68° Campaccio che numeri: 2mila al via, è record d’iscritti. C’è il FantaCampaccio

SAN GIORGIO SU LEGNANO (MI) – Il più ambito, sognato, voluto e partecipato. L’ormai imminente Campaccio Cross Country Race, gara da sempre di livello mondiale, numeri alla mano risulta essere una della più grandi e partecipate corse campestri in Italia. Numeri da record per questa 68esima edizione che aprirà i battenti il giorno 5 con le gare non competitive e a carattere inclusivo per poi vivere il giorno dell’Epifania 6 gennaio il più partecipato Campaccio della storia. Un fascino intramontabile, chi corre e fa atletica in Italia, non può non passare prima o poi da questa storica gara.

Numeri importanti che derivano anche da un progetto ben preciso che guarda in avanti, al futuro senza dimenticare la storia e la tradizione. Un Campaccio ‘sostenibile’ e dai forti valori di appartenenza che esaltano i valori educativi dello sport, posizionano la comunità di San Giorgio su Legnano nel mondo dell’atletica internazionale. Valori che coinvolgono al massimo la comunità locale e promuovono comportamenti virtuosi in grado di ispirare le persone, dialogare con i propri stakeholder per generare valore condiviso. Forte dunque il senso di appartenenza, amicizia, collaborazione, partecipazione, passione, ambizione, lealtà e responsabilità sociale.

I numeri

Circa 2000 gli atleti che vogliono cominciare la propria stagione atletica 2025 lasciando le proprie impronte nel fango dei prati dello stadio Angelo Alberti di San Giorgio su Legnano. Di questi, quasi il 35% sono donne, percentuale che supera quella dello scorso anno confermando che il cammino verso la gender equity sta dando i suoi frutti.

In una suddivisione per età vi sono oltre 500 atlete e atleti Master che affronteranno le gare della prima parte della mattinata, 950 i partecipanti alle gare giovanili sia maschili che femminili a partire dai cuccioli della categoria esordienti, per salire ai ragazzi, cadetti, allievi e juniores, fino alle gare internazionali comprendenti anche la categoria Promesse under 23. Infine, quasi 200 le atlete e gli atleti per il cross corto che chiuderanno in bellezza l’evento a metà pomeriggio.

A questi numeri da aggiungere i 200 partecipanti del giorno di vigilia 5 gennaio per la Charity Run 5km, aperta a tutti da 0 a “molti” anni “Corri coi campioni” che prevede la possibilità di correre fianco a fianco con alcuni protagonisti del Campaccio internazionale, e della 4° Nordic Walking Sangiorgese 5k powered by LTC, camminata non competitiva aperta a tutti. Infine, Il Chilometro Inclusivo 1k per ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali con diversi atleti FISDIR presenti.

A rappresentare diverse nazioni estere ci saranno i campioni delle gare femminili e maschili internazionali, mentre l’Italia schiera tutte le regioni al via con la padrona di casa Lombardia in cima alla lista, seguita da Piemonte, Veneto e Puglia ex aequo e Emilia – Romagna. Questo dato si riflette nella numerosità per provincia, che vede Milano, Varese, Sondrio e Como guidare la classifica nella quale Novara e Torino sono le prime province che rappresentano gli atleti extra Lombardia.

A sfidarsi, ben 376 team, su tutti il G. Alpinistico Vertovese (58), seguito da Atl. Valle Brembana (45), pari merito Atl. Lecco – Colombo Costruzioni e Atl. Bergamo 1959 Oriocenter (32) e US Sangiorgese, società organizzatrice dell’evento, che schiera 30 atleti.

Curiosità

Ai nastri di partenza anche i giovanissimi Davide, di poco più di 5 anni, e Nives, che invece compirà 6 anni il giorno successivo all’evento. Applausi per i più esperti, Angelo Cerello, che, con i suoi 91 anni, è l’unico rappresentante della categoria M90 e la 73enne Annamaria Galbani.

Sono 94 le candeline che spegneranno Beatrice, Chiara, Giacomo e Stefano, pronti a festeggiare il compleanno sul tracciato del Campaccio.

I premi del Campaccio

Un papillon per i maschietti e un grande cuore per le donne, sono questi i colorati e fantasiosi premi destinati ai vincitori delle gare del Campaccio Cross Country 2025. Un oggetto in legno che è anche una spilla, dunque con la duplice possibilità di essere sempre indossato oltre che esposto nella bacheca delle vittorie.

Una scelta, quella dei premi, che è piena espressione del Piano di Sostenibilità di Campaccio, creato in accordo e nel laboratorio di Trucioli Design, pezzi singoli, tutti diversi perché creati dalla singola fantasia, dalla passione e soprattutto dalle mani di ragazzi disabili della Cooperativa Sociale Approdo. Papillon e cuori fatti con materiale in legno e passamaneria di scarto recuperati dall'attività di sgomberi e traslochi di Approdo.

Fanta Campaccio

Al via per il secondo anno consecutivo l’iniziativa del fantasy game dell’atletica. Il Campaccio è la prima tappa della stagione di questo format che rende i tifosi da casa dei veri protagonisti: basta una connessione internet e tutti potranno comporre la propria squadra su https://www.ilfantatletica.it/gioca/ ,oppure visitando la pagina IG/FB fanta.atletica.

Come funziona? Basta scegliere i propri atleti preferiti tra quelli proposti, nominare un capitano e indovinare il podio delle gare internazionali ed il tempo e la posizione del proprio capitano! Dei bonus e dei malus faranno guadagnare (o perdere…attenzione!) ulteriori punti, fino all’ultimo centimetro di gara, che vedrà stilata una doppia classifica fanta.atleti e fanta.giocatori! In premio per i primi tre classificati materiali e gadget sponsorizzati Campaccio official! Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, giocando e divertendosi.

Programma gare

Domenica 5 gennaio - Le emozioni cominciano domenica 5 gennaio 2025 quando, alle ore 10.00, si svolgerà “Corri coi campioni”, la Charity Run 5km, aperta a tutti da 0 a “molti” anni con la possibilità di correre fianco a fianco con alcuni protagonisti del Campaccio internazionale. Alle ore 10.45 circa avrà il via il “4° Nordic Walking Sangiorgese 5k powered by LTC”, una camminata non competitiva aperta a tutti alla quale seguirà “Il Chilometro Inclusivo”, manifestazione su circuito di un chilometro dedicata ai ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali. Nel 2024, Il Chilometro inclusivo è stato inserito tra le gare di apertura dell'evento “After Campaccio” e ha visto circa dieci ragazzi con i rispettivi allenatori ed educatori mettersi in gioco sul percorso del Campaccio.

Lunedì 6 gennaio, mattino - Il Campaccio, nella sua versione classica, sarà, come da tradizione, lunedì 6 gennaio 2025 quando si disputeranno le gare Master, Giovanili e Internazionali. I primi a partire saranno gli atleti SM35, SM40 e SM45 alle ore 9.00, seguiranno gli SM50 e SM55 alle 9.30, gli SM60 e oltre alle 10.10. La mattinata degli atleti master si chiude con le donne, da SF35 e oltre che avranno il via alle 10.50. In tutte le categorie sono inseriti anche gli atleti in possesso di Runcard.

Al termine delle categorie master, si sfideranno le Ragazze (11.30), i Ragazzi (11.40), le Cadette (11.50), i Cadetti (12.05), gli Esordienti M/F (12.20), le Allieve (12.30) e gli Allievi (13.00).

Lunedì 6 gennaio, pomeriggio - Il pomeriggio sarà aperto dai Jun M internaz. (13.25) cui seguiranno le gare più attese, quelle dei grandi campioni Jun/Pro/Sen F internaz. (14.05) Sen/Pro M Internaz. che avrà il via alle 14.35. Chiuderanno le gare il Cross Corto JPS F e M, rispettivamente con start alle 15.20 e 15.40.

Terzo tempo – Domenica 12 gennaio, a partire dalle 9.30, si svolgeranno i Campionati Regionali CSI Lombardia (tutte le categorie, gare Open per tesserati FIDAL).

Diretta RAI



Diretta TV su Rai Sport HD dalle 14.00 alle 16.00 con telecronaca di Luca Di Bella e commento tecnico di Francesco Panetta, regia di Pietro Sollecchia.

Iscrizioni

Le iscrizioni per le non competitive del giorno 5 gennaio sono ancora aperte e potranno pervenire alla società organizzatrice fino a 30 minuti prima della partenza di ciascuna prova tramite le seguenti modalità:

Internet: https://moduli.golee.it/asd-unione-sportiva-sangiorgese/68-campaccio-popolare-5gen25;

Registrazione sul posto (pagamento elettronico con carta di credito o bancomat modalità preferenziale; pagamento in contanti solo in casi eccezionali).

Quota di iscrizione pari a: