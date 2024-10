A Mattia Tanara e Agnese Carcano il Trail dei Folendari

VERONA – Pronostico rispettato per la gara lunga 30 km del Trail dei Folendari andata in scena questa mattina in uno scenario di pieno autunno la cui pioggia dei giorni scorsi ha reso il terreno piuttosto fangoso. Sono stati infatti Mattia Tanara (KM Sport), e Agnese Carcano (Atl. Verona Pindemonte), già vincitori di tante manifestazioni, tra cui la Lessinia Legend Run, a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione.

La gara ha fatto registrare un incremento di circa il 40% rispetto ai numeri della precedente edizione, con l’annuncio del sold-out già nei primi giorni della settimana di gara con ben 700 iscritti. Adesioni anche per la 15 km non competitiva, un segnale di grande accoglienza che ha dato buoni frutti.

I risultati della 30 km

Mattia Tanara si è presentato al traguardo in 2h21’56”, con netto anticipo su Marco Biondi (Atl. Franciacorta Oxyburn), che ha riconfermato la piazza d’onore dello scorso concludendo le sue fatiche in 2h26’49”. Deve passare meno di un minuto per il terzo gradino del podio che viene occupato da Luca Miori (G.s. Fraveggio) in 2h27’34”.

Gara fotocopia al femminile con la protagonista annunciata Agnese Carcano al traguardo in 2h52’25” seguita da Camilla Rizzardi (Team Mud&Snow), per lei la piazza d’onore in 2h59’02”. E’ Lucia Forte (Runners Team Zanè) a conquistare il terzo posto andando a concludere la sua prova in 3h01’03”.

I risultati della 15 km

E’ stato Daniel Vinco (Bolf Team Asd), con il crono di 1h10’25” il primo al traguardo della 15 km tallonato da Luca Bertoldo (Atl. Schio). Più staccato Federico Presa (Km Sport) in 1h13’16”.

A vincere tra le donne è stata Sofia Toniolo (KM Sport) che ha concluso la sua prova in 1h28’49” seguita da Cristina Sonzogni (Elle Erre Asd) in 1h32’34”. Ben staccata Tanya Fabbris (Runcard) che sale sul terzo gradino del podio dopo 1h36’57”.

“Siamo entusiasti della neonata collaborazione con Gaac Veronamarathon ASD, un’unità di intenti che è stata molto positiva, sia in termini di comunicazione che guardando alla consulenza e al lavoro dei volontari, in totale 150. Quest’anno abbiamo registrato il sold-out, un dato che ci ha fatto molto piacere ma più di tutto siamo soddisfatti della qualità organizzativa che abbiamo potuto offrire, queste le impressioni che ci hanno trasmesso gli atleti che si sono trattenuti fino a tardi a fare festa e ballare con noi. Siamo anche felicissimi del supporto organizzativo fornitoci dalle tante associazioni e istituzioni locali coinvolte, tutte concretamente fattive”, il commento di Dino Tornieri, Presidente Polisportiva Cerro Veronese e Coordinatore Generale Trail dei Folendari.

“Buona la prima, mi riferisco alla collaborazione con Polisportiva Cerro Veronese che ha subito portato ad un miglioramento di diversi aspetti della manifestazione, sia a livello tecnico-organizzativo, sia numerico con il raggiungimento del sold-out. Più di ogni altra cosa, siamo felici di aver regalato una bella domenica di sport a tanti atleti. Da sempre organizziamo gare che interessano il centro veronese, per noi è una grande soddisfazione aver fatto centro a Cerro Veronese”, il commento di Stefano Stanzial, Gaac 2007 Veronamarathon Asd.