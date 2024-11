8 e 9 febbraio 2025, al via l’8^Brunello Crossing

L’evento da sempre unisce trail running e scoperta del territorio, offrendo percorsi tra vigneti, colline e borghi medievali, un'immersione profonda in una delle aree più affascinanti d'Italia, la Val d'Orcia, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. - Un connubio speciale tra sport, bellezza paesaggistica e tradizioni eno-gastronomiche, che richiama corridori e visitatori da tutto il mondo.

Il Gruppo Estra

Quest'anno Brunello Crossing vede l’ingresso di ESTRA, un nuovo sponsor d’eccezione, azienda leader nel settore energetico che condivide i valori di sostenibilità e amore per il territorio che animano questa manifestazione.

“Un evento come il Brunello Crossing rispecchia molto il nostro ideale di sport - ha dichiarato Alessandro Fabbrini, Vicepresidente di ESTRA -: un modello fortemente ispirato alla sostenibilità, al territorio, all’inclusione. E’ per questo che con piacere abbiamo accettato di sostenere la manifestazione che, grazie ai valori che richiama e alla bellezza unica dei luoghi in cui si svolge, sempre più attira a sé un pubblico vasto e internazionale.”

Il Gruppo Estra, nato nel 2010, è leader del Centro Italia nel settore della vendita del gas naturale e dell’energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici, nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella gestione di rifiuti. Attività realizzate attraverso un viaggio di successo in tutta Italia, che si fonda sui valori della vicinanza e della relazione con le persone. Radici solide e sguardo rivolto alle sfide del futuro, proprio come chi affronta l'impegno di correre una maratona.

Gare e percorsi

Gli atleti potranno mettersi alla prova in tre diverse distanze competitive, ciascuna studiata per rispondere a esigenze e livelli di preparazione differenti, offrendo una sfida che si snoda attraverso i panorami mozzafiato della regione:

Trofeo Banfi : un percorso di 45 km con un dislivello positivo di 1820 metri, ideale per chi cerca una prova impegnativa che richiede resistenza e determinazione.

: un percorso di 45 km con un dislivello positivo di 1820 metri, ideale per chi cerca una prova impegnativa che richiede resistenza e determinazione. Trofeo Val di Suga : un tracciato di 24 km con 1100 metri di dislivello positivo, pensato per chi desidera cimentarsi in un’avventura competitiva ma più accessibile.

: un tracciato di 24 km con 1100 metri di dislivello positivo, pensato per chi desidera cimentarsi in un’avventura competitiva ma più accessibile. Trofeo Barbi: una corsa di 14 km con 650 metri di dislivello positivo, adatta sia a chi si avvicina al trail running sia a chi desidera una sfida meno impegnativa ma ugualmente emozionante.

Oltre alle distanze competitive è prevista una camminata non agonistica di 13 km con 650 m di dislivello positivo, il Trofeo Walk Nordic & Walking, con partenza da Torrenieri. Un'opzione pensata per chi vuole godere dei paesaggi in modo più rilassato, tra scorci pittoreschi e percorsi incantevoli, immersi nel cuore della Toscana.

È possibile iscriversi a tutti e quattro gli eventi sul sito

Il territorio

Montalcino, situato a circa 40 km a sud di Siena, è una meta affascinante, un borgo storico arroccato tra le valli dell’Asso, dell’Ombrone e dell’Orcia. Le sue strade bianche, i paesaggi collinari e le tradizioni enogastronomiche apprezzate a livello internazionale sono una cornice perfetta per gli amanti dello sport e della cultura. La Brunello Crossing è l’occasione ideale per immergersi in una realtà autentica, esplorando una terra ricca di storia, cultura e sapori ineguagliabili. Per ulteriori dettagli e per completare la registrazione, visitare il sito ufficiale montalcinocrossing.it.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono già aperte sul sito - e chi si registrerà entro il 1 gennaio 2025 potrà usufruire di tariffe agevolate. La partecipazione è a numero chiuso per garantire la qualità dell'esperienza: ogni distanza accoglierà un massimo di 400 partecipanti, una scelta che assicura sicurezza e assistenza ottimali per tutti.

Per i gruppi

I gruppi di almeno sei partecipanti possono beneficiare di quote agevolate. Per iscriversi, è sufficiente inviare a info@brunellocrossing.it (all’attenzione di Riccardo Brogi) un unico file con i dati di ogni membro e un bonifico cumulativo per snellire la procedura. Inoltre, i gruppi di oltre dieci persone riceveranno un pettorale gratuito per l'undicesimo membro, e il gruppo più numeroso sarà premiato durante la manifestazione.