Mauro Tomasi, atleta paralimpico il suo giro del mondo in carrozzina

“Mi sono risvegliato in una buca, non vedevo appigli per risalire da quella situazione che, a quel tempo, giudicavo solo drammatica. Per quasi dieci anni ho vissuto in una bolla fatta della mia disabilità, inevitabilmente trasformandola anche nella disabilità della mia famiglia con la quale vivevo ad Ala. Uscivo pochissimo, non sapevo immaginare un futuro”.

Da Ala a Riva del Garda, ospite di una casa di riposo dove attualmente Mauro vive conducendo una vita normale, fatta di tantissimi impegni e di grande autonomia. “Ad un certo punto mi è scattato qualcosa, ho trovato il primo appiglio per uscire da quella buca, mi sono deciso a prendermi cura di me stesso e mi sono trasferito a Riva del Garda. La città è pianeggiante e ricca di ciclabili e ho cominciato a muovermi con la mia carrozzina, scoprendo che lo sport era un toccasana e riduceva i dolori, tanto da poter sospendere l’assunzione di antidolorifici”.

Sportivo anche prima dell’incidente, Mauro praticava il body building e la corsa amatoriale, senza velleità agonistiche. “Nel 2012 mi sono imbattuto nel manifesto pubblicitario della Lake Garda Marathon. Per poter essere al via ho dovuto aprire le porte di un mondo fatto di cavilli burocratici. Ho partecipato e conquistato il mio primo traguardo di maratona, un’esperienza di profonda autorealizzazione, di fatto non posso competere contro nessuno, uno come me non esiste”.

Dal 2012 a oggi ben 80 maratone e alcune ultramaratone. “Ho corso 80 maratone, in Italia ma anche all’estero, per citarne alcune New York, Atene, Siviglia, Berlino, Edimburgo e tante altre, ma anche ultramaratone come la 100 km del Passatore, due gare da 24 ore su circuito. Negli anni ho attrezzato sempre meglio la mia carrozzina, dotandola di telecamera - mi serve per poi giocare a editare i video - sistemi di sicurezza etc., e poi ho il mio zaino, con quello vado ovunque perché ho dentro tutto quello che mi serve, per qualunque condizione climatica”.

Mauro Tomasi non è solo sport, è in arrivo una Laurea in Psicologia. “Ho prima completato il percorso di studi che mi ha portato ad essere abilitato come Geometra e poi sono diventato una matricola universitaria, ho scelto gli studi di Psicologia perché voglio capire gli altri, approfondire il senso della vita e come questo possa sfuggire quando si finisce nella buca e non si vedono vie d’uscita ma anche come trovare la forza per superare l’impotenza. Da questo percorso ho imparato che la mente umana dà per scontato quello che ha, io invece cerco sempre di trovare ciò che è difficile in ciò che è facile”.