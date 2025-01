La Brescia Art Marathon lancia “Parole in corsa”. Si comincia venerdì 24 gennaio

BRESCIA – Correre. Per la Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon è un verbo che si coniuga in modi diversi, capaci di esprimere tutto il fascino e le emozioni del mondo del running.

Le tre distanze agonistiche

C’è il “modo” agonistico, con i suoi tempi e le sue distanze: la 23^ edizione della BAM si disputerà domenica 9 marzo 2025 sulle tre distanze classiche che ne hanno decretato la crescita, sempre costante negli anni: la maratona (42,195 km), la mezza maratona (21,097 km) e la BCC Brescia 10k (10 km). Con partenza e arrivo in piazza Loggia.

Le corse per tutti

C’è il “modo” ludico, fatto di sorrisi, corsa ma anche camminata; di famiglie, amici, “runner della domenica” e del domani: con la SPORTLAND Easy Run 10k, che si svolgerà sullo stesso percorso della 10 km competitiva, e la Family Walking, 5 km nel centro storico di Brescia. Anche nel 2025, partecipando, si contribuirà alla raccolta fondi a favore di “Quest’estate ho incontrato AVIS”. Un progetto rivolto agli studenti e che si svilupperà attraverso incontri di educazione alla generosità e alla cittadinanza attiva durante i momenti di svago nei centri ricreativi estivi (per approfondimenti: www.bresciamarathon.it/wp-content/uploads/2023/11/avis.pdf ). Come maratona, mezza maratona e 10 km competitiva entrambe si svolgeranno domenica 9 marzo.

Sabato 8 marzo, a Campo Marte, a inaugurare l’evento, saranno i più piccoli con la Tomorrow Runners, la corsa ludico-motoria dedicata agli alunni delle classi IV e V delle scuole primarie della città.

Parole in corsa: tre serate di libri e autori

E c’è il “modo” artistico, esclusivo della Brescia Art Marathon, che fin dalla nascita ha voluto coniugare sport e arte tanto da voler inserirlo nel nome. Lo ha fatto, nelle diverse edizioni, per esempio organizzando mostre di quadri e dando voce a musicisti del territorio.

Quest’anno il Rosa Running Team, oganizzatore della competizione, fa un altro passo avanti: entra nelle librerie per far emozionare i runner ma non solo, scegliendo titoli in cui la corsa è sempre e comunque un viaggio.

“Parole in corsa” è il titolo dell’iniziativa: tre serate, in ognuna delle quali l’autore presenterà il suo libro e risponderà alle domande e curiosità dei presenti. Venerdì 24 gennaio toccherà a Roberto Riccio aprire la rassegna con il suo “Corsa e coscienza: un incontro nel cuore”. Seguiranno venerdì 13 febbraio Andrea Accorsi con “Nel nome del pane” e venerdì 27 febbraio Ivana Di Martino con “Correre è la risposta”.

Le serate sono a ingresso gratuito e si terranno presso la Libreria Tarantola, via Fratelli Porcellaga 4 – Brescia con inizio alle 18.00.

Libri e autori

Corsa e coscienza: un incontro nel cuore. L’avvocato-runner Roberto Riccio racconta, con uno stile piacevole e avvincente, la storia di un avvocato riminese di grido che, giunto in quella terra di mezzo dei 40-50 anni, incuriosito dalla cosa, decide di iniziare a correre. Cade, si rialza, si appassiona e cerca il primato personale, rendendosi poi conto che la corsa è prima di tutto un viaggio dentro la propria coscienza, la coscienza di sé e del sé.

Edito da Edizioni Io e Te.

Nel nome del pane. Sono pagine di immersione in un’avventura che cambierà la vita al lettore. Il protagonista del libro di Andrea Accorsi è Syed, diciottenne pakistano che, una notte, è costretto a riempire alla rinfusa il suo zaino e a scappare dalla finestra della sua casa per salvarsi da un uomo armato che ha fatto irruzione. Comincia qui la sua “corsa” verso la vita. Durerà 615 giorni e terminerà a Bologna, nel forno di Piero. Sarà proprio la mollica di pane ad ammorbidire la sua esistenza, il lievito a farla crescere e la farina a mescolarla.

Edito da Egida | Minerva Edizioni.

Correre è la risposta. Ivana Di Martino, moglie, mamma di tre figli e ultrarunner, racconta le sue imprese sportive, ma anche e soprattutto di come la corsa le è stata di supporto e di sprone nei momenti in cui si è sentita fragile e sola, delusa e sconfitta. L’autrice sa unire adrenalina a dolcezza, scenari mozzafiato a momenti di vita quotidiana, in cui la resilienza diventa il fattore vincente che aiuta chiunque a superare tutti gli ostacoli e a realizzare i propri sogni.

Edito da Sperling & Kupfer.