Pasquale Selvarolo: "Punto a 2:09’59” alla Torino City Marathon"

TORINO – Presentati oggi, sabato 30 novembre, all’interno del Marathon Village presso Green Pea, i top runner che domani, domenica 1 dicembre, correranno la Torino City Marathon.



10.000 i runner al via sulle tre distanze: Torino City Marathon (42,195 km), Torino City Half Marathon (21,097 km) e Torino City Run (5 km circa) per una grande festa del running.



Numeri

La Torino City Marathon 2024 va oltre ogni più rosea aspettativa, inanellando numeri da record. Le due manifestazioni agonistiche hanno raggiunto il sold out con 3.500 atleti nella Torino City Marathon e 2.500 atleti nella Torino City Half Marathon. I partecipanti stranieri raggiungono il 27%, con 80 Paesi rappresentati. Le nazioni con più iscritti sono la Francia, la Gran Bretagna e la Germania. Ma non c’è solo Europa: nel lungo elenco sono presenti anche Costa Rica, Brasile, Messico, Stati Uniti, Australia, Cina, Giappone e Filippine. Segno che l’evento, di anno in anno, conquista sempre più runner in tutto il mondo.



«Siamo molto contenti – ha dichiarato Luca Vergnano del team organizzatore –. Negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita costante, il nostro obiettivo è continuare su questa strada. Sappiamo che è un progetto ambizioso, ma ci metteremo tutto l’impegno di cui siamo capaci.»



Continua a crescere anche il numero di iscrizioni della Torino City Run, la stracittadina di 5 km circa a sostegno delle cure e della ricerca sul cancro che si svolgono all’Istituto di Candiolo – IRCCS.



«Ci aspettiamo 4.000 runner, camminatori e famiglie al via. Voglio invitare chi ancora non l’ha fatto a diventare protagonista di una domenica speciale per la nostra città» ha concluso Vergnano.



Maratona: le schede di favoriti



Uomini

Pasquale SELVAROLO (pettorale n. 2)

Nato l’8 novembre 1999 ad Andria (BT)

Squadra: G.S. Fiamme Azzurre

Ha più volte indossato la maglia della Nazionale e ha vinto i titoli tricolori da juniores e poi da promessa sui 10 km e sulla mezza maratona. L’atleta pugliese si presenta a Torino con un personale sulla mezza di 1:00’32”, fatto segnare lo scorso anno a Ravenna, e il desiderio di scrivere il primo capitolo della sua nuova carriera sportiva. Per lui sarà l’esordio sulla distanza.



Jonathan AKANKWASA (pettorale n. 3)

Nato il 25 maggio 1992 in Uganda

Ha un personale sui 42,195 km di 2:12’34” ottenuto a Malaga nel 2023. È il vincitore della Dodoma Marathon, in Tanzania, nel 2023 e nel 2024. A Torino vuole dimostrare tutto il suo valore.



John Kioi MUNGAI (pettorale n. 4)

Nato il 15 gennaio 1992 in Kenya

Ha esordito in maratona quest’anno a Leiden, in Olanda, fermando il cronometro a 2:18’41”, crono che non rappresenta il suo potenziale. Viene a Torino per fare il salto di qualità.



Mohammed ZOUIOULA (pettorale n. 5)

Nato il 24 gennaio 1983 in Marocco

Squadra: Gruppo Millepiedi

Ormai da anni vive in Italia e ha scelto Torino per correre la sua prima maratona. Sulla mezza vanta un primato di 1:07’57”, stabilito a Cremona nel 2023.



Donne

Catherine BERTONE (pettorale F2)

Nata il 6 maggio 1972 in Turchia

Nazionalità: Italiana

Squadra: Atletica Sandro Calvesi

Torinese d’adozione. Per lei la maratona di Torino ha un sapore speciale: proprio in questa città ha corso la sua prima maratona e quella di domenica sarà la sua 40^; arriverà, tra l’altro, a chiusura del suo 30^ anno di attività agonistica. La sua è una carriera di grandi successi culminata con la partecipazione ai Giochi olimpici di Rio 2016. Ha un personale di 2:28’34”, fatto segnare a Berlino nel 2017, che è anche record mondiale master W45.



Janet Jelagat RONO (pettorale F3)

Nata l’8 dicembre 1988 in Kenya

Atleta che vanta diversi anni di esperienza nel mondo della corsa. Arriva a Torino per rilanciare la sua carriera. Il suo personale è di 2:26’03” stabilito a Tokyo nel 2014 quando arrivò 5° donna assoluta.



Rael Cherop BOIYO (pettorale n. F4)

Nato il 17 luglio 2000 in Kenya

Un debutto pieno di curiosità per questa giovane promessa degli altopiani keniani.



Torna al via della Torino City Marathon anche Luz Nadine De La Cruz Aguirre (G.S. Il Fiorino), terza assoluta e prima italiana lo scorso anno. Occhi puntati anche su Francesca Malnati Manfredi (Atl. Casone Noceto), che torna a correre la maratona dopo il debutto nel 2022 a Ravenna.



Le dichiarazioni di Selvarolo e Bertone

Pasquale Selvarolo (G.S. Fiamme Azzurre), al debutto sulla distanza: «Ho un obiettivo molto preciso e chiaro in testa: passare al 21° km sotto l’1:05” e chiudere la maratona in 2:09’59”. Ringrazio gli organizzatori che hanno fatto di tutto perché io possa raggiungerlo, prevedendo una lepre. Ora tocca a me».



Catherine Bertone (Atletica Sandro Calvesi): «Sarà un vero e proprio tuffo nel passato. Ripercorrerò i miei 30 anni di maratone, sarà emozionante. Che cosa mi sono ripromessa? Di sbrigarmi ad arrivare al traguardo. A parte le battute, vorrei celebrare questo importante anniversario nel migliore dei modi. Senza dimenticare che a Torino ho corso la mia prima 42 km».



Mezza maratona: una vittoria per due?

Sulla carta sono due gli atleti che potrebbero contendersi il gradino più alto del podio della Torino City Half Marathon: René Cuneaz (Cus Pro Patria Milano), con un titolo italiano in maratona e un primato personale di 1h 04’56”, farà di tutto per negare il bis a Ayyoub El Bir (ASD Atletica Biotekna), che nella scorsa edizione si è imposto con il tempo di 1h 05’37”.



Il pilota MotoE Alessio Finello al via della 21 km

La Torino City Marathon fa correre anche i piloti del Motomondiale. Alessio Finello, torinese e tra i protagonisti del campionato MotoE, parteciperà alla mezza maratona. «Sarà un esordio assoluto nelle gare di corsa. Nelle ultime settimane sono riuscito ad allenarmi un po’ di più e questo mi ha caricato anche mentalmente. Cosa mi auguro? Sentire la fatica perché sto dando tutto e non perché c’è qualcosa che non va.»



Orari, luoghi di partenza e arrivi

Il via della Torino City Marathon sarà dato, da via Roma, alle 8.30 di domenica 1 dicembre. Seguirà la partenza della Torino City Run alle 8.50, sempre da via Roma. La Torino City Half Marathon partirà alle 9.40, da Borgaretto, frazione del comune di Beinasco.

Unico e spettacolare l’arrivo delle tre gare, posizionato in piazza Castello.



I servizi per i runner

Deposito borse: i partecipanti della Torino City Marathon potranno depositare (e ritirare) le proprie borse in zona arrivo, in piazza Castello. Gli iscritti alla Torino City Half Marathon potranno consegnare le borse targate King, ricevute al ritiro del pacco gara, sui mezzi Gimax posizionati in zona partenza a Borgaretto-Beinasco e ritirarli in zona arrivo.

Servizio navette: chi correrà la mezza maratona potrà avvalersi di un servizio navetta che partirà da piazza Solferino dalle 7 alle 7.30 (orario indicato agli organizzatori dalla Polizia Municipale di Torino) e lo porterà alla partenza.



Torino City Run per la ricerca sul cancro

La Torino City Run si svilupperà su un percorso di 5 km circa disegnato interamente nel centro storico della città e si correrà a sostegno alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Per il terzo anno consecutivo Santander, sarà al fianco della manifestazione. Per ogni iscritto donerà 5 euro alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, supportando in questo modo le attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.



In questi anni di charity partnership con Torino City Marathon sono stati devoluti alla Fondazione oltre 70mila euro.



L’edizione 2024 si arricchisce di una nuova importante iniziativa: la Fondazione ha deciso di instituire un premio per ricordare Laura Annaratone, ricercatrice dell’Istituto di Candiolo – IRCCS prematuramente scomparsa nel 2021. Per l’occasione, una squadra “Candiolo” si presenterà al nastro di partenza per percorrere i circa 5 km in ricordo della collega. Il riconoscimento sarà assegnato a un giovane ricercatore o ricercatrice impegnato nello studio del carcinoma della mammella al termine della corsa alla presenza della famiglia di Laura.