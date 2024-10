Malgrado i miglioramenti dell'atleta il VO2Max è in calo, tutti i perchè

Coach Paci, è possibile che un atleta in fase di miglioramento veda il proprio VO2max abbassarsi? Come può succedere?

Sì, può succedere, ed è una situazione che può dipendere da diversi fattori. Anche se l'atleta sta migliorando, il VO2max potrebbe non aumentare per ragioni specifiche legate all’allenamento. Ad esempio, potrebbe star migliorando in altre capacità, come la velocità o la resistenza anaerobica, che non necessariamente alzano il VO2max.

Ci può spiegare meglio come l’allenamento può influenzare il VO2max in questo senso?

Certamente. Se il programma di allenamento si concentra maggiormente su intensità moderate o su aspetti tecnici come l’efficienza della corsa, potrebbe non stimolare abbastanza il sistema aerobico per far crescere il VO2max. Lavorare su ritmi meno intensi può migliorare le prestazioni in gara, ma non necessariamente far aumentare questo parametro specifico.

Quali altri fattori potrebbero giocare un ruolo in questo calo del VO2max?

Anche lo stress può incidere. Se l'atleta è sotto stress, fisico o mentale, la capacità del corpo di recuperare e adattarsi ne risente. E il VO2max potrebbe abbassarsi temporaneamente, anche se si è in un buon momento dal punto di vista delle prestazioni generali.

Quindi il recupero ha un ruolo chiave?

Assolutamente sì. Se durante una fase di miglioramento si spinge troppo senza lasciare spazio al recupero, il VO2max può risentirne. Non permettere al corpo di recuperare completamente tra una sessione e l’altra può ostacolare la sua capacità di migliorarsi in questo parametro.

E se l’atleta dovesse cambiare peso corporeo? Anche questo influisce?

Sì, un aumento di peso, anche se sotto forma di massa muscolare, può ridurre il VO2max relativo. Il VO2max è espresso in rapporto al peso corporeo, quindi un peso maggiore, anche muscolare, può abbassare questo valore.

L’ambiente può influire sul risultato del VO2max?

Certamente. Fattori come altitudine, caldo o umidità possono influenzare il risultato. Anche se l'atleta sta migliorando, queste condizioni esterne possono far risultare il VO2max più basso rispetto a una situazione standard.

Può esserci anche una variazione nei metodi di misurazione del VO2max?

Esatto. Se si utilizzano metodi o strumenti di misurazione diversi rispetto al passato, potrebbe esserci una differenza nei risultati. Quindi, a volte, il calo non riflette un vero cambiamento fisiologico.

Infine, cosa succede durante il tapering pre-gara? Anche questo può influire?

Sì, durante il tapering, quando si riducono i carichi di allenamento per prepararsi a una gara, il VO2max potrebbe abbassarsi leggermente. Tuttavia, questo non significa che l’atleta sia meno in forma, anzi, è un segnale che il corpo sta recuperando ed è pronto per esprimere il massimo in gara.

