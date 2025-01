Cisalfa Sport e Strava insieme nella challenge di preparazione alla Run Rome The Marathon del 16 marzo 2025

Dal 15 gennaio al 15 febbraio , Cisalfa Sport e Strava , la più grande community di sportivi al mondo, lanciano Strava Challenge Rome Marathon : un’occasione unica per entrare nel vivo della preparazione alla Maratona di Roma.

Cisalfa Sport, dal 2025 main sponsor della Run Rome The Marathon, punta con questo progetto a rafforzare la propria presenza sulla piattaforma Strava offrendo ai consumatori un’esperienza esclusiva all’interno della propria community.

Strava, piattaforma di tracking sportivo con oltre 100 milioni di utenti in 195 paesi, invita tutti gli appassionati a unirsi alla sfida partecipando alla Strava Challenge Rome Marathon. Registrandosi su https://www.strava.com/clubs/CisalfaRun nella sezione dedicata, si avrà l’opportunità di vincere, tramite estrazione, il pettorale per la staffetta della Run Rome The Marathon del 16 marzo e correre insieme alla Cisalfa Run Crew.

Gli iscritti dovranno dare il massimo per raggiungere l’obiettivo: completare 42,195 km (la lunghezza della maratona) nell’arco di un mese, caricando sulla piattaforma le proprie attività sportive – running, trail running, virtual running, outdoor running e walking. Tra coloro che completeranno la challenge verranno estratti 4 partecipanti che avranno l’opportunità unica di correre la staffetta della Run Rome The Marathon con le squadre della Cisalfa Run Crew. Questa volta, l’Atleta Sei Tu. Accetti la sfida?

I vincitori saranno ospiti di Cisalfa Sport a Roma, con viaggio e alloggio inclusi, e riceveranno un pacchetto esclusivo che comprende: