Valencia Marathon, i top runner, gli italiani e dove vederla in tv o streaming

VALENCIA - Start alle 8.15 per Valencia Marathon, una delle maratone più veloci e famose del mondo. Quest’anno si corre in un clima particolare e non sono mancate le polemiche, solo un mese fa vi fu una catastrofe metereologica che provocò centinaia di morti. Ma Valencia c’è, lo scorso 15 novembre con una toccante lettera è stata confermata.