Tutti i top Runner Napoli City Half Marathon: ci sono Lorot, Meucci e Teferi, vicecampione del mondo di maratona

Il nuovo primatista itaiano di maratona (2:05:24) però non sarà l’unico grande atleta in gara, anzi mai come per questa edizione Napoli City Half Marathon vedrà al via campioni di altissimo valore tecnico, il percorso è velocissimo, dunque ci si aspettano grandi sorprese.

Uomini: gli avversari di Chiappinelli

In sei per issare il tricolore italiano, quattro dal Kenya, tre dall’Etiopia, un atleta da Burundi, Gran Bretagna, Rwanda e uno da Israele. Una start list di diciassette uomini pronti ad illuminare e infuocare le strade di Napoli. L’uomo da battere è il keniano Andrew Lorot che porta in dote un personale di 59:54 fatto segnare a Marugame (JPN) nel 2023 ma subito dietro, a soli sei secondi, c’è il connazionale Edward Konana Koonyo, lo scorso anno a Gentbrugge (BEL) ha saputo tagliare il traguardo allo scoccare dell’ora netta, 60:00. A pochi secondi si intravede la cavalcata azzurra di Daniele Meucci (CS Esercito), uno dei più forti atleti che l’Italia abbia mai avuto.

Meucci nel suo infinito curriculum e nella sua ormai ventennale carriera ad altissimo livello, vi sono ben tre partecipazioni alle Olimpiadi, Londra 2012, Rio De Janeiro 2016 ed infine, lo scorso anno, a Parigi 2024. Meucci, ingegnere pisano, vanta un brillantissimo oro ai campionati europei di maratona a Zurigo 2014, tre medaglie agli Europei, una d'argento nei 10000 metri piani a Helsinki 2012 e due di bronzo: nei 10000 m piani a Barcellona 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam 2016. Ha inoltre vinto 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse. Il suo primato di mezza maratona è di 60:11, conquistato a Roma nel 2021.

Il fiato sul suo collo è quello dell’etiope Haftamu Abadi Gebresilase, quinto ai Campionati Africani di Mezza Maratona nel 2024 e capace di 60:27 a Poznan nel 2023. Sulla carta, potremmo collocare il nostro uomo di punta Yohanes Chiappinelli proprio qui, grazie al suo 60:45 fatto segnare a Pisa nel 2022, per lui un’ampia collezione di medaglie nei 3000s ai Campionati Europei under20 2015 e under23 2017, più volte record allievi dei 3000s, persino capace di strappare a Francesco Panetta il primato nazionale nei 3000s nel 2016, quando ha conquistato il quinto posto ai Mondiali under20. Il salto di qualità a livello assoluto nel 2018 con il bronzo agli Europei di Berlino nei 3000s e l’ulteriore salto di qualità con il primato nazionale di maratona, da qui parte la sua cavalcata per aggiungere emozioni ad una Napoli City Half Marathon da record.

Ancora Kenya con Noah Kipkemboi che porta in dote il primato di 60:52 da Lisbona nel 2018, mentre un grande protagonista della gara arriva sarà Maru Teferi, nazionalità israeliana, con un personale di 60:52 in mezza maratona e un pregevole 2:04:44 fatto a Valencia Marathon a dicembre 2024 che vale anche quale record nazionale d’Israele. E‘ Il vice campione mondiale di maratona, una medaglia d’argento conquistata ai Campionati Mondiali di Budapest 2023. Da sottolineare anche il suo 4° posto in mezza maratona ai Campionati Europei di Roma 2024 e un’altra prestigiosa medaglia d’argento nella maratona dei Campionati d’Europa del 2022 a Monaco di Baviera. Verrà a Napoli per vincere la gara e fare il nuovo record nazionale israeliano in mezza maratona.



Primo gruppo di inseguitori con il britannico Mahamed Mahamed, quarto all’ultima edizione della maratona di Londra e capace di 61:16 a Londra nel 2023, il keniano Zacharia Krop, al debutto sulla distanza a Trento, lo scorso anno, ha fermato il cronometro in 61:19, e il burundese Therence Bizoza (Toscana Atl. Jolly), abituato a gareggiare in Italia dove ha anche fatto registrare il primato nazionale di specialità, quando, nel 2022 concluse la mezza maratona di Arezzo in 61:30. Poco più indietro c’è l’etiope Teka Asefa Baryau che ha da poco firmato il personale di 61:47 a Casablanca (Mar). Sventola ancora la bandiera tricolore grazie a Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe) che porta in dote il personale di 62:25 da Valencia, nel 2021. Alle sue spalle l’etiope Gebrheat Wbet Muruts che ha firmato il crono di 62:58 a Bilbao nel 2024 e che dovrà guardarsi dagli altri azzurri, Ademe Cuneo (Atl. Casone Noceto) e Michele Fontana (GP Parco Alpi Apuane), rispettivamente capaci di 63:09 a Riga nel 2023 e 63:38 a Roma nello stesso anno. Cuneo sfida anche il compagno di squadra, il rwandese Yves Nimubona, quinto ai Giochi del Commonwealth 5000m nel 2022, sesto ai Campionati Africani 10000m nel 2022 e capace del crono di 63:45 a Civitanova nel 2024. Chiude le fila Raffaele Giovanelli (Asd. International Security S.), lo scorso anno tredicesimo assoluto e secondo italiano, alle spalle dell’azzurro Yassine Rachik, con il crono di 66:47.

Le gare

Prima partenza sabato 22 febbraio 2025 con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito CLICCA QUI o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 23 febbraio 2025, è tempo di personal best con la Napoli City Half Marathon, e di emozioni senza pensieri per i partecipanti della Staffetta Charity Program, nella quale due runner condividono il percorso della mezza maratona con la formula 10 Km + 11,0975 Km.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 19 febbraio 2025 o al raggiungimento della capacità massima di gara, CLICCA QUI. Fino al 19 febbraio 2025 è attiva la quota combinata di € 150.00 con Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo 2025.

