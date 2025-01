Londra 2025, si aggiunge il 're' Eliud Kipchoge con i migliori al via

Dopo cinque anni Eliud Kipchoge tornerà al via della Maratona di Londra. No, non aveva appeso definitivamente le scarpe al chiodo dopo la maratona olimpica di Parigi che sembrava dovesse segnare la fine di un’immensa carriera. Il keniano, plurivincitore delle Olimpiadi (Rio 2016 e Tokyo 2020) sarà ancora nella mischia e darà il massimo contro avversari senz’altro più giovani di lui e che rappresentano il presente e il futuro dell’atletica mondiale. (Elenco Top Runner Londra 2025)

Kipchoge sì, forse rappresenta il passato, però chissà quanti dei ‘nuovi’ potranno a fine carriera di aver vinto oltre a due maratone olimpiche anche ben 11 Abbott World Marathon Majors e tra queste ben 4 vittorie proprio a Londra (record del percorso) dove tornerà il aprile, chissà magari per un magico e storico quinto successo.

I suoi primi posti a Londra sono arrivati negli anni dove era pressoché imbattibile, tra il 2015 e il 2019 mentre la sua ultima partecipazione è stata nell’anno pandemico 2020 dove si corse la gara solo per un ristretto numero di élite runner e dove giunse 8°. Un giorno ‘storto’, come capitato mille altre volte a mille altri atleti, invece per lui, per il grande Eliud fu l’unico momento debole in otto anni di consecutive grandi vittorie e grande predominio.

A Londra 2025 sarà davvero il suo ultimo atto sui 42,195km a ben 41 anni di età?

Queste le parole di Eliud Kipchoge dopo l’annuncio ufficiale di essere al via: “Sono entusiasta di essere alla TCS London Marathon, una gara speciale nel mio cuore, con tantissimi bei ricordi. Insieme celebriamo la gioia della corsa e lo spirito collettivo di migliaia di corridori che si uniscono alla linea di partenza. È un privilegio condividere questo viaggio con tutti gli altri che prenderanno parte mentre ci impegniamo a fornire le nostre migliori prestazioni. Dopo un buon periodo di riposo, sono tornato ad allenarmi con rinnovata energia e concentrazione. Mi sento pieno di energia per dare il meglio di me a Londra”.