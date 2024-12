Gruppo Termal Title Sponsor della Bologna Marathon 2025. Nasce la "Termal Bologna Marathon"

Taste the Run: una celebrazione dello sport e dei sapori

Il claim di questa edizione, "Taste the Run", invita a vivere l’evento come un’esperienza unica, che combina la passione per lo sport con l’opportunità di scoprire i sapori autentici e le eccellenze di una città straordinaria come Bologna.

L'impegno del Gruppo Termal verso lo sport e il territorio

La partnership con la Maratona di Bologna si inserisce in una strategia aziendale che mira a sostenere iniziative capaci di valorizzare il territorio, coinvolgere la comunità e promuovere valori universali come determinazione, resilienza e spirito di squadra.

Fabio Giatti, Vice Presidente del Gruppo Termal, ha dichiarato:

Essere Title Sponsor della Bologna Marathon non è solo un’opportunità per associare il nostro nome a un evento di grande rilievo, ma anche un’occasione per ribadire i valori che ci guidano ogni giorno: innovazione, sostenibilità e legame con il territorio. Attraverso questa collaborazione, vogliamo ispirare chi corre a superare i propri limiti, proprio come noi lavoriamo costantemente per innovare e migliorare i nostri prodotti e servizi.

La maratona è un simbolo universale di impegno e trasformazione, e, prosegue Giatti, rispecchia perfettamente la nostra visione aziendale: raggiungere obiettivi ambiziosi, facendo della determinazione e della costanza gli strumenti per creare un futuro migliore. Inoltre, ci inorgoglisce contribuire a un evento che coinvolge tutta la comunità, generando benefici non solo per lo sport, ma anche per il turismo e l’economia locale.

Siamo orgogliosi di annunciare la partnership con il Gruppo Termal, un riconoscimento importante per il lavoro che Bologna Marathon ha svolto nella promozione dei valori profondi dello sport. - aggiunge la Presidente di Bologna Sport Marathon Teresa Lopilato - Essere scelti da un’azienda da sempre impegnata nell'innovazione e nella sostenibilità, testimonia l’impatto positivo che il nostro evento ha generato, sia a livello sociale che economico, sul territorio. Grazie a questa sinergia, la Termal Bologna Marathon sarà sempre più orientata a valorizzare il benessere sociale, il rispetto per l’ambiente e l’attenzione alle persone.

Termal: una leadership a 360° nei settori chiave della sostenibilità

Con oltre quarant’anni di esperienza, il Gruppo Termal è un protagonista nei settori del clima e comfort, edilizia sostenibile, risparmio energetico, impiantistica e mobilità elettrica. Il core business del Gruppo è rappresentato da soluzioni all’avanguardia per la climatizzazione, le pompe di calore e la produzione di acqua calda sanitaria, con un’offerta che include marchi di eccellenza come Mitsubishi Heavy Industries, York, e i brand proprietari Hokkaido, Termal e Multiwarm.

Grazie alle sue società operative, tra cui Termal Green Building, Geetit ed Uragani, il Gruppo Termal promuove l’efficienza energetica e l’ottimizzazione dei consumi nell’ambito edilizio e impiantistico, con un impegno concreto verso soluzioni sostenibili e ad alto valore tecnologico. Un modello integrato che combina innovazione, rispetto per l’ambiente e vicinanza al territorio.

Termal Bologna Marathon 2025: un evento unico

La Termal Bologna Marathon si terrà domenica 2 marzo 2025 e includerà diverse gare competitive FIDAL:

Maratona (42,195 km)

30 km dei Portici

Run Tune Up (21,097 km), giunta alla sua XXI edizione.

Non mancheranno appuntamenti dedicati a camminatori e famiglie:

Tecnocasa Bologna CityRun, corsa benefica non competitiva di 5 km

Tigotà Kids Marathon, evento del sabato per i più piccoli.

Piazza Maggiore, cuore pulsante della manifestazione, sarà il punto di partenza e arrivo, nonché sede del Villaggio della Maratona. Durante l’intero weekend (28 febbraio - 2 marzo), Bologna si trasformerà in una festa dello sport e della cultura, con incontri, presentazioni, musica e tante iniziative collaterali.

Iscrizioni eventi competitivi

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 24 febbraio 2025, prossimo cambio quota venerdì 10 gennaio 2025. Gli iscritti dal 18 al 24 Febbraio 2025 riceveranno un pettorale non nominale in ultima griglia. Fino alle 23:59 del 31 gennaio 2025 è possibile iscriversi alla combinata Bologna Marathon + Romeo&Giulietta Run Half Marathon di domenica 16 febbraio 2025. L’iscrizione comprende pettorale di partecipazione, t-shirt tecnica, pacco gara con gadget sponsor da ritirare presso il Marathon Village in Piazza Maggiore, assicurazione, assistenza e ristoro sul percorso, ristoro finale. Per ulteriori informazioni info@bolognamarathon.run

Iscrizioni eventi non competitivi

La partecipazione è aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificate medico agonistico.

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 26 Febbraio 2025 o al raggiungimento della quota massima di 3mila iscritti. In caso di disponibilità di pettorali sarà possibile iscriversi venerdì 28 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 19:00 in Piazza Maggiore. L’iscrizione comprende pettorale di partecipazione, donazione di 5 euro ad una delle charity aderenti, t-shirt, welcome pack da ritirare presso l’Area Expo Tecnocasa del Marathon Village in Piazza Maggiore, assistenza sul percorso e ristoro finale. Per ulteriori informazioni info@bolognamarathon.run

Per informazioni e iscrizioni: www.bolognamarathon.run