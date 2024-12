Le 159 mezze maratone italiane 2024: ancora Roma in testa alla classifica

ROMA – Piace sempre di più la distanza di mezza maratona, un giusto compromesso tra velocità e distanza che lascia spazio alla sfida contro sé stessi e a cui si può partecipare con maggiore frequenza rispetto, ad esempio, che ad una maratona.

I numeri

Il calendario recita 167 mezze maratone omologate Fidal, di cui otto annullate in corso d’anno (Tre Comuni – Imperia – Egnazia – RunRivieraRun – Vercelli – Catanzaro – Eboli e Paestum), dunque sono andati in scena 159 eventi. Se fossero tutte collegate conterebbero circa 3.500 km, come andare da Trapani a Innsbruck e ritorno o una meravigliosa corsa da Trapani a Oslo.

In totale, sono stati registrati quasi 160mila atleti (159.917) che hanno tagliato il traguardo di mezza maratona (italiani e stranieri), come se a correre fosse stata, ad esempio, l’intera popolazione di Perugia o Ravenna, un numero che porta a circa 3.5 milioni di km, come compiere 84 volte il giro del mondo.

Le posizioni

Come per la maratona con Run Rome The Marathon, leader indiscussa è Roma che cavalca le prime due posizioni. Appena nata, infatti, Rome Half Marathon ha contato 13.754 finisher, di cui circa 20% donne, un numero imparagonabile nella storia della mezza maratona italiana e che surclassa senza sconti anche la RomaOstia con i suoi 8.166 finisher. Con questa new entry, cambia quindi la classifica rispetto al 2023 che vedeva in seconda Milano21, quest’anno scende in 3^ posizione ma che vede comunque un forte e netto aumento dei finisher (6158). Milano21 diventa la mezza maratona più partecipata di Milano, andando a vincere il derby con la storica Stramilano che rimane appena dietro con 5735 atleti al traguardo. Stabilmente al 5° posto, seppur con circa un migliaio di arrivati in più rispetto al 2023, Napoli City Half Marathon ha portato al traguardo 4644 runner.

Dalla sesta piazza inizia una serie veneta, doppietta veronese con il 6° posto per Romeo&Giulietta Run Half Marathon (4.114) seguita dalla sorella scaligera Verona Run Half Marathon (3.759) gara abbinata alla Eurospin Verona Run Marathon. 8° posto per Venice Half Marathon con 3.488 finisher, la mezza maratona corsa insieme alla Wizz Air Venicemarathon, 9^ posizione per Maratonina della Città Murata (2.652) e Padova Half Marathon (2.644) che chiude il podio delle prime dieci in Italia.

In totale le prime 10 mezze maratone in Italia totalizzano 55.514 atleti sulla finish line, 45.466 uomini e 9.648 donne.

Fino alla posizione 40 (su 159) si registrano arrivati superiori alle 1000 persone, dunque è Busto Arsizio (Va) a totalizzare 1010 finisher, dalla 41^ posizione con Monza21 (nel 2025 previsto il ritorno dentro l’Autodromo di Monza) ci sono 960 classificati.

Chiude la classifica un evento del centro Italia, Omphalos Halfmarathon, zona Pesaro Urbino, con 106 finisher.

A rappresentare la “media”, con un calcolo aritmetico prendendo i 159.712 atleti e dividendoli su 159 mezze maratone, ciascuna maratona avrebbe avuto 1.004 atleti, all’incirca come la maratonina di Busto Arsizio (40^ posizione).

Uomini e donne

Sul totale di 159.917 classificati nelle mezze maratone ufficiali Fidal in Italia ci sono stati 128.388 uomini e 31.660 donne, il 20% sono quindi di sesso femminile, un atleta su cinque è ‘rosa’. La mezza maratona con la più alta percentuale di donne al traguardo è Mythos Half Marathon con il 41% di presenza femminile seguita dalla Venice Half Marathon con il 39% di atlete donne sulla finish-line a Riva Sette Martiri dopo aver superato la stupenda piazza San Marco. Venice Half Marathon è comunque la gara con più donne in assoluto al traguardo: 1.384, superando di poco le 1.381 della Roma Ostia. Sorprende ‘solo’ il 10% di donne al traguardo della capolista Rome Half Marathon, 1.251 donne e 12.503 uomini