Presentata la 40^ Estra Firenze Marathon, la Sindaca Funaro: “Fiorentini orgogliosi della maratona”

FIRENZE – E’ stata presentata presso la splendida cornice di Palagio di Parte Guelfa di Firenze la 40^ Estra Firenze Marathon in programma domenica 24 novembre, gara inserita nel calendario internazionale Aims e su percorso omologato Fidal, evento molto atteso in città perché si festeggiano le nozze di smeraldo, i 40 anni di una delle maratone più belle del mondo.

Gli organizzatori hanno lavorato alacremente per rendere questa edizione ancora più speciale, come raccontano la nascita della 10K Firenze Marathon, la riproposizione dell’evento solidale Fanfani Staffetta 3x7k e la San Benedetto Ginky Family Run di sabato mattina. Speciale sarà anche la casa dei runner, che torna alla Leopolda.

"Un evento importante, per un anniversario speciale, che potrà contare su una macchina organizzativa già rodata - ha dichiarato la sindaca Sara Funaro - forte anche di uno zoccolo duro di migliaia di volontari, una forza straordinaria sul nostro territorio. Una manifestazione rilevante non solo per la città di Firenze ma anche per i fiorentini, da sempre orgogliosi della propria maratona".

"Un evento che fa grande la nostra città, per Firenze è uno dei momenti più belli da vivere - ha sottolineato l'Assessora allo Sport Comune di Firenze Letizia Perini - questa gara riuscirà a mettere in evidenza angoli particolarmente belli e suggestivi sia del centro che degli altri quartieri. La maratona, inoltre, è un evento che porta qui un turismo di alta qualità: dei diecimila iscritti quasi la metà sono stranieri". "Voglio anche ringraziare i tanti volontari che rendono possibile questa manifestazione - ha aggiunto l'assessora Perini - siamo ricchi grazie anche alle società sportive dilettantistiche, in particolar modo quelle podistiche, che spronano i loro tesserati a essere presenti alla maratona come volontari. Senza dimenticare anche i cittadini che, autonomamente, si sono avvicinati a questa competizione e hanno scelto di dare una mano all'organizzazione. Senza di loro un evento di così grande portata non sarebbe concepibile in una città meravigliosa ma anche delicata come Firenze"

Giancarlo Romiti, Presidente comitato organizzatore e fondatore della maratona di Firenze nel 1984: “Siamo partiti quarant’anni fa, tra i fondatori anche Silvano Alisi che è stato proprio l’ideatore della gara. Il valore della maratona di Firenze è la continuità e l’essere riusciti sempre a coinvolgere la città. E con questo intendo tutta l’amministrazione comunale, i cittadini, gli sponsor e ben 2500 volontari”

Così Fabio Burchi CEO della società Firenze Marathon: “Siamo tutti affezionati a questa maratona di Firenze che abbiamo visto nascere. Un giochino iniziale che oggi ha volumi importanti, di assoluto livello internazionale. Estra Firenze Marathon è vincente perché noi staff maratona, insieme a questa meravigliosa città, le Istituzioni, gli sponsor, si è fatto sempre squadra. Abbiamo sempre voluto correre in città, e così sarà quest’anno e in futuro. Si corre a Firenze, 42km di splendore nella nostra città in mezzo a monumenti unici. Siamo a 10.800 partecipanti iscritti ad oggi, superiamo 12mila persone se sommiamo gli eventi del sabato non competitivi. Siamo l’evento sportivo internazionale più importante e grande di Firenze, il 45% dei partecipanti sono stranieri e il 25% sono donne. Percentuali molto alte, sopra la media, tantissima gente che arriva da tutto il mondo e che ammirerà Firenze e correrà con una maratona dal giro unico”.

Fulvio Massini, Direttore Tecnico della Estra Firenze Marathon: “Anche quest’anno abbiamo cercato di allestire un cast degno della maratona a Firenze, si correrà forte, sarà una bella gara. Nel 1984 seguii gli atleti che allenavo con la Fiat 126 di mio nonno, poi piano piano sono entrato nell’organizzazione. La cosa più bella della nostra maratona a Firenze è vedere la gente felice all’arrivo, la gente che si bacia, l’arrivo è il momento più bello. Ho sempre i brividi dall’emozione ogni anno sulla linea di arrivo fino all’ultimo”.

Nicola Ciolini, AD di Estra: “Estra crede da sempre nello sport e nei valori che questo trasmette: spirito di squadra, lealtà, forza di volontà e soprattutto benessere. Gli stessi che abbiamo ritrovato in Firenze Marathon per questo abbiamo deciso di rafforzare la nostra partnership e sostenere tutta la realtà della Firenze Marathon che coinvolge durante l'anno l'intera città di Firenze. La maratona è un evento non solo atteso ma che coinvolge persone di ogni età e da ogni paese anche attraverso tante iniziative collaterali. Questa edizione numero 40 sarà quindi un bel momento di festa per tutti. Noi supporteremo con tutta la nostra energia!"

“La nostra partecipazione alla Firenze Marathon va oltre il semplice sostegno allo sport; è una testimonianza del nostro impegno verso la comunità e la promozione di valori positivi”, ha affermato Alessandro Bacciotti, Direttore Commerciale di Conad Nord Ovest. “Iniziative come «Piazza Conad» e il «Trofeo Conad» incoraggiano la sostenibilità di uno stile di vita salutare e dei valori inclusivi dello sport. Vogliamo che ogni partecipante, dagli atleti agli spettatori, possa vivere un’esperienza che rifletta la nostra vicinanza alla comunità e il nostro impegno per un futuro più sostenibile”.

Mirko Annibale, Responsabile Italia di Joma, sponsor tecnico: “Abbiamo fatto un grande sforzo, siamo l’unica azienda che fa delle scarpe personalizzate per gli eventi più grandi che sponsorizziamo. E’ un investimento ulteriore perché crediamo in questo progetto e in questo sport. Ma quest’anno ancora di più è da apprezzare il nostro impegno, ci siamo sforzati di essere estremamente tecnici. La scarpa ha la piastra in carbonio ed è prodotta in soli 1800 esemplari, viene venduta a un prezzo particolare ai partecipanti in Expo alla Leopolda. La maglietta è estremamente tecnica, pesa 60 grammi, per quello che ne sappiamo è una delle più leggere, se non la più leggera al mondo. Inoltre è tutta in poliestere riciclato, quindi anche massima attenzione all’ambiente. Colori e disegno richiamano il Duomo di Firenze, siamo orgogliosi e contenti di collaborare con la maratona di Firenze in questa splendida città”.

Alessandro Alberti, Presidente Regionale Fidal Toscana: “E' un grande onore per il Comitato Regionale Toscano della Fidal essere a fianco della Firenze Marathon fin dalla prima edizione. Il più grande evento no-stadia che si svolge nella nostra Regione festeggia quest'anno un compleanno importante: 40 edizioni di una maratona che ha portato a gareggiare nella bellissima Firenze centinaia di migliaia di atleti e per questo faccio un bell'applauso alla società organizzatrice. Quest'anno l'impegno organizzativo raddoppia visto l'esordio della 10k, ma i nostri giudici di gara, che ringrazio per il loro impegno volontario che svolgono con grande professionalità, saranno in grado di gestire al meglio entrambi gli eventi. Ringrazio anche le centinaia di volontari che lavorano prima e dopo la gara e quelli che saranno sul percorso, molti provenienti dalle società di atletica della Toscana, perché, sono determinanti per il successo di una grande manifestazione come la Estra Firenze Marathon”.

Francesco Epifani, Direttore Generale dell’Istituto Fanfani: “Mi dispiace non poter essere presente alla conferenza stampa di oggi. Per noi è un vero onore supportare la Firenze Marathon come health partner. All’Istituto Fanfani, crediamo che lo Sport sia un alleato indispensabile per la salute e il benessere psicofisico, oltre ad essere un pilastro fondamentale per la prevenzione delle malattie. Siamo quindi orgogliosi di sostenere un evento che promuove questi valori, con l’obiettivo di incentivare uno stile di vita sano e attivo per tutti."

Paolo Cespi Tenente Colonnello Comando Militare Esercito Toscana: “Esercito che annovera a sé tutti i valori dello sport è orgoglioso ancora una volta di essere presente alla maratona di Firenze. Saremo presenti con lo stand presso l’Expo Village. Saremo presenti anche alle non competitive del sabato e domenica alle premiazioni e con i Bersaglieri che allieterà in partenza, premiazioni e lungo il percorso. Siamo orgogliosi di esserci”.

Presente anche Dino Lorimer Direttore del Nelson Mandela Forum. Anche quest’anno, come nel 2018 e nel 2023 il percorso della maratona passerà davanti alla replica della cella Mandela davanti al Mandela Forum. E’ una scelta che l’associazione Nelson Mandela Forum accoglie con molto piacere, questo 2024 infatti è un anno particolare per l’associazione: era il 3 novembre del 2004 quando l’allora palasport di Firenze fu intitolato a Nelson Mandela.

“Un ventennale che ricorderemo con una bella frase di Mandela, May your choices reflect your hopes, not your fears (Possano le tue scelte riflettere le tue speranze e non le tue paure), che ci accompagnerà per tutta la prossima stagione – dice Massimo Gramigni, Presidente dell’associazione Nelson Mandela Forum -, una frase che abbiamo scelto perché ci ricorda quella speranza che animò Mandela anche nei momenti più difficili, e che dovrebbe aiutarci ad avere sempre il sopravvento su chi usa le nostre paure come strumento di divisione”.

Pochi giorni dopo il passaggio della maratona, Giovedì 5 dicembre 2024, alle 12, nell’anniversario della scomparsa di Nelson Mandela lo spazio davanti alla cella sarà nuovamente lo spazio per una cerimonia civile

“Una cerimonia in cui vorremmo vedere autorità civili e religiose, cittadini, il mondo dello sport, amiche ed amici del Mandela Forum, testimoniare ancora una volta la volontà di pace di Firenze– dice Gramigni -, testimoniare, per dirla con Nelson Mandela che Se vuoi fare la pace col tuo nemico devi lavorare col tuo nemico. Così diventerà il tuo partner. E’ una frase che abbiamo voluto fosse sopra alla replica della cella, davanti a cui correranno i maratoneti, ed è un principio che in questi tempi di guerre vorremmo riprendesse ad ispirare i governanti di tutto il mondo”.

Il programma di sabato

Ore 9.00 Partenza Ginky Family Run, Parco delle Cascine

Ore 10.30 Partenza Fanfani Charity Run Staffetta 3x7, Ippodromo del Visarno

Ore 12.00 Presentazione Top Runner, Leopolda*

Ore 18.00 Messa del Maratoneta, Basilica di Santa Maria Novella

Il programma di domenica

Ore 8.25 Piazza Duomo, partenza “Maratonabili”

Ore 8.30 Piazza Duomo, partenza maratona

Ore 8.30 Via Tornabuoni, partenza 10k Firenze Marathon

Ore 10.40, arrivo primi concorrenti maratona in Piazza Duomo

Ore 11.15, premiazioni ufficiali podio maschile e femminile in Piazza Duomo

Ore 14.30, fine del tempo massimo per concludere la gara

Prossimo appuntamento media

Presentazione top runners dell’evento. Sabato 23 novembre, ore 12, Leopolda. Sul sito è aperta la procedura di accredito media

Iscrizioni

Le iscrizioni alla 40^ Estra Firenze Marathon chiuderanno il 15 Novembre. Prossimo cambio quota sabato 15 novembre. Iscrizioni agevolate per gruppi, per info contattare direttamente la segreteria all’indirizzo mail iscrizioni@firenzemarathon.it. Sul sito sono disponibili pacchetti che includono pettorale e pernottamento oltre ai riferimenti del tour operator ufficiale, Intertravel, per eventuali servizi esclusivi.

Le iscrizioni alla Fanfani Charity Run Staffetta 3x7 sono aperte sul sito fino a mercoledì 20 Novembre 2024. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi anche il sabato mattina a partire dalle 9.00, direttamente all’Ippodromo del Visarno. Ciascun atleta dovrà completare la propria iscrizione, la quota sarà interamente devoluta in beneficenza alla ODV prescelta all’atto della registrazione.

Le iscrizioni alla 10K Firenze Marathon chiuderanno mercoledì 20 novembre o al raggiungimento del numero massimo di 3mila iscritti. Cambio tariffa a slot, primo step al raggiungimento di 2mila iscrizioni.

Le iscrizioni alla San Benedetto Ginky Family Run sono aperte sul sito fino al 22 novembre. Le iscrizioni sono gratuite per minori fino a 11 anni. Costo iscrizione adulti 10 €.