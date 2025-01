Get Ready, l'allenamento per Run Rome The Marathon è spettacolo all'Olimpico

ROMA – Amore e passione, per la corsa, per il proprio lavoro e per Run Rome The Marathon , l’evento sportivo più partecipato della storia in Italia. Sabato si è vissuto un momento importante e unico con ben 650 presenze al Get Ready di Run Rome The Marathon , l’allenamento di gruppo in preparazione della maratona di Roma che si terrà domenica 16 marzo 2025 e che festeggerà il prestigioso traguardo delle 30 edizioni.

Record di presenze per questo allenamento che ha fatto impazzire di gioia tutti i partecipanti che hanno potuto correre nel magico scenario dello Stadio Olimpico e del parco del Foro Italico con tanto di passaggio anche allo Stadio dei Marmi. Qualcosa di eccezionale, un allenamento gestito con una organizzazione al pari di una gara, qualcosa che in Italia mai si è visto.

Un allenamento aperto a tutti, percorsi ben 20km (5 giri da 4 km) a tutti i ritmi compresi i camminatori in modalità Fitwalking, ritmi condotti dai pacer gladiatori ufficiali di Run Rome The Marathon e dal coach ufficiale Marco Caponeri, il tutto sotto la super visione organizzativa di Federica Romano.

Run Rome The Marathon ha ideato e lanciato questi allenamenti fin dalla prima edizione, sempre più amati, sempre più desiderati e partecipati dai runner romani ma non solo: Sabato mattina abbiamo organizzato il terzo allenamento gratuito Get Ready in vista di Run Rome The Marathon – afferma Daniele Quinzi Direttore Marketing del Gruppo Corriere dello Sport – Stadio -, ormai è una grande immensa e coesa comunità nazionale ed internazionale di appassionati gladiatori che corrono, faticano e sorridono. Sì, un allenamento che sembrava una gara, più di 650 persone ordinate, colorate e motivate. Ristori per tutti, deposito borse, musica, pacer per ogni tempo e una location che non si era mai vista per un allenamento collettivo gratuito. Grazie a Sport e Salute abbiamo avuto ben cinque giri dentro lo Stadio Olimpico per un totale di 20 Km. Il segreto, la cosa inarrivabile, è aver creato un team di persone appassionate, ma appassionate sul serio, che lavorano a questo progetto tutto l’anno senza sosta, con amore e che curano anche e soprattutto il micro dettaglio e che hanno creato intorno a questa gara un’atmosfera, una aurea che non si era mai vista in Italia e che si sta facendo notare tra le maratone più importanti del mondo. Ci vediamo il 16 Marzo al Colosseo nell’ anno del nostro trentennale per infrangere ancora una volta ogni record con l’evento sportivo più grande d’Italia”.

Presenti anche tanti amici della maratona che ha il sogno e l’obiettivo di avere 30mila partecipanti provenienti da tutto il mondo. C’era Franca Fiacconi, ex maratoneta azzurra, vincitrice in carriera di tante gare e tante maratone. Il suo anno magico il 1998 con la vittoria in primavera della Maratona di Roma e in autunno della Maratona di New York, unica donna italiana a riuscire in questa grande impresa. Immancabile quando si parla di corsa a Roma, il mitico 'Re' degli ultramaratoneti Giorgio Calcaterra: ultramaratoneta e maratoneta italiano, tre volte campione del mondo della 100 km e vincitore per 12 volte consecutive della 100 km del Passatore.

Presente anche un'altra campionessa, parliamo di Lucilla Andreucci, anche lei ex maratoneta azzurra e oggi coordinatrice del progetto Rome is Woman insieme al Corriere dello Sport. Altra 'special guest' Peppa Randazzo: maratoneta e Abbott 6 stars finisher, amica di tutti noi podisti amatori e testimonial del progetto dedicato a tutte le donne di Run Rome The Marathon: "ROME IS WOMAN". Peppa ci parlerà della sua battaglia contro il cancro e di come il suo mindset sportivo l'abbia aiutata a superare i difficili mesi della cura.

Iscrizioni Get Ready - Registrazione gratuita ma obbligatoria al link sulla pagina GET READY nel sito ufficiale della maratona www.runromethemarathon.com

Info: training@runromethemarathon.com