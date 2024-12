Marco Panizza, dal trapianto di rene alla Eurospin Verona Run Marathon

Il Transplant Sport Club, fondato nell’estate dell’anno 1990, è il primo gruppo sportivo per trapiantati d’organo in Italia, la cui mission è quella di offrire ai trapiantati la possibilità di un migliore inserimento nella vita quotidiana, l’incremento delle proprie forze e dell’immagine di se stessi, informare l’opinione pubblica sulla terapia del trapianto e, non ultimo, sensibilizzare alla donazione d’organi e tessuti con l’organizzazione di manifestazioni nazionali ed internazionali.