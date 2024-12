Classifica maratone italiane 2024: Run Rome The Marathon la numero uno

In totale, i maratoneti registrati al traguardo di maratona (italiani e stranieri) sono stati 53.825 , come se a correre fosse stata, ad esempio, l’intera popolazione di Cuneo, Foligno o Agrigento. Messi insieme sono stati percorsi circa 2.3 milioni di km , come compiere 57 volte il giro del mondo attorno all’equatore.

Testo e tabella a cura di Cesare Monetti e Daniela De Stefano

Partecipanti donne e uomini

Sui 53.825 atleti che hanno tagliato il traguardo delle 34 maratone, vi sono stati 42.567 uomini e 11.258 donne, la quota rosa è del 21%, ovvero c’è una partecipante donna ogni cinque partecipanti totali. Una percentuale sicuramente in crescita rispetto al passato ma comunque ancora bassa rispetto all’estero dove in tante gare le donne sono il 50% dei partecipanti se non addirittura in misura maggiore rispetto agli uomini.

La classifica maratone italiane

Leader indiscussa è Roma caput mundi (o caput running) che alla Run Rome The Marathon conta 15.168 atleti (+3.932 rispetto al 2023), record di tutta la storia italiana di maratona. Un numero 1.35 volte maggiore dello scorso anno, anticipato, appunto, dall’annuncio del primato di iscrizioni, a sua volta declinato anche nel primato di presenze straniere superiore al 60%. Non solo sul totale, Roma fa toccare il 25% di presenze femminili, 2.5 punti percentuali in più di Firenze Marathon, che le si accoda, come nel 2023 e come sempre nel recente passato, con 8.872 finishers, 1.28 volte in più dello scorso anno dove furono 6.887 (+1.985).

Medaglia di bronzo per Milano Marathon che conserva il gradino più basso del podio ma torna a crescere in maniera importante come racconta il numero di 6.913 arrivati, +2278. Praticamente stabile Venicemarathon in quarta posizione con 4.389 maratoneti.

I numeri si dimezzano a partire dalla 5^ posizione nella quale compare e balza Torino City Marathon, risalita dal settimo posto, con 2.517 arrivati (+1.131 rispetto al 2023), numero che le permette di scavalcare anche Verona Run Marathon che quest’anno supera i 2mila maratoneti, 2060 classificati per l’esattezza (+102).

Maratona di Pisa, ultima maratona italiana 2024, mette in classifica 1636 persone, tantissimi stranieri, cresce e allunga in classifica salendo dall’11^ alla 7^ posizione (+412), scavalcando Padova Marathon che con 1466 atleti (+216) pure rimonta dal decimo all’ottavo posto.

Seguono Bologna Marathon con 1205 runner (-230) e Maratona di Ravenna con 1145 finisher (+144) con cui si chiude la classifica delle prime dieci.

Come è accaduto nel 2023 solo le prime 10 maratone in Italia hanno almeno mille classificati: esce dalla top ten e va in 11^ posizione la Maratona del Lamone con 679 arrivati, mentre crolla ed esce anch’essa dalla top10, andando in 12^ posizione, la Maratona di Reggio Emilia con soli 646 classificati (-678).

Sostanzialmente stabile il resto, cala vertiginosamente anche Lake Garda Marathon passando da 791 atleti a soli 477 (-314) che insieme a Reggio Emilia è la competizione con un decremento maggiore.

Solo 509 i maratoneti che hanno preso parte al Campionato Italiano di Maratona Fidal Assoluti e Master tenutosi con la Maratona della Maga Circe (15esima con 509 arrivati), un campionato italiano ‘spopolato’ che nel 2023 invece fu disputato a Verona Marathon che mise in classifica quasi 2mila persone.

Pur con qualche arrivato in più, 47 contro i 42 del 2023 (+5), è di nuovo la maratona Antonello da Messina fanalino di coda della classifica italiana.

E’ proprio l’ultima maratona Fidal dell’anno, Pisa a a rappresentare la “media”, con un calcolo aritmetico prendendo i 53.825 maratoneti e dividendoli su 34 maratone, ciascuna maratona avrebbe avuto 1.583 atleti. I 7555 partecipanti in più di questo 2024 rappresenterebbero, se messi tutti insieme in una unica gara, la terza maratona in Italia dopo Firenze. In pratica, abbiamo una maratona in più.

Gli stranieri

Un dato certo sugli stranieri è difficile da ottenere ma le analisi statistiche dei grandi eventi hanno sempre messo in luce una presenza aumentata da oltreconfine, segnale incoraggiante che testimonia come il Bel Paese sia meta turistica e sportiva, con buona pace delle difficoltà di accesso alle griglie di partenza a causa del certificato medico agonistico. Burocrazia e certificato medico sono un grande limite, un grande freno per gli stranieri che ancora oggi hanno grandi difficoltà d’iscrizione rispetto a una qualsiasi gara estera e dunque non vengono in Italia. Un peccato, sono milioni di euro di indotto economico persi per i vari territori, per gli addetti ai lavori che potrebbero generare centinaia di posti di lavoro nel settore organizzativo, per la Fidal e altre figure. Se ci fosse libero accesso alle corse podistiche in maniera competitiva per tutti gli stranieri anche in Italia avremmo maratone da 40 o 50mila persone come New York, Londra, Berlino o Valencia. Le bellezze di Roma, Firenze, Venezia, Verona, Milano, Pisa, tanto per citare le più grandi, non hanno certo nulla da invidiare alle città estere sopra menzionate. Potrebbe essere davvero la svolta definitiva e si potrebbe arrivare facilmente a 100mila partecipanti annui.

Testo e tabella a cura di Cesare Monetti e Daniela De Stefano