Orario tv, top runner, guadagni atleti e info sulla maratona di New York

Si corre questa domenica 3 novembre 2024 la 53^ edizione della New York City Marathon, oltre 50mila gli atleti presenti in arrivo da oltre 160 nazioni del mondo. Italia come sempre in primo piano, non con i top runner (completamente assenti), ma come nazione più rappresentata dopo gli Stati Uniti. L’amore dei maratoneti italiani per New York è sempre forte, da decenni ormai.

Orario di partenza della New York Marathon

Come consueto le top runner donne partiranno per prime, queste per evitare il ‘lepraggio’ da parte di atleti uomini e dunque rendere più vera e spettacolare la competizione. Donne al via alle 14.35, mentre la gara dei top runner uomini sarà mezz’ora dopo, alle 15.05 italiane. Ben 5 le wave di partenza, le onde che suddividono le 50mila persone. L’ultima partenza sarà alle 17.30 italiane.

Dove si vede in televisione la New York Marathon

Grande attenzione delle televisioni italiane per la maratona di New York. Diretta televisiva a partire dalle 14.30 sul Canale 1 di Eurosport che rimarrà collegato fino alle 17.15.

RaiSport ha previsto il collegamento in contemporanea con lo start femminile, alle 14:35 e dalle 15.15 si andrà su Rai 2.

Possibile seguire la gara anche in streaming, su RaiPlay e su Discovey+

I top runner della maratona di New York 2024

L’uomo più atteso è l’etiope Tamirat Tola, campione olimpico di maratona a Parigi 2024 e vincitore a New York 2023, corre per fare il bis. Tola è gestito managerialmente da Gianni Demadonna. Primato personale di questo grande campione di 2h03’39” fatto nel 2021 ad Amsterdam.

Tra le donne occhi sulla keniana Helle Obiri, anche lei prima nel 2023 e bronzo nella maratona olimpica Parigi 2024.

Nelle statistiche si nota subito come la qualità sia altissima, ben 7 gli atleti con un primato personale sotto le 2h06’ mentre sono 6 le donne con un personal best inferiore alle 2h20’.

Tra gli avversari di Tamirat Tola troviamo Evans Chebet, Gabriel Geay e Bashir Abdi, quest’ultimo vincente della medaglia d’argento alle Olimpiadi alle spalle di Tola. Ancora da tenere in alta considerazione tra i possibili vincitori Geoffrey Kamworor, Abdi Nageeye, Addisu Gobena e Callum Hawkins.

Tra le donne con 2h17’29”, fatto a Valencia 2022, la candidata numero uno è Sheila Chepkirui, spicca il nome di Tirunesh Dibaba con un personale di 2:17:56 datato ormai 2017 e ultima maratona Berlino 2018. Oltre a Hellen Obiri attenzione a Vivian Cheruiyot (2:21:46) e Senbere Teferi (2:19:21).

Quanto guadagna il vincitore della Maratona di New York

La più importante maratona del mondo ha un montepremi davvero elevato, un totale di 900mila dollari. A questo importo vanno aggiunti gli ingaggi contrattati con i manager per avere gli atleti al via.

Il vincitore, sia maschile che femminile, vincerà 100mila dollari (circa 90mila euro), il secondo classificato 60mila dollari mentre il terzo intascherà 40mila dollari.

Il montepremi prosegue a scalare fino alla decima posizione, il decimo guadagnerà 2mila euro.

Per gli atleti di casa, gli statunitensi, premi dedicati che andranno eventualmente a sommarsi a quelli sopra detti. Si va dai 25mila dollari del primo americano fino ai 3mila del quinto americano in classifica. Per le donne stessi importi

Anche gli atleti master, quelli dai 40 anni in poi, sono tenuti in considerazione, per ogni fascia d’età vi saranno in palio 3mila dollari per il primo, 2mila per il secondo e 1000 dollari al terzo.

In caso di record della gara in palio un ulteriore premio di 50mila dollari. Da battere il 2h04’58” per gli uomini e 2h22’31” per le donne.