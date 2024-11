Estra Firenze Marathon amarcord: nel 2003 Anna Incerti, vinse al debutto: “E’ iniziata a Firenze la mia carriera"

FIRENZE – Dai profumi della sua Sicilia alle mani alte al cielo in segno di vittoria nella splendida Firenze. Era il 23 novembre 2003 e una giovane Anna Incerti, 23enne, debuttava in maratona proprio a Firenze Marathon e faceva subito capire che la maratona sarebbe stata il suo pane.

Prima donna assoluta in piazza Santa Croce, sì allora si arrivava lì, in 2h34’40” un tempo più che valido per una debuttante: “Non sapevo a cosa stessi andando incontro – fa sapere oggi l’ex azzurra Anna Incerti – avevo avuto una preparazione molto travagliata, con qualche infortunio di troppo a minare le mie poche sicurezze. Avevo un fisico esile, ma ci provai. E’ stupendo se ricordo oggi quella mia prima maratona della vita, a Firenze è iniziata la mia carriera di maratoneta”.

Sono passati più di vent’anni e domenica 24 novembre Estra Firenze Marathon festeggerà le 40 edizioni di una gloriosa competizione che ha scritto tante pagine della storia di maratona in Italia. Tra queste proprio quelle di Anna, nata a Bagheria alle porte di Palermo, nel 1980: “Alle corse, all’atletica sono arrivata tardi, verso i 16 anni. Devo tutto a Tommaso Ticali, che mi ha scoperto e sempre mi ha seguita. Per il mio debutto sui 42km scelse Firenze e il Campionato Italiano, mi disse che sarebbe stata una bella vetrina per me e un’ottima gara per fare esperienza. Ho uno splendido ricordo di quel giorno indimenticabile”.

Saranno oltre 10mila i partecipanti di questa 40esima edizione, migliaia dall’estero, già allora Firenze era un grande classico del panorama podistico internazionale, ma per Anna era tutto nuovo: “Firenze non la conoscevo, non c’ero mai stata e conoscerla mentre correvo è stato unico. Non mi aspettavo di vincere, c’erano avversarie toste, ricordo Tiziana Alagia e Patrizia Ritondo, ricordo che le ho lasciate andare all’inizio per poi riprenderle e sorpassarle verso il 30esimo chilometro, andavo davvero a sensazione non mi ero prefissata quasi nulla, per me e Ticali l’importante era finirla con ottime sensazioni”.

Anna Incerti (Fiamme Azzurre) vestirà tantissime volte la maglia azzurra in una carriera straordinaria con ben tre Olimpiadi (Pechino-Londra-Rio De Janeiro) e dove ha corso un totale di venti maratone con il suo successo più bello ai Campionati Europei di Barcellona 2010 dove vinse una brillantissima medaglia d’oro. Un primato personale sulla distanza di 2h25’32” fatto a Berlino 2011, ma l’esordio a Firenze resterà per sempre: “Un’organizzazione fantastica, mi sono sentita coccolata nei giorni precedenti, la porto nel cuore e con la maratona è stato amore a prima vista. Venti maratone non sono tante, ma ho anche subito un’operazione al tendine d’Achille quando avevo 25 anni e più di due all’anno non riuscivo a prepararne”.

E ora com’è la vita di Anna Incerti: “Vivo a Udine con mio marito Stefano Scaini e mia figlia Martina che ha 11 anni, fa atletica anche lei ora, vedremo come va, per ora è solo un divertimento oltre alla scuola. Ho smesso di fare agonismo due anni fa ma esco sempre a correre almeno quattro volte alla settimana, un’ora molto tranquilla, serena, correre mi manca, mi viene facile, è un gesto naturale da sempre per me. Oggi corro per stare in forma e respirare un po’ d’aria dopo le ore in ufficio. Uscita dal gruppo sportivo ora lavoro in Istituto Penitenziario nell’ambito amministrativo. Il pomeriggio con Stefano che è direttore sportivo della Nuova Atletica Tavagnacco seguiamo al campo di atletica i ragazzini delle scuole elementari e medie. Lavorare con i ragazzini è veramente bello, soddisfacente. Chissà magari tra loro c’è una nuova Anna Incerti…”

