Sfide stellari, alla Maratona di Londra la gara del secolo. C'è anche l'Italia

Edizione numero 45 della Maratona di Londra, forse la gara più ambita del mondo, con oltre 800mila richieste d’iscrizione e la possibilità di averne in gara ‘solo’ 50mila.

Domenica 27 aprile al via nella ‘City’ anche un elenco di top runner di primissima classe, forse la più importante gara mai organizzata nella storia, certamente per quanto riguarda al femminile.

Campioni olimpici

Al via le due medaglie d’oro della maratona olimpica di Parigi 2024, parliamo dell’olandese Sifan Hassan (NED) e dell’etiope Tamirat Tola, ma ancora i campioni mondiali Alex Mutiso (KEN) e Peres Jepchirchir (KEN) così come la più veloce maratoneta della storia. Parliamo della primatista mondiale, la keniana Ruth Chepngetich che ha fermato il cronometro a Chicago Marathon 2024 sul 2:09:56, prima donna della storia a scendere sotto il muro delle 2 ore 10 minuti.

L’Italia

Al via due grandi italiani: Yeman Crippa detentore del primato italiano di mezza maratona (Napoli Half Marathon 2022) con 59’26” ed ex primatista italiano di maratona (2h06’06”) e la primatista italiana sia di mezza maratona (Napoli Half Marathon 1:08:27) e di maratona con 2:23:16.

La sfida a 3

Per la prima volta nella storia al via ben tre donne capaci di correre sotto le 2:14:00. Oltre alla Chepngetich (2:09:56) e alla Hassan (2:13:44) a Londra ci sarà anche l’etiope Tigst Assefa, argento olimpico e doppia vincitrice della Berlin Marathon e un primato personale di 2:11:53 che è nientemeno che il secondo tempo più veloce della storia. Sulla linea di partenza anche la keniana Joyciline Jepkosgei, già vincitrice a Londra nel 2021 e un'altra etiope di grande classe: Alemu Megertu per due volte sul podio nella gara londinese e fresca vincitrice (dicembre 2024) di Valencia Marathon. Da segnalare il debutto tanto atteso della scozzese Eilish McColghan.

Gli uomini a Londra 2025

Oltre al campione olimpico Tamirat Tola confermati il keniano Sabastian Sawe (KEN), capace di correre alla Maratona di Valencia 2024 in 2:02:05, quinto tempo della storia e per di più al debutto e il connazionale Timothy Kiplagat con un personal best di 2:02:55 che gli è valso il 2° posto alla Maratona di Tokyo 2024.

Per l’etiopia c’è Milkesa Mengesha, già vincitore della Maratona di Berlino 2024, a seguire Abdi Nageeye (NED), il campione dell’ultima New York City Marathon.

Debutti importanti

Al via il giovane pupillo britannico Emile Cairess ma anche del campione olimpico di triathlon Alex Yee, da seguire anche l’esordio del 24enne ugandese Jacob Kiplimo, oro mondiale in carica di cross e plurivincitore di medaglie olimpiche e mondiali sui 10000 metri. In mezza maratona ha già dimostrato il suo grande valore, è suo il secondo tempo della storia sui 21,097km con 57:31.

TOP RUNNERS MARATONA DI LONDRA 2025

Atleta Nazione Tempo

Uomini

Alexander MUTISO KEN 2:03:11

Sabastian SAWE KEN 2:02:05

Timothy KIPLAGAT KEN 2:02:55

Milkesa MENGESHA ETH 2:03:17

Tamirat TOLA ETH 2:03:39

Mohamed ESA ETH 2:04:39

Abdi NAGEEYE NED 2:04:45

Hillary KIPKOECH KEN 2:04:45

Amanal PETROS GER 2:04:58

Sondre Nordstad MOEN NOR 2:05:48

Yemaneberhan CRIPPA ITA 2:06:06

Andrew BUCHANAN AUS 2:06:22

Emile CAIRESS GBR 2:06:46

Mahamed MAHAMED GBR 2:07:05

Brett ROBINSON AUS 2:07:31

Jacob Sommer SIMONSEN DEN 2:07:51

Philip SESEMANN GBR 2:08:02

Adam LIPSCHITZ RSA 2:08:54

Jonathan MELLOR GBR 2:09:06

Dewi GRIFFITHS GBR 2:09:49

Weynay GHEBRESILASIE GBR 2:09:50

Jacob KIPLIMO UGA Debutto

Alex YEE GBR Debutto

Jonathan DAVIES GBR Debutto

Jacob ALLEN GBR Debutto

Jack ROWE GBR Debutto

Donne

Atleta Nazione Tempo

Peres JEPCHIRCHIR KEN 2:16:16

Ruth CHEPNGETICH KEN 2:09:56

Tigst ASSEFA ETH 2:11:53

Sifan HASSAN NED 2:13:44

Joyciline JEPKOSGEI KEN 2:16:24

Megertu ALEMU ETH 2:16:34

Stella CHESANG UGA 2:18:26

Haven Hailu DESSE ETH 2:19:29

Susanna SULLIVAN USA 2:21:56

Charlotte PURDUE GBR 2:22:17

Sofiia YAREMCHUK ITA 2:23:16

Rose HARVEY GBR 2:23:21

Fatima Ezzahra GARDADI MAR 2:24:12

Philippa BOWDEN GBR 2:25:47

Lucy REID GBR 2:26:37

Emily DURGIN USA 2:26:46

Molly BOOKMYER USA 2:28:52

Louise SMALL GBR 2:29:33

Eilish MCCOLGAN GBR Debutto

Holly ARCHER GBR Debutto