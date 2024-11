La XXV Maratona di Pisa è una festa della solidarietà

PISA – Prosegue con grande slancio l’ impegno solidale di Maratona di Pisa, al via per festeggiare il suo XXV compleanno domenica 15 dicembre, che pone sotto i riflettori la missione di cinque associazioni senza scopo di lucro ai quali i podisti possono liberamente donare: APS LA Tartaruga, Progetto Homeless, Rare Partners, Mondo Bimbi e Club Scherma di Ciolo.

APS La Tartaruga

Nel Parkinson, fin dal primo esordio, sono raccomandati interventi mirati di tipo sportivo, ludico e di socializzazione per il mantenimento delle funzionalità presenti e della qualità della vita. Accanto alle attività motorie, risultano di grande utilità percorsi finalizzati e processi di sviluppo della capacità di far fronte alle nuove condizioni di vita.

Progetto Homeless

Sei persone senza dimora ospiti della struttura di “Progetto Homeless” di via Conte Fazio (gestito per la Società della Salute della Zona Pisana, dalle Cooperative “Il Simbolo” e “Arnera”), coadiuvati da quattro operatori, saranno coinvolti nell’organizzazione della Maratona di Pisa. Dalle 6 del mattino fino alle 16 del pomeriggio di domenica, si alterneranno nel presidio intorno al perimetro della struttura di Progetto Homeless di via Conte Fazio: si occuperanno della sistemazione delle transenne, della gestione del traffico e daranno agli atleti indicazioni sul percorso. Inoltre, il Comitato permanente eventi del CTP2, di cui Progetto Homeless fa parte, ha organizzato nel cortile del centro di via Conte Fazio attività per bambini allo scopo di intrattenerli nei tempi di attesa della maratona.

Rare Partners

E’ una realtà no profit impegnata nel settore delle malattie rare. Run4Usher è il titolo del progetto che sostiene la ricerca per la Sindrome di Usher, una malattia genetica che causa sordità alla nascita, associata a retinite pigmentosa che progredisce fino a portare nella maggior parte dei casi alla completa cecità in pochi decenni di vita.

Mondobimbi

Il progetto in corso di realizzazione a Tulear è stato denominato “Villaggio Scolastico AFAKA”

Afaka in lingua malgascia vuol dire libero perché solo crescendo nella libertà è possibile creare un mondo nuovo. L’associazione opera con adozioni a distanza e in loco con progetti di istruzione.

Club Scherma di Ciolo

Il Club Scherma Di Ciolo nasce e si struttura a Pisa grazie ad Antonio primo grande Maestro. Ha formato e avviato a successi olimpici e mondiali decine di atleti. Maratona di Pisa collabora e sostiene il progetto della scherma paralimpica.

Le gare

Al via domenica 15 dicembre tre eventi: maratona 42,195km su percorso misurato AIMS-World Athletics, Pisanina Mezza Maratona 21,097km, entrambe omologate Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Per gli amanti delle camminate e corse non competitive confermata anche la 4 Miglia Family Run.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito. Prossimo cambio tariffa giovedì 12 dicembre 2024. Per onorare il 25esimo compleanno, istituita la speciale tariffa dei gruppi da 25 che avranno in omaggio ben tre iscrizioni per la maratona e, fino alla data di chiusura delle iscrizioni, una quota ridotta del 15% per gli iscritti che compiono 25 anni.