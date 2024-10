Alì Family Run: al Parco San Giuliano di Mestre è stata una festa 2.500 studenti

ALI' FAMILY RUN - La mattina è iniziata alle ore 10 con la gara riservata a studenti e famiglie che ha visto scatenarsi sui viali verdi del Parco San Giuliano una folla scatenata di oltre 2.500 studenti. Il vincitore, Alessio Reato, è una giovane promessa dell’atletica leggera. Diciassette anni e studente del Liceo Scientifico Ugo Morin di Mestre, Alessio è uno specialista delle siepi, portacolori della Atletica Biotekna Marcon, 4 volte campione regionale e quinto ai Nazionali Allievi, sempre nelle siepi.

In campo femminile, invece, primo e secondo posto per due straniere. Si tratta dell’ungherese Beatrix Magyar, 45 anni, venuta a Venezia per partecipare alla VM10K di domenica e dell’inglese Alexa Gill, 10 anni, figlia del maratoneta Nick che domenica sarà al via della 38’ Wizz Air Venicemarathon.

Anche quest’anno il trofeo Ali? e? stato vinto dall'Istituto Comprensivo Viale San Marco che con 358 iscritti, scuola piu? numerosa. Sul podio anche l’IIS Marco Polo Venezia (347 Iscritti) e I.T.T. Algarotti (189 iscritti).

"Siamo felicissime di essere anche quest'anno la scuola più numerosa perchè i nostri ragazzi accolgono sempre con gioia ed entusiasmo l'invito a partecipare a questa bella manifestazione e noi insegnanti siamo felici perché riteniamo che sia una splendida occasione per far fare sport all’aria aperta e diffondere la cultura della corsa" - così le professoresse Pavanello e Nicolè dell’ISS Viale San Marco.

E' stata quindi una bella mattinata all'insegna dello sport e della solidarieta?, resa ancora piu? entusiasmante dalla presenza di Giusy Versace, atleta paralimpica, scrittrice, senatrice della Repubblica e fondatrice dell'associazione Disabili No Limits con la quale dona ausili, ad oggi non previsti dal Sistema Sanitario Nazionale (ASL), a persone con disabilita? che vogliono iniziare a fare sport. Parte del ricavato delle adesioni delle cinque tappe delle Ali? Family Run saranno devolute proprio alla sua associazione. "Sono felice di vedere tutto questo entusiasmo da parte dei giovani e di ricordare loro che questa mattina hanno 'prestato' le loro gambe a chi non le ha - sottolineato Giusy Versace - e proprio per questo motivo Alì Family Run rappresenta un momento importante di sport e solidarietà: un binomio vincente. Ringrazio gli amici di Venicemrathon per avermi voluta anche quest'anno al loro fianco e sono felice di partecipare al Charity Program con la mia onlus che ha raccolto la cifra record di 10.000 euro. Non vedo l'ora di accogliere al mio stand gli oltre 50 runners che hanno deciso di correre, chi la 10K e chi la 42K, a favore della Disabili No Limits."

Oltre a questo bel messaggio di solidarietà, i partecipanti sono stati anche sensibilizzati sull'importanza della lotta contro la poliomielite, grazie al progetto 'End Polio Now' promosso dal Rotary e presente su tutte le t-shirt.

Inoltre, grazie alla collaborazione con 'The Human Safety Net', tutti avranno l'opportunità di vivere un’esperienza emozionante, con la visita per due persone alla mostra interattiva 'A World of Potential' presso la suggestiva ‘Casa di The Human Safety Net’, alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco. Le classi vincitrici potranno anche prendere parte ad un laboratorio didattico gratuito, che permetterà agli studenti di approfondire i temi della mostra "A World of Potential" in modo dinamico e divertente. Le attività saranno pensate su misura per ogni classe, considerando l’età e le esigenze specifiche degli studenti, per garantire un’esperienza educativa e allo stesso tempo ricca.

La mattinata con gli studenti è stata salutata anche dall'assessore alle politiche educative Laura Besio e dall'assessore promozione territorio Paola Mar.

INAUGURAZIONE EXPOSPORT - Terminate le premiazioni della Alì Family Run è stata la volta dell'inaugurazione ufficiale del 33^ Exposport Venicemarathon Village, quest’anno ancora di più vetrina espositiva internazionale e polo culturale, con oltre 100 espositori tra aziende e charities.

Anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha raggiunto il Parco San Giuliano per un breve saluto assieme al vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello.

"Con manifestazioni così grandi ci vuole molta esperienza e ci tengo a sottolineare la professionalità degli organizzatori che aumenta di anno in anno. L’idea di rendere partecipe Confindustria Veneto Est all’interno di questa compagine aziendale corrisponde a uno spirito generoso e lungimirante - ha sottolineato il primo cittadino- Il Comune fa la sua parte, mettendo a disposizione tutto quello che serve, in primis il parco San Giuliano, protagonista dello sport dei giovani e per il futuro di questo territorio. Come amministrazione crediamo molto nello sport partecipato, ma anche nel coinvolgimento dei campioni dello sport per far nascere la passione ai giovani e far capire loro il percorso sportivo oltre che umano. Partecipo oggi per ringraziare tutti i volontari che grazie al loro impegno ci aiutano a lavorare, l’organizzazione che mette tutto l'anno il loro cuore e senza sarebbe impossibile raggiungere questi risultati: è un lavoro lungo e fatto con passione” - ha concluso Brugnaro.

Sono inoltre intervenuti all'inaugurazione il direttore dell'ufficio sport di Regione Veneto Giorgio De Lucchi che ha ricordato come sia un anno importante a livello sportivo per il Veneto in quanto 'Regione Europea dello Sport', il Direttore della sede di Venezia di Confindustria Veneto Est Giampaolo Faggioli, la Dirigente del Comm.to P.S. di Mestre Michela Bochicchio, Mauro Conti di Joma che ha illustrato la maglia ufficiale dedicata a Marco Polo e moltissimi altre partner e sponsor, saliti sul palco per tagliare ufficialmente il nastro.

Restando in tema delle celebrazioni della figura di Marco Polo (di cui ricorrono quest’anno i 700 anni dalla morte) sono stati ospiti dell'inaugurazione di Exposport anche Alberto Fiorin (64 anni, scrittore) e Dino Facchinetti (67 anni, pensionato) che hanno raccontato la loro epica impresa: da Venezia a Pechino in bicicletta. Un viaggio di 100 giorni, lungo la via della Seta, proprio come il celebre esploratore veneziano.

DOMANI - Sabato 26 ottobre, sempre all'Exposporte? in programma la presentazione dei Top Athletes alle 11 e alle ore 17.30 sara? anche quest'anno celebrata la Santa Messa del Maratoneta dal parroco don Roberto Donadoni e da don Marco Carletto, atleta tesserato per Athletica Vaticana (la rappresentativa sportiva della Santa Sede), alla sua ottava Venicemarathon. La messa sara? celebrata nella chiesa di San Salvador (sestiere di San Marco, non lontano dal Ponte di Rialto). Al termine della celebrazione, ci sara? la preghiera del maratoneta nelle diverse lingue e la benedizione degli atleti con i loro pettorali.

SPORT E CULTURA - Grazie all’accordo con il Polo Museale Regionale del Veneto che concedera? anche quest’anno l’ingresso gratuito a Villa Pisani a tutti i partecipanti, da mercoledi? 23 ottobre a martedi? 29 ottobre. Per gli accompagnatori biglietto ridotto. Fondazione Musei Civici di Venezia, il piu? grande polo museale della citta?, rinnova la convenzione aprendo le porte a tutti gli iscritti e ai loro accompagnatori. Dal 25 al 27 ottobre sara? possibile visitare a tariffa ridotta, mostrando il pettorale o la lettera di conferma iscrizione, le seguenti sedi museali: Palazzo Ducale; Museo Correr (incluso Biblioteca Marciana e Museo Archeologico); Ca’ Rezzonico - Museo del Settecento Veneziano; Museo di Palazzo Mocenigo; Casa di Carlo Goldoni; Ca’ Pesaro Galleria Internazionale d’arte Moderna; Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue; Museo del Vetro di Murano; Museo del Merletto di Burano, Museo Mariano Fortuny y Madrazo.

Infine, la Casa di The Human Safety Net è aperta con ingresso libero per tutti domenica 27 ottobre. Per i runner di Wizz Air Venicemarathon anche il 25, 26 e 28 ottobre sarà possibile accedere liberamente, assieme ad un accompagnatore, mostrando l’iscrizione.