La maratona di Roma si allena in giro per il mondo con Get Ready ON TOUR

ROMA – Roma e la sua maratona Run Rome The Marathon del prossimo 16 marzo 2025 è già in giro per il mondo con allenamenti, chilometri, sorrisi e abbracci. Tanta la voglia di esserci, di sognare in grande, di allenarsi, di vivere uno dei più grandi eventi sportivi del mondo, di arrivare a Roma e liberarsi, correre, esplodere di gioia.

Dal Brasile al Sudafrica al Canada, dalla Germania alla Scozia, così come in Italia da Sorrento a Treviso così come Milano, Napoli o Firenze, Run Rome The Marathon con i GET READY ON TOUR è ovunque. Ben 70 pacer ufficiali di gara stanno costruendo e gestendo allenamenti presso le proprie città coinvolgendo amici runner, tutti insieme si stanno allenando per la grande maratona di Roma che nel 2025 festeggerà i 30 anni di grande storia nella speciale anno anche del Giubileo.

Get Ready ON TOUR è un progetto pensato e ideato qualche anno fa, e sempre coordinato, dalla maratoneta capitolina Federica Romano, (anche responsabile dei pacer ufficiali di Run Rome The Marathon), un vero progetto strutturato che ogni edizione risulta essere sempre più grande e atteso. Sono ben 67 le tappe ON TOUR, 35 in Italia e 32 all’estero. Una fantastica e unica promozione della maratona ma anche dell’immenso fascino della città di Roma.

All’estero sono rappresentate le seguenti nazioni e città: Regno Unito (Highworth, Farnborough, Esher, Londra, Maidstone), Scozia (Inverness), Germania (Bamberg, Hardheim, Witzenhausen), Sudafrica (Bloemfontein), Olanda (Leiden, Veendam), Spagna (Madrid, Barcellona), Canada (Vancouver), Lithuania (Vilnius), USA (Holland - Michigan), Francia (Dijon), Brasile (Capao da Canoa, Porto Alegre).

In Italia allenamenti a Roma, Barletta, Milano, Civita Castellana (VT), Sanremo (IM), Moiano (BN), Vicenza, Sorrento (NA), Foligno (PG), Vigonza (PD), Bari, Venturina Terme (LI), Possagno (TV), Latina, Genova, Firenze, Gioia del Colle, S. Pietro di Stra (VE), Boves (CN), Busto Arsizio (VA), Treviso, Civitanova Marche (MC), Napoli, Venezia, Udine.

Get Ready ON TOUR che vanno ad affiancarsi ai GET READY ufficiali che si tengono a Roma sotto la guida di Marco Caponeri, coach di Run Rome The Marathon: 16 Novembre, 21 Dicembre 2024, 11 Gennaio 2025, 1 febbraio, 15 febbraio ed infine 8 marzo.

Di seguito le date e i pacer organizzatori di RRTM 2025 – GET READY ON TOUR

30.11.24 - *UK - Highworth (Swindon)* - Fusi Motsamai

30.11.24 - *SCOTLAND – Inverness* - Audrey Clarke

07.12.24 - *UK – Farnborough* - Fusi Motsamai

08.12.24 - *GERMANY – Bamberg* - Bernd Deschauer

14.12.24 - *SOUTHAFRICA – Bloemfontein* - Magdaleen Bekker

15.12.24 - *THE NETHERLANDS – Leiden* - Massimiliano Arcieri

15.12.24 - *SPAIN – Madrid* David Lazaro Velasquez

21.12.24 - *CANADA - North Vancouver* - Etienne Durocher

21.12.24 - *UK – Esher* - Fusi Motsamai

21.12.24 – *THE NETHERLANDS – Veendam* – Arjanne Eerkes

22.12.24 - *ITALY – Barletta (BA) – Mariella Dileo

26.12.24 – *ITALY - Roma (Parco Acquedotti)* – B. Moi, S. Solombrino, G. Bartolucci, M. Galassi, A. Amici

26.12.24 - *ITALY – Civita Castellana (VT)* - Massimiliano Pieralisi

28.12.24 - *ITALY – Sanremo (IM)* - Sveva Assembri

28.12.24 - *LITHUANIA – Vilnius* - Valdas Smaizys

29.12.24 - *UK – Londra (Richmond Park)* – Jordan Grimes

29.12.24 - *USA – Holland (Michigan- USA) – Marissa Martz, Rick Ganzi, Ed Maas

29.12.24 - *ITALY – Moiano (BN) – Massimiliano Meccariello

30.12.24 – *FRANCE – Dijon* - François Pierdet

01.01.25 - *ITALY – Vicenza* - Nicola Pangia

04.01.25 - *ITALY – Roma (Parco del Castellaccio) – FITWALK – Arianna Petti, Simona Solombrino

04.01.25 - *ITALY – Roma (Sabine Park Run – Porte di Roma) – Domenico Serpella

05.01.25 – *ITALY - Sorrento (NA)* - Fabiola Vacca

06.01.25 – *ITALY - Foligno (PG)* - François Pierdet

06.01.25 - *ITALY – Vigonza (PD)* - Celeste Facchin

11.01.25 - *UK – Maidstone* - Fusi Motsamai

11.01.25 - *SPAIN – Madrid* - Alejandro Collado

12.01.25 – *ITALY – Bari* - Gaetano Carofiglio

12.01.25 - *GERMANY – Bamberg* - Bernd Deschauer

12.01.25 - *ITALY – Venturina Terme (LI)* - Marcin Marek Zugaj

12.01.25 - *ITALY – Possagno (TV)* Sergio Teston

12.01.25 - *ITALY – Latina* - Maione Store

18.01.25 – *GERMANY – Hardheim* - Timo Glomsda

18.01.25 – *THE NETHERLANDS – Veendam* – Arjanne Eerkes

18.01.25 – *ITALY – Genova* - Antonella Gliori

18.01.25 - *SOUTHAFRICA – Bloemfontein* - Magdaleen Bekker

18.01.25 - *ITALY – Firenze (Parco delle Cascine)* - Stefano Sestaioni

19.01.25 - *ITALY – Bari* - Gaetano Carofiglio

19.01.25- *ITALY – Gioa del Colle (BA)* - Michele Raimondi

19.01.25 - *SPAIN – Madrid* - Carlos Minguez

19.01.25 - *SPAIN – Barcellona* - Mayte Martin Lluch

19.01.25 - *ITALY – S. Pietro di Stra (VE)* - Alessandro Longo

26.01.25 - *ITALY – Boves (CN)* - Gianluca Coniglio

26.01.25 - *ITALY – Venturina Terme (LI)* - Marcin Marek Zugaj

26.01.25 - *UK – London (Richmond Park)* – Jordan Grimes

26.01.25 - *ITALY – Barletta (BA)* – Mariella Dileo

26.01.25 - *ITALY – Busto Arsizio (VA) – Ivanovic Pileggio

27.01.25 - *BRAZIL - Capao da Canoa, RS* - Roberta Brauner

01.02.25 – *GERMANY -Witzenhausen* - Gerno Semmelroth

01.02.25 - *SOUTHAFRICA – Bloemfontein* - Magdaleen Bekker

02.02.25 - *ITALY – Treviso* - Cristiano Girotto, Valerio Girotto, Manuel Perin

02.02.25 - *GERMANY – Bamberg* - Bernd Deschauer

02.02.25 - *SPAIN – Madrid* Maria Soledad Capozzi

08.02.25 – *ITALY – Udine* - Andrea Leita

08.02.25 - *GERMANY – Hardheim* - Timo Glomdsa

08.02.25 – *THE NETHERLANDS – Veendam* – Arjanne Eerkes

08.02.25 - *BRAZIL – Porto Alegre* - Roberta Brauner

08.02.25 - *ITALY – Civitanova Marche (MC)* - Marco Cinquantini

09.02.25 - *ITALY – Napoli* - Stanislao Pocomento

16.02.25 - *ITALY – Bari* - Gaetano Carofiglio

16.02.25 - *ITALY – Venturina Terme (LI)* - Marcin Marek Zugaj

16.02.25 - *ITALY – Barletta (BA) – Mariella Dileo

17.02.25 - *ITALY – Venezia* - Leonardo Detoni

23.02.25 - *UK – Londra (Richmond Park)* – Jordan Grimes

23.02.25 - *ITALY – Latina* - Maione Store

02.03.25 - *ITALY – Bari* - Gaetano Carofiglio

02.03.25 - *ITALY – Venturina Terme (LI)* - Marcin Marek Zugaj