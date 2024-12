Esordio a Torino City Half Marathon per Leonardo Bonucci

Nove volte campione d’Italia, una con la maglia dell’Inter e otto con quella bianconera della Juventus ha corso la mezza maratona, 21,097km, Torino City Half Marathon, che prevedeva lo start a Borgaretto e l’arrivo, insieme ai partecipanti della maratona, in piazza Castello.

121 volte in maglia azzurra con 8 gol, Bonucci che ha lasciato il calcio, ha trovato così un’altra passione per mantenersi in forma. Ha tagliato il traguardo in 2 ore 00’ 16”, alla media di 5 minuti 42 secondi per ogni chilometro, andando a classificarsi in posizione 1322 su 2122 assoluto e 145esimo su 160 sulla sua categoria d’età Senior Master 35.

Non è certo il primo ex-calciatore a cimentarsi in maratone o mezze maratone, solo la scorsa settimana a Milano21 in gara sempre sulla mezza maratona Massimo Ambrosini e Massimo Oddo.