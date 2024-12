Top runner e tanti stranieri tra i 4mila della XXV Maratona di Pisa di questa domenica

PISA – E’ la domenica dell’attesissima Maratona di Pisa, la XXV per la precisione e quindi un compleanno molto speciale da festeggiare in tanti, anzi tantissimi. Quasi 4mila al via , numero massimo per gli organizzatori e complessivo tra atleti di maratona e Pisanina Mezza Maratona, oltre che 4Miglia Family Run.

I numeri

A Pisa si è sempre rispettata la tradizione di una ampia quota rosa, che quest’anno ha superato il 30%, così come una percentuale nutrita di stranieri, un vero jackpot per questa XXV edizione, con un traguardo di oltre 43%. All’appello delle regioni italiane la risposta è stata molto positiva, tutte al via sotto lo sguardo della Torre Pendente. E’ la Toscana a fare da capolista ma ben tallonata da Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna. Un centinaio gli atleti dalla Sicilia e 40 dalla Sardegna, grande adesione, dunque, anche dalle isole maggiori.

La delegazione straniera più nutrita proviene dal Regno Unito, 350 atleti, seguiti dai cugini d’oltralpe, ben 171 francesi e dai 70 belgi per un totale di 80 nazioni che daranno vita al progetto #bringyourflag che vede l’allestimento di un puzzle delle bandiere di tutte le nazioni presenti in piazza, un effetto visivo spettacolare ma anche un messaggio importante, che i popoli possano unirsi nel segno dello sport. Il richiamo di Maratona di Pisa è arrivato in tutto il mondo, sempre degna di nota la presenza di atleti maltesi (66), ma anche da nazioni lontanissime come Australia, Brasile, Canada, Hong Kong e Stati Uniti.

I top atleti

Gli organizzatori della Maratona di Pisa proseguono con la tradizione per la quale la gara rimane aperta a tutti, una competizione viva e dinamica nella quale c’è posto anche per gli outsider. Una filosofia che ha portato una giovanissima Benedetta Coliva, all’esordio sulla distanza, a vincere l’edizione del 2022, al contempo siglando il primato femminile del percorso di 2h35’43”. Il primato maschile è invece del marocchino Youssef Sbaai con 2h15’22” nel 2015.

Da segnalare al via come preannunciato, nella Pisanina Mezza Marathon il marciatore azzurro Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle). Livornese, ha vestito diverse volte la magli azzurra, come ai mondiali di atletica di Edmonton nel 2022 e nel 2024 ai Campionati Europei di giugno a Roma. Vanta sulla 20km di marcia un primato personale di 1h21’37”

MARATONA - Pretendente assoluto di questa XXV Maratona di Pisa non può che essere Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia), vincitore l’anno scorso in 2h20’00”. Khalid, 35 anni, è italiano ma di origini marocchine e vive a Bolzano da tanti anni, nel 2023 fece la sua seconda miglior maratona della vita, di fatto il suo primato personale è 2h19’36” fatto in occasione del suo successo alla Maratona di Rimini del 2022. A impensierilo potrebbe essere il 44enne marocchino, anche lui da tanti anni in Italia, Jamali Jilali G.P. Parco Alpi Apuane, con un primato personale di 2h21’11” fatto alla Maratona di Carrara nel febbraio 2020 dove si piazzò in seconda posizione. Jilali ha già vinto la Maratona di Pisa nel 2019, colse il successo in 2h22’49”, mentre nel 2018 sempre a Pisa fu 4° in 2h25’36”. Ancora a sognare la vittoria ci sarà anche il 32enne sloveno Rok Puhar che nel 2017 a Reggio Emilia fu 3° andando a segnare il suo primato personale di 2h17’49 e nel 2022 è stato 6° alla Ljubljana Marathon in 2h20’49”.

Gara femminile che nel 2023 registrò il successo delle britanniche Jemima Farley (England Athletics), prima in 2h36’43”, e seconda Melissah Gibson (Ealing Eagles Running Club) in 2h42’07”. Torna e lo farà per cercare di vincere Melissah Gibson, australiana d’origine ma con passaporto britannico, che ha un primato personale di 2h36’48” fatto a febbraio di quest’anno a Siviglia e che nella sua carriera di maratoneta e ultramaratoneta è stata 5^ ai mondiali 100km solo domenica scorsa in India dove ha concluso la distanza in 7h35’27”. Quest’anno ha già corso sei maratone vincendo quelle di Trafford e Inverness, mentre nel 2023 insieme a Pisa corse ben 15 maratone.

Torna ancora una volta l’ungherese 35enne Tunde Szabo (personal best 2h40’46”) già tre volte protagonista sulle strade di Pisa. Nel 2017 e nel 2018 fu seconda, nel 2019 si piazzò 4^. In gara ancora per la Gran Bretagna Georgie Bruinvels che ha un primato personale di 2h37’03” fatto in occasione della sua vittoria alla maratona di Manchester che ha corso ben tre volte e, sempre bandiera della Gran Bretagna, Rebecca Hilland 5^ alla maratona di Londra nel 2016 in 2h39’45” suo primato personale. Reciterà senz’altro da protagonista la 39enne italiana Sarah Giomi (Cus Pro Patria Milano), personal best di 2h40’22”, 8^ alla maratona di Firenze poche settimane fa e sulle strade di Siviglia a febbraio dove ha corso in 2h45’48”.

MEZZA MARATONA - Pisanina Mezza Maratona nel segno di Lisa Marie Bezzina (Malta Athletics), che insieme ad altri 66 atleti da Malta, torna ancora una volta per vincere la 21,097km. E’ ormai amica di questa gara pisana, che ha vinto nel 2017, 2018, 2019, 2022 e 2023, la migliore in 1h17’41”, molto vicina al suo primato personale e record maltese di 1h17’07”. In gara Margherita Cibei (Asd Atletica Alta Toscana) che alla Stramilano in marzo ha segnato il suo primato personale con 1h18’42” e Hodan Mohamed Mohamud (Atl. Castello) che vanta un personale di 1h18’59” fatto a Ravenna nel 2021.

Tra gli uomini attenzione a Lorenzo Bellinvia (Cus Pisa) con 1h12’51” nella sua unica half marathon, Simone Orsucci (Atl. Virtus Lucca) 1h11’47” e Girma Castelli (Gs.Orecchiella Garfagnana) 1h09’29”.

Curiosità

I più giovani in gara sono Finja Schmidt e Lukas Gill, impegnati, rispettivamente in mezza e maratona. I più maturi sono invece l’85enne Erhard Filtenborg, sulla distanza regina, e le 76enni Jacki Ozanne e Bianca Bertaccini, rispettivamente impegnate in maratona e mezza maratona. Il team più numeroso è Pisa Road Runners Club, con grande sorpresa seguito dal team sloveno Urbani Tekaci. Chiude il podio di numerosità Ass. Sportiva Mente.

C’è chi festeggerà il proprio compleanno insieme alla Maratona di Pisa, auguri a Giovanni Asaro, Adriana Corcelli, Alejandro Javier De Mesa, Dawn Evans, Pierluigi Laurenza, Andrei Lukyanchyk, Mirko Marchi, Giacomo Menchetti, Meryl Ruffiot, Wojciech Santarek e Alexander Schultz, tutti insieme compiono 471 anni.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono chiuse.