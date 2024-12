La medaglia della Napoli City Half Marathon, un pezzo d’arte dalle forme sinuose. Si corre domenica 23 febbraio 2025

Napoli Running, società organizzatrice dell’evento, si è, dunque, superata nella realizzazione della medaglia finisher, un oggetto rotondo, dorato, splendente, ammaliante, dalle forme sinuose ed avvolgenti che richiamano le onde del mare, che sarà un prezioso compagno in grado di evocare le emozioni delle fatiche per conquistarlo. Gambe e cuore, emozioni e sudore per vivere la Napoli City Half Marathon tutta d’un fiato e andare al traguardo a ricevere questo magnifico premio che racconta ancora come “All Runners Are Beautiful” che testimonia l’inclusività della corsa, uno sport di tutti, per tutti, da vivere come forma di socialità, per battere sé stessi o per condividere piccoli traguardi, per raccontare storie di vita e accendere temi di solidarietà, per condividere una passione con famiglia e amici o trovare un momento di introspezione.

Gli eventi



Napoli Running ha pensato ad un evento adatto a tutti. Prima partenza per la Family Run&Friends di sabato 22 febbraio 2025, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, adatto proprio a tutti, su un percorso da circa 2 km voluto dagli organizzatori per promuovere lo sport come strumento di benessere psico-fisico e di aggregazione sociale. Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 23 febbraio 2025, al via la carica delle migliaia di atleti che conquisteranno la Napoli City Half Marathon, gara insignita della prestigiosa Label della World Athletics e dalla 5 stelle Quality Award della European Athletics,

L’evento si fregia del doppio primato italiano di specialità, al maschile, grazie alla straordinaria prestazione dell’azzurro Yeman Crippa (GS Fiamme Oro Padova) che nell’edizione del 2022 ha staccato il crono di 59’26”, e al femminile con l’azzurra Sofiia Yaremchuk (CS Esercito) che, nel 2024, ha eguagliato il record italiano femminile già detenuto da Nadia Ejjafini (Cremona, 2011) tagliando il traguardo in 1h08’27”.

Ancora domenica 23 febbraio, centinaia gli atleti che parteciperanno alla Staffetta Charity Program, manifestazione non competitiva per vivere il doppio delle emozioni, divertimento e sport nell’ambito della quale i due partecipanti percorreranno rispettivamente una frazione di 10 Km ed una di 11,0975 Km. Un appuntamento che rappresenta una corsa alla solidarietà verso una delle quattro organizzazioni no profit che hanno aderito al charity program, attraverso le quali prenotare il proprio pettorale di gara: Cancer Sucks, Fondazione Laureus, Lega del Filo d'oro e Sport Senza Frontiere.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 19 febbraio 2025 o al raggiungimento della capacità massime di gara. Fino al 4 gennaio 2025 è attiva la quota combinata di € 130.00 con Run Rome The Marathon di domenica 17 marzo 2025, la quota sale a € 150.00 dal 5 gennaio 2025.