I diecimila del sold out della Eurospin Verona Run Marathon

VERONA – Sono diecimila i nomi che domenica 17 novembre faranno grande la Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k e Family Run . C’è chi ha scelto di esserci per visitare la città dell’amore, chi per godersi la bellezza di un percorso che attraversa un centro storico patrimonio dell’Unesco , chi vuole vivere le emozioni del passaggio all’interno della Caserma G. Duca , chi per correre su un tracciato veloce , chi per la calda accoglienza del team organizzativo, ma anche chi si sfiderà, come faranno gli Psicologi iscritti al Campionato Italiano di mezza maratona Psicologi dello Sport , o per promuovere il sociale, come le Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi ETS e Mamo Educational Foundation .

Gli stranieri

Più del 35% dei partecipanti proviene dall’estero, da ben 78 Paesi, ben più di un terzo di tutte le nazioni del mondo. La linea di partenza è dunque un crogiolo di culture e lingue dove britannici, tedeschi, spagnoli e francesi sgomitano per il gradino più alto del podio di numerosità. Presenti atleti da tutti i continenti, con gli USA che guidano la classifica oltreoceano in buona compagnia di Brasile, Russia, Sudafrica e Cina. Gli atleti che arrivano da più lontano sono i neozelandesi.

Le donne

Grande successo delle distanze competitive anche per le donne che toccano la quota del 35%, un dato che piace sempre e testimonia la crescita della quota rosa nel mondo del podismo e comunque l'amore delle donne per la splendida Verona.

Claudio Palmulli e Mauro Tomasi

Si cimenteranno sulla distanza di maratona due atleti paralimpici Claudio Palmulli (Podistica Fiamma Trieste) e Mauro Tomasi (Atl. Alto Garda e Ledro). Affetto da tetraparesi spastica neonatale, Claudio ha partecipato a numerose gare in carrozzina, tra cui la maratona di Roma del 2017, dimostrando che la forza di volontà può superare qualsiasi limite fisico. Sarà in gara per promuovere il messaggio di non arrendersi mai.

Al via l’outsider Mauro Tomasi, nel giorno di Ferragosto del 2000, a soli 32 anni, Mauro Tomasi ha avuto un tragico incidente in moto dal quale si è risvegliato scoprendo che non avrebbe più camminato e neppure più potuto usare il suo braccio sinistro. Dal 2012 a oggi ben 80 maratone e alcune ultramaratone, Mauro ha già partecipato all’ultima edizione della Eurospin Verona Marathon.

Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi ETS

Tra le buone tradizioni della manifestazione c’è grande attenzione per il sociale, negli anni declinata attraverso solidarietà nei confronti di diversi programmi charity. Per questa edizione, Eurospin Verona Run Marathon si colora di rosa grazie alle Pink Ambassador di Fondazione Umberto Veronesi ETS anticipate dal motto “Niente ferma il rosa, niente ferma le donne”. A correre la mezza maratona di Verona che si terrà domenica 17 novembre saranno oltre un centinaio di Pink Ambassador, un risultato possibile grazie al lavoro costante di un team di tecnici e del supporto della Fidal.

Campionato italiano mezza maratona Psicologi dello Sport (FIpsiS)

Eurospin Verona Run Marathon 21k, in collaborazione con la Federazione Italiana Psicologi dello Sport (FIPsiS), ospiterà il 1° Campionato Italiano Psicologi dello Sport (FIPsiS). La presenza di questa categoria professionale intende sottolineare il legame profondo tra sport e benessere mentale, evidenziando l'importanza che riveste la preparazione mentale ed il supporto psicologico per gli atleti, sia professionisti che amatori di ogni livello. La competizione è aperta a tutti gli psicologi iscritti all'albo e agli studenti della facoltà di Psicologia.

Mamo Educational Foundation

La Fondazione Mamo è nata per diffondere la voce di Massimiliano, chiamato anche Mamo dai suoi cari, e dare vita ai suoi sogni. Mamo credeva nell’importanza dell’educazione e della formazione e riteneva che tutti dovessero avere pari opportunità per potersi realizzare personalmente e professionalmente. La mission di Mamo è sviluppare progetti che puntano a garantire la sostenibilità economica e sociale, creando un impatto positivo, sostenibile e duraturo. In gara diversi partecipanti che hanno scelto di sostenere Mamo Educational Foundation.

Health Coaching Academy

Nata nove anni fa da una business unit dell’azienda FIPES GROUP, leader dal 2003 nella formazione sanitaria e accreditata al Ministero della Salute e riconosciuta dall’Università Popolare degli Studi di Milano, Health Coaching Academy (HCA) ha da sempre la mission di far comprendere agli individui quanto sia importante il concetto di salute e di consapevolezza della stessa. Lo scopo dell’Accademia è quello di sviluppare il potenziale, le performance e migliorare il ben-essere psico-fisico-emozionale delle persone per guidarle e sostenerle nel comprendere e realizzare, in modo autonomo e consapevole, il loro progetto di vita personale e professionale, affinché si possa divenire individui appagati. E’ una tradizione ormai consolidata che in gara vi siano diversi allievi di HCA.

Ronda della Carità Verona ODV

In collaborazione con la Ronda della Carità Verona ODV, verrà messo in campo un progetto sociale dedicato al riutilizzo e alla donazione di scarpe inutilizzate. Shoestainable “Un altro chilometro insieme”, questo il nome dell’iniziativa, vuole essere l’occasione per sensibilizzare i partecipanti al riutilizzo, alla sostenibilità, per dare nuova vita e una nuova “casa” a un oggetto che spesso finisce in soffitta o viene cestinato. Sarà quindi possibile portare con sè delle scarpe inutilizzate che verranno raccolte dai volontari della Ronda e messe a disposizione dei senzatetto e di che ne ha più bisogno.

Iscrizioni

Le iscrizioni online sono chiuse. E’ possibile iscriversi in expo nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 a Eurospin Verona Run Marathon 42k e Family Run. Non si effettuano iscrizioni la domenica mattina. Fino a giovedì (orario chiusura negozi) è possibile iscriversi alla Eurospin Verona Run presso punti vendita selezionati. Le iscrizioni alla Eurospin Verona Run Marathon 21K sono chiuse anticipatamente per sold out, non sarà possibile iscriversi in expo.