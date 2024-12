I tre percorsi della 8^ Brunello Crossing, la magia del trail running a Montalcino

Trofeo Banfi, 45 km di pura avventura

La gara regina della Brunello Crossing, il Trofeo Banfi, è un viaggio epico di 45 km con 1820 metri di dislivello positivo. La partenza alle ore 08:00 da Piazza del Popolo segna l’inizio di una sfida che attrae sia i trail runner più esperti sia chi si avvicina per la prima volta al mondo delle ultra. Il percorso tocca luoghi iconici come il maestoso Castello Banfi, i borghi di Sant’Angelo in Colle e Castelnuovo dell’Abate, e la storica Abbazia di Sant’Antimo, costruita su impulso di Carlo Magno. Con salite impegnative, discese tecniche e panorami indimenticabili, questa gara è un must per gli amanti del trail running.

Trofeo Val di Suga, 24 km di storia e natura

Con 24 km e 1100 metri di dislivello positivo, il Trofeo Val di Suga è perfetto per chi cerca una sfida a media distanza. La partenza alle ore 10:00 accompagna i corridori alla scoperta di luoghi ricchi di storia e tradizione, tra cui il borgo di Castelnuovo dell’Abate e la Abbazia di Sant’Antimo. Il percorso è un invito a vivere il fascino di Montalcino e della Val d’Orcia, combinando la competizione con la scoperta di uno dei territori più belli d’Italia.

Trofeo Barbi, 14 km, breve ma intenso



Non lasciatevi ingannare dalla distanza: il Trofeo Barbi con i suoi 14 km e 650 metri di dislivello positivo è una sfida a tutti gli effetti. La partenza alle ore 10:45 da Piazza del Popolo conduce i partecipanti attraverso sentieri boscosi e carrarecce che richiedono tecnica e determinazione. Perfetto per chi vuole testare le proprie capacità in un percorso breve ma spettacolare, senza rinunciare all’emozione del trail running.

Un’esperienza che va oltre la corsa

I tre percorsi offrono un’immersione completa nella bellezza di Montalcino e della Val d’Orcia, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Dalla partenza attraverso la storica Porta al Cassero, accanto alla trecentesca Fortezza di Montalcino, fino agli antichi vigneti e borghi, ogni passo racconta una storia. Gli atleti attraverseranno luoghi leggendari come il Ventolaio e il Patataio, dove i panorami si aprono su scorci indimenticabili. La bellezza del territorio è una meraviglia per gli occhi, ma anche per il palato, il pacco gara per le tre distanze competitive conterrà prodotti tipici per unìimmersione completa, i partecipanti troveranno una bottiglia di vino, un prodotto tecnico, un prodotto alimentare del territorio, un voucher valido per il pasta party utilizzabile per la cena di sabato o per il pranzo di domenica.

Un evento sempre più green

Dal 2024, la Brunello Crossing ha intrapreso una svolta green che rappresenta un elemento distintivo dell’evento. Nel 2023, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scegliere tra il ritiro della maglietta ufficiale o la donazione del corrispettivo in denaro, destinato tramite il Comune di Montalcino a un progetto di riqualificazione e arricchimento vegetale di Viale Strozzi. I risultati sono stati straordinari, ponendo le basi per iniziative future più ampie (vedi qui).

A partire da quest’anno, il pacco gara delle distanze competitive non includerà più le tradizionali magliette. Al loro posto, saranno introdotti bicchieri riutilizzabili come gadget, pensati non solo per ridurre l’impatto ambientale, ma anche per offrire uno strumento pratico e funzionale ai runner durante la gara.

L’obiettivo è ambizioso: ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’intera manifestazione. Nel breve termine, si punta a eliminare o ridurre drasticamente l’uso della plastica e a limitare gli sprechi, contribuendo a rendere la Brunello Crossing un evento sempre più sostenibile e rispettoso del territorio.

Sicurezza

Gli organizzatori hanno a cuore il tema della sicurezza. Gli atleti dovranno obbligatoriamente essere dotati di scarpe da trail running, telefono cellulare carico e scorta idrica. Non obbligatori ma fortemente consigliati, invece, sono bicchiere personale, giacca anti-vento, telo termico, fischietto, barrette energetiche, cappello o bandana.

Non solo competizione - Trofeo Walk & Nordic Walking

Immergersi nella bellezza della Toscana, respirare la storia della Via Francigena e assaporare le prelibatezze del territorio. Questo è il Trofeo Walk & Nordic Walking, un’esperienza non competitiva pensata per tutti, podisti e camminatori, che desiderano vivere il fascino di Montalcino e della Val d’Orcia in completo relax. Il percorso di 13 km e 650m di dislivello positivo, parte da Piazza del Popolo alle 09:30. I partecipanti percorreranno uno dei tratti più suggestivi della Via Francigena, immergendosi nelle dolci colline della Val d’Orcia e attraversando i rinomati vigneti del Brunello di Montalcino.

Soste gourmet

Lungo il percorso ci saranno tre soste intermedie presso le cantine di Canalicchio di Sopra, Franco Pacenti - Canalicchio e un ristoro speciale gestito dall’organizzazione, che offriranno un assaggio a base di prodotti locali e Rosso di Montalcino. Ogni sosta sarà l’occasione per i partecipanti di degustare prodotti locali e il famoso Rosso di Montalcino, per unire il piacere della camminata a quello del palato.

La Brunello Crossing è un’esperienza unica, dove sport, natura e cultura si incontrano per creare ricordi indimenticabili. Non perdete l’occasione di vivere questa avventura nel cuore della Toscana.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono già aperte e chi si registrerà entro il 31 dicembre 2024 potrà usufruire di tariffe agevolate. La partecipazione è a numero chiuso per garantire la qualità dell'esperienza: ogni distanza accoglierà un massimo di 400 partecipanti, una scelta che assicura sicurezza e assistenza ottimali per tutti.

Per i gruppi

I gruppi di almeno sei partecipanti possono beneficiare di quote agevolate. Per iscriversi, è sufficiente inviare a info@brunellocrossing.it (all’attenzione di Riccardo Brogi) un unico file con i dati di ogni membro e un bonifico cumulativo per snellire la procedura. Inoltre, i gruppi di oltre dieci persone riceveranno un pettorale gratuito per l'undicesimo membro, e il gruppo più numeroso sarà premiato durante la manifestazione.