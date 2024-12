Festa XXV Maratona di Pisa, vincono Luca Parisi e l’ungherese Tunde Szabo

La Torre di Pisa, il Duomo e il Battistero, piazza dei Cavalieri, Chiesa di Santa Maria della Spina, Palazzo Blu con la mostra di Okusai insieme ad una splendida gara, l’ultima maratona ufficiale in Europa di questo 2024, sono risultati ingredienti irrinunciabili e grande attrazione per migliaia di runner provenienti da ben 80 nazioni del mondo insieme alle loro famiglie o amici. Oltre 10mila persone hanno invaso Pisa per tutto il fine settimana.

In ‘pista’ oltre alla maratona anche i runner della Pisanina Mezza Maratona e centinaia di persone di tutte le età partecipanti alla 4Miglia Family Run.

Maratona

Da Roma a Pisa per vincere questa XXV Maratona di Pisa, opera di Luca Parisi (Etrusca Asd) , vincitore di questa edizione in 2h21’49”: “Speravo di stare sotto le 2h20’, però va bene così, vincere una maratona è sempre bello e Pisa è sicuramente una grande gara. Mi sono fermato per il grande freddo una settimana fa a Reggio Emilia e lunedì dunque ho deciso di venire a Pisa, sarebbe stato un peccato buttare tre mesi di preparazione con duri allenamenti degli ultimi tre mesi”.

Secondo gradino del podio occupato da Jbari Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia), vincitore l’anno scorso in 2h20’00”, a cui non è riuscito il bis del successo. Marocchino di origine, ma di nazionalità italiana, Jbari ha fermato il cronometro sul 2h24’14”. Distaccato di quasi tre minuti Fabio Lusuardi (Calcestruzzi Corradini) il terzo in classifica Fabio Lusuardi che sotto la Torre ha tagliato il traguardo in 2h26’53”.

Gara femminile che ha visto finalmente trionfare l’ungherese 35enne Tunde Szabo, tornata ancora una volta sulle veloci strade della maratona Pisa dopo i due secondi posti conquistati nel 2017 e 2018 e il quarto posto del 2019. Ora, cinque anni dopo, è arrivata questa vittoria in 2h43’01”, non di molto sopra al suo personal best di 2h40’46”.

Tutto internazionale il podio femminile della 42km, di marchio britannico il secondo e il terzo posto. Per i colori del Ealing Eagles Running in 2h44’06” è Melissah Gibson a impadronirsi del secondo posto, stessa posizione di un anno fa quando fu già presente a Maratona di Pisa. Settima maratona quest’anno per Melissah ma, instancabile, solo una settimana in India è stata 5^ in 7h35’27” con la maglia della nazionale ai Campionati del Mondo di ultramaratona 100km.

England Athletics è invece la maglia per Georgie Bruinvels che sale sul podio in terza posizione in 2h44’47”. E’ sempre di stampo inglese anche il 4° posto femminile grazie a Rebecca Hilland (Winchester Running Club) con 2h45’45”, mentre la prima italiana sul traguardo di questa XXV Maratona di Pisa è la bolzanina Sarah Giomi (Cus Pro Patria Milano) in 2h4739”.

Primi pisani

Premiati anche la prima pisana e il primo pisano al traguardo, ovvero Ilaria Tedesco (Atl. Vinci) 11^ donna in 2h59’15”, per lei prima volta sotto il muro delle 3 ore dopo aver sfiorato l’impresa solo tre settimane fa in occasione della Maratona di Firenze. Antonio Solano (Pisa Road Runner Club) invece è il primo pisano, 10^ assoluto, in 2h34’07”.

Pisanina

E’ Marco Zanni (Asd Team Misano), classe 1992, il vincitore della Pisanina Mezza Maratona in 1h09’06” alla media di 3’16” al chilometro, mentre alle sue spalle si sono piazzati Patrick Francia (Atl. Reggio Asd) 1h09’16” e Nicholas Bouchard (Atl. Saluzzo) in 1h09’17”, per uno splendido arrivo in volata tra questi tre protagonisti.

Pisanina Mezza Maratona al femminile dominata con grande margine dalla pisana, anche se vive a Modena da qualche tempo per farsi allenare dal campione olimpico Stefano Baldini, Enrica Bottoni (Calcestruzzi Corradini).

Sua la vittoria in 1h18’41”, tempo che le vale il nuovo primato personale. Serve oltre un minuto per attendere la seconda classificata che porta i colori dell’Atletica Castello. Lei è Mohamed Mohamud Hodan che è giunta sulla finish line in piazza Duomo in 1h19’56”. Terza l’attesissima maltese Lisa Marie Bezzina, plurivincitrice della mezza pisana in questi anni, che ha chiuso la sua prova quest’anno in 1h21’15”.

Guardia di Finanza

Il 2024 ha portato con sé l’importante ricorrenza del 250° anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle quali è prevista la partecipazione a diversi eventi sportivi. In ambito podistico celebrata anche la Maratona di Pisa con ex atleti delle Fiamme Gialle, ma anche militari che in comune hanno la passione per lo sport, con l’ulteriore obiettivo di sottolineare il valore sociale e sportivo della maratona alla quale sono riconosciute le capacità di promuovere valori come lo spirito di sacrificio, il fair play, il senso di squadra e di appartenenza, condivisi dal Corpo della Guardia di Finanza.

Come ogni Corpo militare dello Stato, anche la Guardia di Finanza può vantare, tra le proprie rappresentanze, sia in campo sportivo militare che civile, un nutrito gruppo di appartenenti impegnato a rappresentare la Nazione anche attraverso l’attività sportiva agonistica, esercitata dagli atleti facenti parte dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle.

Proprio con la gloriosa maglia delle Fiamme Gialle in gara al passo di marcia anche il livornese Gianluca Picchiottino, marciatore azzurro plurimedagliato campione d’Italia nella sua specialità, con diverse maglie azzurre quali ad esempio i mondiali di atletica del 2022 in Oregon e i Campionati Europei di giugno 2024 a Roma. Per Gianluca oggi un proficuo allenamento coronato da una buona prestazione in 1h28’00”.

In questa giornata, cui fa da cornice il valore unificante dello sport, non potevano mancare alcuni tra gli atleti toscani maggiormente rappresentativi dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle e, più specificamente, oltre a Gianluca Picchiottino, il medagliato olimpico di canottaggio Luca Agamennoni, atleta toscano plurimedagliato nella disciplina del canottaggio e, in particolare, ha partecipato a 4 edizioni Olimpiche (Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janerio 2016). E’ stato medaglia d’argento nel “4 di coppia” alle Olimpiadi di Pechino 2008 divenendo l’unico atleta italiano ad essere stato insignito di due medaglie ai Giochi Olimpici nella disciplina di punta (un solo remo) e di coppia (due remi) e ha partecipato a 13 Campionati del Mondo.

Presente anche la campionessa di atletica leggera Eleonora Ricci, arruolata nel Gruppo Sportivo Fiamme Gialle dal dicembre 2022, è un’atleta emergente che gareggia nella disciplina atletica leggera e, in particolare: 6° classificata ai “Campionati Europei under 23” 200 m di Tallin 2021, 4° classificata ai “Campionati Europei under 20” staffetta 4x100 m di Boras 2019, medaglia d’oro nei 100m ai “Campionati Italiani Giovanili” di Grosseto 2020, medaglia di bronzo nei 200m ai “Campionati Italiani Giovanili” di Grosseto 2020, medaglia di bronzo nei 100m ai “Campionati Italiani Giovanili” di Rieti 2019.

Premiato anche Appuntato Scelto Qualifica Speciale Vincenzo Agrusti come miglior Finanziere della Maratona che ha concluso la maratona in 80esima posizione con il tempo di 2h54'47".

Alle premiazioni ufficiali della competizione, insieme al Sindaco di Pisa Michele Conti e l’Assessore allo Sport Frida Scarpa hanno partecipato il Comandante Provinciale Col. t.ISSMI Salvatore Salvo e il Maresciallo Capo Luigia Allevato.

Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria

Nel 2023 era stata una idea innovativa che aveva portato la Torre Pendente a guardare in un’altra direzione, quella del Prof. di Scienze Motorie che, in occasione dell’ultima edizione della Maratona di Pisa, aveva ricreato l’evento sulle strade di Reggio Calabria.

Per questa edizione, l’entusiasmo del Prof. Sudano ha portato un centinaio di alunni a “sfidarsi” sabato 7 dicembre al Campo Scuola Aldo Penna di Reggio Calabria, un evento al quale si sono preparati con entusiasmo e grande convinzione mentre lo stesso Prof. Sudano ha partecipato alla Pisanina Mezza Maratona chiudendo le sue fatiche in 1h30'35".

#BringYourFlag

Un successo l’iniziativa #bringyourflag per la quale Maratona di Pisa ha chiesto a tutti gli stranieri di portare la propria bandiera e contribuire alla creazione del puzzle di bandiere più grande del mondo nella magica Piazza del Duomo, un tassello al successo della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace 2024.

Solidarietà

E' proseguito con grande slancio l’impegno solidale di Maratona di Pisa, al via per festeggiare il suo XXV compleanno domenica 15 dicembre, che ha posto sotto i riflettori la missione di cinque associazioni senza scopo di lucro ai quali i podisti possono liberamente donare: APS LA Tartaruga, Progetto Homeless, Rare Partners, Mondo Bimbi e Club Scherma di Ciolo.