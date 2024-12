10^ Terre di Siena Ultramarathon, i percorsi sono un'opera d'arte. Si corre domenica 23 febbraio

SIENA – C’è ancora tempo per mettere nel mirino la 10^ Terre di Siena Ultramarathon di domenica 23 febbraio 2025, una manifestazione che promette i paesaggi genuini e pittoreschi della campagna senese lungo la via Francigena e un tuffo nel centro di Siena, città che meglio incarna l’architettura medievale. E’ proprio in questo contesto, sospesi tra natura e cultura, che i runner affronteranno le fatiche della Terre di Siena Ultramarathon, evento organizzato dal Comitato Territoriale UISP Siena APS che prevede tre distanze competitive , 50 km, 32 km e 18 km, ma anche due passeggiate Nordic e Fit Walking da 13 km e 5 km, a carattere non competitivo.

I percorsi

Partiamo dal percorso che ha dato il nome all’evento, l’ultramarathon 50 km che vedrà il via proprio nella piazza del Campo di Siena per tuffarsi tra strade bianche, sterrato e asfalto lungo un circuito collinare con un dislivello positivo di 740 m, dettato dall’alternanza di tratti di salite a tratti di discesa. Nel complesso, si tratta, dunque, di un percorso muscolare, adatto ai runner più esperti, ma anche a chi voglia godersi il paesaggio, dimenticando lo stress del cronometro.

Dopo la partenza, i runner usciranno dal centro passando da Porta Camollia per poi proseguire verso Palazzo Diavoli, attraversando i quartieri del Petriccio e dell’Acquacalda. Da qui si raggiunge Fontebecci per poi dirigersi verso la Località il Braccio, punto più alto della gara posto a 357 m s.l.m. e scendere alla località Badesse per poi risalire a Lornano da dove sarà possibile ammirare i vigneti del Chianti. Una serie di saliscendi porta alla fine della strada sterrata dalla quale si entra nella strada provinciale che porta al Comune di Castellina Scalo e da qui verso la ciclabile che porta alla colonna di Monteriggioni che sancisce l’ingresso sulla via Francigena nel tratto più spettacolare e emozionante, con l’entrata attraverso le mura di cinta del Castello di Monteriggioni che comporterà l’affrontare una salita di 600 m molto impegnativa.

Uscendo dal borgo storico, seguirà una breve discesa e l’ingresso sull’antica strada romana Cassia dalla quale si accederà ad una salita boschiva a cui seguirà una discesa per poi affrontare alcuni saliscendi che porteranno ad ammirare il profilo maestoso di Siena. Si prosegue verso la fortificazione nota come Antiporto di Camollia per entrare in centro da Porta Camollia, sulla quale è inciso il motto “Cor magis tibi sena pandit” (Siena ti apre un cuore più grande…della porta che stai attraversando). Affascinati dalle bellezze storiche, i runner attraverseranno i giardini della Lizza, per giungere alla Basilica di San Domenico, e, dopo un tratto nel cuore della città, raggiungeranno il Battistero, Piazza Duomo ed il complesso di Santa Maria della Scala ed entrare nella conchiglia dove è posto il traguardo.

I percorsi della 32 km e della 18 km sono una porzione del percorso della ultramarathon 50 km, dettagli sul sito.



Riepilogo gare



Gare per tutti, dai temerari ultrarunner che animeranno la sfida sulla 50 km/740 D+, 32 km/457 D+ e 18 km/290 D+, tutte in modalità competitiva e, quindi, con obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico.

Dedicata agli amanti di nordic e fit walking e a chi volesse godersi il percorso senza lo stress del cronometro, le due passeggiate non competitive da 13 km e 5 km, e senza obbligo di tesseramento e certificato medico.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito. Prossimo cambio quota mercoledì 1 gennaio 2025. Fino al 31 gennaio 2025, i gruppi con almeno 15 iscritti alle tre gare competitive possono usufruire di una tariffa agevolata con sconto del 15%. Chiusura anticipata iscrizioni delle tre manifestazioni competitive al raggiungimento di 1500 atleti complessivi.