Con l’Aeroporto Valerio Catullo, Verona Run Events decolla in tutto il mondo

Siglato in questi giorni un accordo ad alta quota che darà ampia visibilità a blasonati eventi di assoluto livello internazionali che si corrono ogni anno a Verona, quali la Eurospin Verona Run Marathon 42k,21k, Family Run in programma domenica 17 novembre e già in programma il 16 novembre 2025, la Verona Christmas Run del 15 dicembre 2024 e la Romeo&Giulietta Run Half Marathon/Relay/Family Run del 16 febbraio 2025.

Eventi dal forte carattere internazionale, sia la maratona di Verona che la Romeo&Giulietta Run Half Marathon/Relay e Family Run vantano il Label Fidal, addirittura gold per la mezza maratona di febbraio, e sono iscritte da sempre nei calendari Aims e World Athletics. Competizioni podistiche tra le più partecipate d’Italia e che godono ampia conoscenza e riconoscimenti anche dall’estero.

La partnership

Verona città dell’amore, con il suo centro storico dichiarato patrimonio Unesco, meta per oltre 2 milioni di turisti all’anno che giungono da ogni angolo del mondo anche per vivere le emozioni di partecipare ad eventi sportivi dove si fondono alta qualità organizzativa e bellezza. Da questo presupposto, e con l’intento di trasformare gli eventi sportivi in un volano per il territorio, al contempo rafforzando i legami con le realtà virtuose del territorio stesso, nasce la collaborazione con l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca che diventa Silver Sponsor degli eventi.

Da ormai qualche giorno presso l’Aeroporto di Verona vi sono installazioni grafiche o video per la promozione delle gare, in questo caso della Romeo&Giulietta Half Marathon/Relay/Family Run. Migliaia di turisti che frequentano ogni giorno l’aeroporto veronese potranno dunque vedere e conoscere un grande evento sportivo che si terrà nella città scaligera e dunque magari decidere di tornare per correre durante quei giorni di febbraio. Inoltre tra qualche settimana i 2500 stranieri e gli oltre 5mila partecipanti italiani provenienti da tutte le regioni italiane, che arriveranno insieme ai loro familiari per correre il mese prossimo la Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k e Family Run di domenica 17 novembre 2024 vedranno le immagini della famosa Romeo&Giulietta Half Marathon/Relay/Family Run.

Così ha commentato Stefano Stanzial, Direttore Generale degli eventi targati Gaac 2007 Veronamarathon Asd e Presidente di Verona Run Events: “Collaborare con l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca è per noi motivo di orgoglio e conferma che stiamo lavorando bene e che i nostri eventi hanno un appeal molto forte in tutto il mondo. Siamo sempre molto felici quando riusciamo a intrecciare nuove partnership con importanti aziende del territorio e che hanno come obiettivo ricadute economiche concrete sullo stesso territorio. Questo significa fare squadra e amare la nostra meravigliosa città condividendo obiettivi finali. Oltre che organizzatori sportivi in pratica da sempre siamo degli operatori turistici, generando due volte all’anno con i nostri eventi internazionali indotti economici da milioni di euro presso le ricettività turistiche. Sono certo che la partnership con l’Aeroporto veronese ci farà decollare ancora più in alto dandoci una importante spinta di visibilità e riconoscibilità”.

Alessandra Bonetti, Amministratore Delegato di Catullo, ha dichiarato: “L’accordo di partnership con Verona Run Events rientra nei nostri obiettivi di favorire e sviluppare un costante dialogo con il territorio. Le manifestazioni podistiche di novembre, dicembre e febbraio richiameranno un vasto numero di partecipanti, molti dei quali di provenienza internazionale. Per questo pubblico e per l’intera organizzazione, il nostro aeroporto costituirà un punto di riferimento in termini di rete di voli e di servizi offerti. Un ruolo che la Catullo, insieme al Gruppo SAVE, interpreta con grande concentrazione, attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture che stanno cambiando il volto dello scalo, a favore di passeggeri e operatori”.

Iscrizioni

Le iscrizioni alla Eurospin Verona Run Marathon sono aperte sul sito così come sono aperte le iscrizioni alla Romeo&Giulietta Half Marathon/Relay/Family Run. Chusura prevista martedì 11 Febbraio 2025. Cambio tariffa a slot per la Half Marathon, il 31 dicembre 2024 per la Relay e il 31 gennaio 2025 per la Family Run. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 14 e sabato 15 Febbraio presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia). Non si effettuano iscrizioni nella giornata di domenica 17 novembre.