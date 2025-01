Da 10k a 100k: il nuovo libro di Lorenzo Lotti dedicato ai podisti esperti

Dopo il successo di “Sempre di Corsa”, Lorenzo Lotti torna con un nuovo libro, “Da 10k a 100k”, pensato per i podisti più esperti che desiderano raggiungere il massimo del loro potenziale atletico. Il volume si rivolge a coloro che vogliono approfondire le strategie di allenamento e comprendere i principi scientifici, fisiologici e biologici alla base delle moderne metodologie per le gare di lunga distanza.

Con “Da 10k a 100k”, gli atleti potranno acquisire consapevolezza su aspetti fondamentali come la fisiologia umana, le zone di allenamento, i processi di recupero, l’alternanza dei carichi e le diverse tipologie di sedute. Il libro offre strumenti pratici per adattare l’allenamento in base alla tipologia di gara: dalla 10 km alla maratona, fino alle competizioni ultramaratona.

“Da 10k a 100k” è un’opera che completa il percorso formativo iniziato con il primo libro di Lotti, “Sempre di Corsa”, dedicato agli atleti principianti o meno esperti. Con queste due pubblicazioni, l’autore si conferma un punto di riferimento per i runner di ogni livello.

Chi è Lorenzo Lotti

Romagnolo, classe 1986, Lorenzo Lotti è laureato in Scienze Motorie e running coach. Maratoneta e ultramaratoneta di alto livello, vanta un personale di 2h30’29” sulla maratona e numerosi successi, tra cui la vittoria in 10 maratone italiane e diverse ultramaratone. Nel 2023 si è laureato Campione Italiano 100 km a Torino.

Lotti è anche un recordman mondiale: detiene due Guinness World Record per aver completato ultramaratone spingendo la carrozzina dei suoi figli. Nel settembre 2022 ha corso 50 km a Winschoten, in Olanda, spingendo il primogenito Raimondo, e nel dicembre 2024 ha portato a termine 100 km a Chesapeake, Virginia, con il secondogenito Rodolfo.

Oltre all’attività agonistica, Lorenzo Lotti è il creatore di “Sempre di Corsa”, un sito internet che è anche una community per gli appassionati di running.

Per maggiori informazioni: Sito web: www.sempredicorsa.it