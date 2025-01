Rome is Woman intervista Burcin, madre, lavoratrice e maratoneta

Burcin, italo-turca, è una

Vive a Roma, mamma di due gemelli e odontoiatra, ma corre le maratone e pure bene, è molto forte: 2 ore 47 minuti il suo record. L’ha fatto alla maratona di Londra dove è stata la prima atleta italiana al traguardo.

Ma ha iniziato dal nulla nel 2021 e ha scoperto che la corsa è libertà, è scoprire la sua città all’alba.

Per Burcin la corsa è il primo regalo della giornata per sé stessa.

Come ci si può organizzare con i figli e trovare spazio per poter correre e fare attività fisica?

E poi c’è un sogno fantastico nella sua mente, arriva dal cuore: correre il 16 marzo la Run Rome The Marathon e vedere che i suoi due figli l’attendono al traguardo.

E saranno abbracci, saranno lacrime. La corsa è il più bel regalo che si è fatta nella sua vita e che si fa ogni giorno.

Conosciamo Burcin con la ex maratoneta azzurra Lucilla Andreucci e Rome is Woman, il nuovo progetto di Run Rome The Marathon dedicato a tutte le donne. Il grande obiettivo è accompagnare tutte le donne a poter cullare il proprio sogno sportivo iniziando a prendersi cura di sé stesse attraverso l’attività fisica, in particolare la corsa o il cammino.