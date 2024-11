Presentata Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k/Family Run, 10mila al via e indotto economico da 6milioni di euro

Al via domenica 17 novembre 2024 la Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k/Family Run, il più grande evento sportivo internazionale della città di Verona.

Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k/Family Run che è stata presentata oggi, venerdì 8 novembre, presso la Sala Arazzi di Palazzo Barbieri. Evento sportivo, che potremmo quasi definire turistico, organizzato dall’associazione sportiva G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D., con il patrocinio del Comune di Verona e la collaborazione di Città Sane, gode inoltre del Patrocinio della Regione Veneto e del Comune di San Martino Buon Albergo dove per la seconda volta transiterà la competizione.

Una gara da sempre inserita nel calendario World Athletics e Aims, oltre che riconosciuto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Dopo l’assegnazione delle medaglie di campione italiano di maratona dell’ultima edizione, quest’anno i riflettori della sfida sono accesi sul 1° Campionato Italiano di mezza maratona Psicologi dello Sport (FIPsiS).

“Una manifestazione che crea comunità, inclusiva, per tutti i cittadini e le cittadine, sportivi e non- ha detto l’assessora alle Politiche sociali Luisa Ceni che oggi ha presentato l’evento in conferenza stampa-. Ringraziamo quanti ogni anno permettono lo svolgimento di questa iniziativa che cresce di anno in anno coinvolgendo nuovi partner e migliorando sempre di più la parte organizzativa”.

Presenti in sala anche la delegata di Fondazione Veronesi di Verona Annamaria Molino e Erica Diani di Pink Ambassador di Fondazione Veronesi e Francesca Tibaldi, psicologa e vicepresidente del comitato regionale Veneto FIPsiS.

Così Andrea Aldegheri Assessore allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di San Martino Buon Albergo: “Attendiamo il passaggio della maratona nel nostro territorio, un passaggio studiato già l’anno scorso e riproposto quest’anno ed era andata molto bene, senza particolari problemi. Ringrazio gli organizzatori per l’aspetto informativo sulla chiusura strade. Anche questa domenica presenzieranno ad un nostro evento proprio per divulgare il messaggio del passaggio maratona di domenica prossima”.

Per Gaac 2007 Veronamarathon Asd Stefano Stanzial: “La maratona di Verona dopo 23 anni è la quinta maratona in Italia, su 60, e la mezza maratona è la sesta in Italia su circa 160. Diamo messaggi di benessere con lo sport, ma siamo un patrimonio per la città, non è la ‘nostra’ maratona ma è la maratona dei veronesi. Quest’anno siamo cresciuti ancora, quest’anno alle due competitive siamo a +1500 iscritti e supereremo i 7000 partecipanti a questi aggiungiamo almeno 3mila della Family Run, domenica correranno almeno 10mila persone. Sono 3mila gli stranieri, 500 gli inglesi, oltre 400 tedeschi, 350 spagnoli, 300 francesi, un totale di 65 nazioni del mondo. Tutte queste persone hanno familiari e amici al seguito, a Verona in totale nel fine settimana arriveranno 25mila persone. Il valore ‘turistico’ è doppio perché siamo in bassa stagione, siamo un evento turistico a tutti gli effetti e l’indotto economico che si genera nelle strutture ricettivo-turistiche è di almeno 6 milioni di euro. Ringrazio tutti gli sponsor e anche l’Aeroporto Catullo che per la prima volta corre al nostro fianco, però voglio lanciare un messaggio per crescere. C’è spazio per migliorare tantissimo. Chiedo a Camera di Commercio, Confesercenti, albergatori e tutti gli attori ed enti della città di unirsi a noi, di trovarci e dialogare insieme e fare squadra perché possiamo diventare tutti insieme veramente grandi. Porto l’esempio di Valencia Marathon, città da 600mila abitanti che dieci anni fa aveva una maratona più piccola della nostra. Ma hanno fatto squadra e da anni corrono da loro 35mila persone generando un indotto economico di oltre 200milioni di euro. Abbiamo sentito Paco Borao, organizzatore dell’evento e nella situazione tragica in cui si trovano in città stanno facendo di tutto per organizzare la maratona in programma tra poco l’1 dicembre. Perché vogliono che sia la maratona della rinascita e perché gli serve anche economicamente. Possiamo arrivare a questo, noi siamo disponibili a incontrare tutti e a parlare con tutti. Così che la maratona sia completa con sport agonistico, benessere, socialità, solidarietà e forte indotto economico per la nostra bellissima Verona”.

Le gare

Al via, con partenza da Piazzale Olimpia, davanti allo stadio Bentegodi, alle 8.30 di domenica 17 novembre la Eurospin Verona Run Marathon, la maratona che corre nella città dell’amore, su un percorso che attraversa il centro cittadino, dichiarato Patrimonio Unesco. Tracciato in comune per i primi 20 km con gli atleti della Eurospin Verona Run Marathon 21k, che raggiungeranno il traguardo in Piazza Bra dopo aver percorso la distanza ufficiale di mezza maratona.

Partenza da Piazza Pradaval, a 350m da Piazza Bra, alle 11.00 per le migliaia di partecipanti della Eurospin Verona Family Run. Arrivo in Piazza Bra dopo aver percorso circa 8 km, tutti nel centro cittadino, in compagnia di famiglia, amici e i propri quattrozampe. Un museo a cielo aperto, monumenti, chiese e strade antiche da imprimere nei ricordi di 10mila runner da tutto il mondo.

6 milioni indotto economico

In totale le persone che arriveranno a Verona per la maratona da Italia e estero saranno almeno 30mila, davvero grande emozione tra lo staff e i 700 volontari impegnati. Oltre il 40% delle adesioni proviene dall’estero, 2500 atleti più i loro familiari provenienti da oltre 60 nazioni del mondo. Un dato sempre gradito che racconta l’alta qualità organizzativa e porta ad una chiave interpretativa dell’evento come volano per il territorio.

Insieme alle migliaia di partecipanti alla Family Run, si punta a superare i 10mila iscritti e alimentare l’indotto economico cittadino grazie ad un nuovo flusso turistico fatto di stranieri che soggiorneranno in città per almeno tre o quattro notti, come racconta l’indagine post gara condotta insieme all’ufficio statistiche del Comune di Verona, con un indotto economico di almeno 6 milioni di euro.

Eurospin

Eurospin è per il secondo anno consecutivo Title Sponsor della Verona Run Marathon 42k/21k/Family Run. Interamente di proprietà italiana, Eurospin è la più grande catena discount in Italia. Fondata nel 1993, conta oggi più di 1.200 punti vendita in Italia, 10 milioni di clienti e più di 22.000 dipendenti.

Questo il pensiero di Eurospin: “Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra presenza quest’anno, andando a coprire come title sponsor tutte le lunghezze della Verona Run Marathon. Siamo un’azienda di distribuzione cresciuta anche grazie al profondo legame con i territori in cui sono presenti i nostri negozi. La nostra sede centrale è a Verona, più precisamente a San Martino Buon Albergo. La partecipazione a questo grande evento vuole essere un omaggio a tutti coloro che abitano e amano questa bellissima città, a cominciare dai nostri clienti e dai nostri dipendenti. Ci piace la corsa perché è uno sport popolare, accessibile a tutti, profondamente radicato nel territorio, che crea grande entusiasmo e positività. Proprio come Eurospin.”

Aeroporto Valerio Catullo di Verona

La volontà degli organizzatori è anche quella di rafforzando i legami con le realtà virtuose del territorio stesso, da questo nasce la collaborazione con l’Aeroporto Valerio Catullo di Verona che partecipa alla promozione di questo evento e della Zero Wind Romeo&Giulietta Half Marathon.

“Ha fatto molto piacere entrare come sponsor di questo grande evento, è la prima volta- ha detto Alessandra Bonetti, Amministratore Delegato Catullo SpA - Siamo un aeroporto internazionale così come la Eurospin Verona Run Marathon. Siamo protagonisti di questa città, un evento questo che porta migliaia di partecipanti dall’Italia e dall’estero e passeranno anche dalla nostra struttura per arrivare a Verona in maniera veloce e diretta. I nostri collegamenti sono numerosi e veloci, facciamo anche parte del gruppo degli aeroporti del nord-est con Venezia e Treviso e si può arrivare a Verona anche da queste città in maniera diretta. Stiamo correndo anche noi da diversi anni, sia in termini di crescita di infrastruttura con una nuova area e con un numero sempre crescente di passeggeri e di destinazioni collegate. Ci sentiamo sempre più vicini alla magnifica Verona.”

Caserma Duca

Lo scorso anno è stata una novità che ha riscosso uno straordinario successo e grande emozione, il passaggio all’interno della Caserma G. Duca tra il km 36 e 37, sotto lo sguardo dell’85° Reggimento Addestramento Volontari. Così il Colonnello Nicola Castello, Comandante dell'85° RAV "Verona": "Il nostro contributo ad un evento sportivo veronese di così elevata caratura internazionale, è motivo di orgoglio e di contentezza per tutti gli uomini e le donne dell'Esercito che servono in armi presso il reggimento che sono onorato di comandare".

Avesani

Pastificio Avesani, marchio storico della pasta fresca veronese, rinnova con orgoglio il proprio impegno come Gold Sponsor, consolidando una partnership che unisce passione per lo sport e amore per il territorio. Per Avesani, il legame con la maratona di Verona rappresenta più di una semplice sponsorizzazione: è un’occasione per esprimere valori che contraddistinguono l’azienda e si riflettono anche nello spirito della competizione. Passione, dedizione, ricerca dell’eccellenza sono qualità che accomunano il Pastificio e i partecipanti alla corsa, in un percorso di crescita e miglioramento continuo. Avesani esalta ogni ingrediente e dettaglio con la stessa passione e tenacia di un maratoneta, portando in tavola autenticità e qualità. Avesani in qualità di Gold Sponsor, invita tutti a vivere l’emozione della maratona: un momento di condivisione e di celebrazione dei valori comuni, sotto il cielo della città dell’amore, cornice perfetta per un incontro tra sport, storia e tradizione.

La nostra storia è intrecciata con la stessa Verona da cui prendiamo ispirazione ogni giorno. Come sulle strade della città, viviamo la passione, ci confrontiamo con le sfide e ci impegniamo a superare ogni traguardo con la stessa forza che unisce gli atleti - dichiara Valentina Avesani. - Sostenere la Verona Marathon significa promuovere un percorso di successo che affonda le radici nella nostra città e che guarda al futuro con fiducia e determinazione.

Il percorso

Confermato lo stesso percorso del 2023, con giro unico con partenza davanti allo Stadio Bentegodi da dove i runner si porteranno verso la zona nord ovest della città fino ad attraversare la Diga del Chievo dalla quale si andrà in direzione di Parona, verso il km 11. Da qui il velocissimo rientro sul Lungadige, una cavalcata tutta senza curve ed in leggera discesa fino al 18km, prima di attraversare l’Adige da Ponte della Vittoria e tuffarsi nel centro storico. Maratoneti ed atleti iscritti alla mezza maratona affronteranno insieme i primi 20km, alla conquista del centro storico della città passando tra i monumenti più celebri di Verona come la Basilica di Sant’Anastasia e Piazza delle Erbe con la celebre Torre dei Lamberti. Chi affronterà ‘solo’ i 21,097km andrà sull’arrivo in Piazza Bra proprio davanti all’Arena, mentre i maratoneti proseguiranno ad abbracciare l’intera città scaligera nella parte est andando a toccare anche il Comune di San Martino Buon Albergo, per poi fare ritorno verso il centro passando per Porta Vescovo e arrivare anch’essi in piazza Bra davanti all’Arena.

Campionato italiano mezza maratona Psicologi dello Sport (FIpsiS)

Eurospin Verona Run Marathon 21k, in collaborazione con la Federazione Italiana Psicologi dello Sport (FIPsiS), ospiterà il 1° Campionato Italiano Psicologi dello Sport (FIPsiS). La presenza di questa categoria professionale intende sottolineare il legame profondo tra sport e benessere mentale, evidenziando l'importanza che riveste la preparazione mentale ed il supporto psicologico per gli atleti, sia professionisti che amatori di ogni livello. Gli Psicologi dello Sport affiancheranno aiuteranno gli atleti ad intrepretare fatica e impegno emotivo legati all’endurance per tradurli in una performance di successo non solo sul piano prestazionale cronometrico ma anche di soddisfazione emotiva. La competizione è aperta a tutti gli psicologi iscritti all'albo e agli studenti della facoltà di Psicologia.

Fondazione Umberto Veronesi ETS

“Niente ferma il rosa, niente ferma le donne”, è il ben noto motto delle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi ETS che da anni racconta la storia di tantissime donne che hanno superato un tumore femminile. Dal 2014, infatti, Fondazione Umberto Veronesi ETS lancia un appello a tutte le donne che hanno affrontato un tumore tipicamente femminile – ossia seno, utero, ovaio - per diventare Pink Ambassador con l’obiettivo di dimostrare che dopo la malattia si può tornare a vivere più forti di prima. Le Pink Ambassador selezionate per la nuova undicesima edizione del progetto sono impegnate in un intenso allenamento gratuito, coordinato e gestito dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, che le prepara a correre la mezza maratona di Verona che si terrà domenica 17 novembre dove saranno oltre un centinaio. Un team tecnico di specialisti, come allenatori, medici, nutrizionisti e psicologi guideranno le ambassador chilometro dopo chilometro.

Medaglia e T-shirt

Per questa edizione, con uno stile elegante e semplice, la medaglia raffigura i monumenti di maggiore rilievo di Verona: Torre dei Lamberti, Porta Borsari, Santa Anastasia, Arena, Ponte Pietra, Basilica di San Zeno, Castelvecchio ed uno spaccato delle Arche Scaligere, tenuti insieme da un anello di congiunzione attraversato da un elemento centrale: di colore verde per la Family Run, giallo per la mezza maratona e blu per la maratona, che identifica l’evento con denominazione e data.

Sul retro della medaglia, una frase da brividi: "Il mio coraggio, la mia forza, il mio sacrificio, la mia vittoria", un vero capolavoro d’arte per emozioni a fior di pelle. Per tutti anche la t-shirt, un capo tecnico che sul petto raffigura la città di Verona compresa nell’ansa dell’Adige e sul retro una coppia di runner che la conquistano sotto l’incoraggiamento del motto “Run, don’t give up”.

Eurospin Viaggi

Verona Marathon è scesa in campo con Eurospin Viaggi per agevolare atleti, società sportive e famiglie, nella ricerca dell’alloggio più adatto alle proprie esigenze. Per gli iscritti all’evento, colazione anticipata e possibilità di usufruire di late check-out ma anche opportunità per vive al meglio la città scaligera e visitare alcune delle sue attrattive.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte online fino alle 23.59 del 12 novembre,. Fino ad esaurimento posti, sarà possibile iscriversi anche nella giornata di Venerdì 15 e Sabato 16 Novembre presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia). Non si effettuano iscrizioni nella giornata di domenica 17 novembre.