In 9mila al via dell'ATLETICOM WE RUN ROME, l'ultima dell'anno a Roma

La città eterna si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile all’insegna dello sport. Il 31 dicembre 2024 torna la corsa podistica più attesa dell’anno, giunta alla XIII edizione, che vedrà migliaia di runner sfidare sé stessi lungo un percorso mozzafiato attraverso i luoghi simbolo della Capitale.

La notizia dell’ultimo momento è che alla viglia del gran giorno l’ATLETICOM WE RUN ROME è sold out: saranno quasi 9.000 gli atleti partecipanti.





« Anche quest’anno – dichiara Camillo Franchi Scarselli , presidente dell’ASD Atleticom – vogliamo tenere fede allo spirito della We Run Rome, basato su gioia e condivisione con una partecipazione volutamente aperta a tutti, dai professionisti agli amatori, dai podisti italiani ai turisti esteri in viaggio a Roma. Non solo una competizione quindi, ma una grande festa dello sport. Questa edizione, in occasione dell'inizio del Giubileo, sarà ancora più speciale grazie alla collaborazione con Athletica Vaticana, una partnership che ci riempie di orgoglio e responsabilità».

La Atleticom We Run Rome

, organizzata da

si svolge sotto l

’

egida della FIDAL, è inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label. Gode inoltre dei patrocini del CONI, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio.

Tre diverse tipologie di gara: 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km per soddisfare le esigenze di atleti agonisti, ma anche di famiglie e di chi da poco si è avvicinato al mondo del running, per vivere tutta la magia di Roma e respirare il clima delle feste natalizie all

’

ombra del Colosseo.





Il via, come ogni anno, è previsto alle 14.00 in punto, con Daniele Meucci (alla ricerca del suo quarto successo a Roma) e Sofiia Yaremchuk (trionfatrice nelle ultime due edizioni) ai nastri di partenza a guidare la carica dei 9.000.