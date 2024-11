E' sold out la XIII SPORTWAY Lago Maggiore Marathon di questa domenica 3 novembre

VERBANIA – Sold out. Sì, è tutto esalurito, pettorali terminati per la prima volta nella storia di questa maratona. E’ iniziato così, con questa bella notizia il conto alla rovescia verso la XIII SPORTWAY Lago Maggiore Marathon di domenica 3 novembre , un evento che porterà migliaia di runner a vivere le emozioni della splendida cornice del Lago Maggiore, sul tracciato da Arona a Verbania, il più panoramico e tra i più veloci d’Italia. Numeri che generano un indotto economico sul territorio di qualche milione di euro a favore delle attività tusitico-ricettive.

Le gare

La manifestazione ha da sempre avuto un carattere molto inclusivo grazie alle quattro distanze adatte a tutti. Confermate le quattro distanze: 42,195km, 33 km, 21,097 km e 10 km, sia in forma competitiva che non competitiva. Partenza da Arona per maratona, mezza maratona e 33 km e arrivo a Stresa solo per la 21 KM, a Verbania per tutte le altre distanze.

Gli atleti che partecipano alla 10 km partiranno da Fondotoce – Piano Grande per unirsi all’arrivo con gli atleti di maratona e 33 km a Verbania. Per tutti, la possibilità di partecipare alle competizioni in forma non competitiva, un messaggio di grande accoglienza per quanti si stiano avvicinando a questo sport o vogliano godersi l’evento senza subire la pressione del cronometro.

I top runner

Per la distanza di maratona, l’attenzione è puntata sull’atleta locale, spesso protagonista delle manifestazioni targate Sport PRO-MOTION, Mauro Bernardini (Sport Project VCO) e sul suo compagno di squadra Massimo Carnelli, qui già terzo nel 2019 quando ha fatto segnare il suo personale di 2h48’48”.

Al femminile, spicca il nome di Denise Zacco (Asd Zena Runners), sul Lago Maggiore già vincitrice del II UTLM e che porta in dote un personale di 2h59’05” fatto registrare a Milano nel 2023. Al debutto sulla distanza, ma con in dote il personale di 1h28’57” all’ultima Stramilano, Sabrina Marquet (Atl. Cogne Aosta).

Per la 33 km, al maschile, l’assalto vincente potrebbe essere di Matteo Bernardini (ASD Daunia Running), quest’anno al personale in mezza maratona con 1h13’09” a Milano o di Matteo Bradanini (DK Runners) che porta in dote l’ottimo 1h09’51” fatto registrare alla mezza maratona di Lodi di quest’anno, quando ha chiuso in sesta posizione assoluta.

Torna per il bis della 33 km Arianna Lutteri (KM Sport), ex campionessa italiana di maratona che ben conosce queste strade per aver conquistato anche il gradino più alto del podio nella mezza maratona del 2021.

Per la mezza maratona, torna per bissare il gradino più alto del podio lo svizzero Lucien Epiney, un habitué delle gare Sport PRO-MOTION A.S.D., che qui spesso ha conquistato la piazza d’onore e ha anche siglato il primato del percorso della EPIC 60K della 4^ MEHT. In campo femminile, l’attenzione è tutta su Ilaria Zaccagni (Atl Casone Noceto), nel suo palmares un ottimo 1h17’21” a Milano nel 2014.

I numeri

Sold out e iscrizioni chiuse, ben 2500 atleti che hanno confermato la propria partecipazione, il numero più interessante è quello degli stranieri che, per questa edizione, sfiorano il 40%. Brilla anche la quota rosa che tocca il 35%, un risultato che fa sempre piacere. Tutta l’Italia ha risposto presente, ai nastri di partenza ci saranno atleti in rappresentanza di tutte le regioni, capolista la Lombardia che scalza anche la padrona di casa Piemonte cui segue l’Emilia-Romagna, dato perfettamente in linea con la numerosità per provincia. Tra le 63 bandiere che sventolano sulla linea di partenza, salgono sul podio quelle di Francia, Regno Unito e Belgio, a queste si aggiungono rappresentanze da tutti i continenti, persino dalle lontanissime Australia e Nuova Zelanda.

Dei 325 team che prenderanno parte all’evento, i più numerosi sono la squadra genovese Asd Zena Runners, la saviglianese Kalipe Asd e Cittadella 1592 Parma.

Curiosità

I più giovani in gara sono il 16enne austriaco Maximilian Aschberger e la 18enne Sara Simone, rispettivamente impegnati sulle distanze di 10 e 42 km. Gi applausi sono per l’85enne Alfonso De Giorgis e la 71enne inglese Cecylia Ragheb, entrambi in gara sulla 21 km. L’evento è anche un’occasione per condividere la propria festa di compleanno con oltre 2500 runner, gli auguri della società organizzatrice vanno a Cristina Borgnis, Giulio Caselli, Christian Gianoglio, María Jesús Gutiérrez e Sandra Soares, tutti insieme soffieranno su 210 candeline.

Ai nastri di partenza ci sarà anche l’atleta locale Alfredo Fasolo (Gruppo Atletica Verbania) che correrà con il pettorale numero 16, in occasione della sua 16esima ed ultima maratona con una T-shirt speciale “Corro per un sogno” per celebrare un obiettivo solidale, raccogliere fondi per il piccolo Youssef.

I pacer

Tornano a supporto degli atleti i “Volontari del sorriso”, i pacer del gruppo “Gli Originali”, runner speciali per quella generosità che li spinge a guardare al proprio traguardo come ad un obiettivo da condividere. I ‘Pacers Gli Originali Asd’ offrono esperienza oltre ad un grande sorriso, sempre con un occhio al cronometro ed uno sguardo alla coda di runner che si affidano a loro per trasformare la fatica in allegria e centrare l’obiettivo tempo. Guidati da Roberto Toniatti saranno a disposizione dei runner per tagliare il traguardo insieme.

Non solo corsa

Gli eventi organizzati da Sport PRO-MOTION A.S.D. hanno anche l’obiettivo di promuovere il territorio, creando ricadute economiche positive. L’attenzione all’accoglienza di atleti ed accompagnatori è un fiore all’occhiello di tutte le manifestazioni targate Sport PRO-MOTION A.S.D. che da sempre stipula convenzioni strutture ricettive-turistiche e con diversi hotel, per garantire condizioni vantaggiose. Sul sito dell’evento sono attive le sezioni OSPITALITA’, GUIDA SPETTATORI ed una pratica guida per COME RAGGIUNGERCI.