un ambiente più adeguato ed accogliente per ospitare piccoli pazienti in un reparto che, soprattutto negli ultimi anni post pandemia, ha una richiesta sempre crescente di aiuto da parte di molte famiglie.

Con grande entusiasmo il CUG dell’Università Parthenope ha patrocinato l’evento esaltando il ruolo dello sport per il benessere e la prevenzione della salute in particolare delle donne. L ‘iniziativa contribuisce attivamente a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche delicate in un contesto sportivo, festoso e molto inclusivo.

Tra i partner dell’iniziativa ci sarà SYNLAB SDN, gruppo sanitario riconosciuto come IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), leader europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica, che gestisce punti prelievo e centri medici all’avanguardia a Napoli, San Giorgio a Cremano, Sant’Antimo, Grumo Nevano, Salerno, Pagani, Maiori e Cellole.

Nell’ambito della campagna di prevenzione e sensibilizzazione “Ottobre in Rosa”, SYNLAB SDN offrirà alle runner napoletane, durante la gara, la possibilità di compilare un questionario informativo sulla prevenzione senologica e ginecologica e di usufruire di specifici pacchetti di prevenzione che prevedono visite specialistiche ed esami diagnostici (eco transvaginale, pap test, eco mammaria e mammografica con tomosintesi) ad un costo agevolato, presso i Centri Medici a Napoli

