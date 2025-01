Tokyo e Boston marathon per il ritorno di Paula Radcliffe dopo 10 anni

Ben dieci anni dopo aver corso l'ultima volta una maratona, la leggendaria atletica britannica Paula Radcliffe tornerà in due delle più importanti maratone del mondo: Tokyo (2 marzo) e Boston (21 aprile) del 2025 . La sua ultima maratona fu nel 2015 a Londra quando terminò 19esima in 2h36’55”.

Paula, oggi 51enne, in una straordinaria carriera ha stabilito il record mondiale di maratona femminile a Londra nel 2015 con 2h15’25”, mantenendo tale primato per ben 16 anni, un record che sembrava imbattibile fino a quando la keniana Brigid Kosgei non ha battuto il record nel 2019. Il crono di 2h15’25” è ancora oggi dopo vent’anni il record europeo femminile di maratona.

Saranno due grandi maratone in sole sei settimane per la Radcliffe e questi due traguardi la renderanno anche una Six Star Finisher, un premio assegnato ai corridori che completano tutte e sei le Marathon Major.

Tra i suoi grandi successi oltre al primato mondiale vanno senz’altro ricordate le vittorie alla maratona di Londra (2005, 2003, 2002) e a quella di New York per ben tre volte (2008, 2007, 2004) ed infine quella di Chicago nel 2002.

Paula Radcliffe ispirata da Parigi 2024

Oltre alla maratona anche grande classe anche nelle corse campestri. La britannica è stata tre volte campionessa mondiale di cross country e medaglia d'oro nella maratona dei Campionati mondiali del 2005, mentre non è mai riuscita a salire sul podio olimpico, sebbene abbia preso parte a ben quattro edizioni dei Giochi Olimpici.

L’amore per la corsa è sempre forte, un fuoco nel suo cuore che non si spegnerà mai, così l'anno scorso è tornata sul palcoscenico olimpico per correre nella gara pubblica di Parigi 2024, la Marathon Pour Tous, dove ha gareggiato nella gara di 10 km insieme a migliaia di corridori amatoriali lo stesso giorno della maratona olimpica maschile.

Nel suo nuovo podcast, "Paula's Marathon Run Club", che conduce insieme al due volte olimpionico britannico Chris Thompson, ha parlato di quanto le sia piaciuta l'atmosfera emozionante della corsa ai Giochi del 2024.

"Abbiamo partecipato alla 10 km a Parigi nella Marathon Pour Tous, ci siamo fatti trasportare dall'atmosfera e abbiamo iniziato troppo velocemente, ma è stato comunque fantastico".

Anche la figlia Isla in maratona

Il 2025 sarà un anno speciale anche per la 17enne Isla, la figlia di Paula Radcliffe farà il suo debutto alla London Marathon del 27 aprile, lo farà correndo per l’associazione benefica Children With Cancer UK. Isla quando aveva 13 anni ha superato una rara forma di cancro e con questa maratona vuole aiutare chi l'ha aiutata pochi anni fa. Il commento di mamma Paula: “Sarà meraviglioso vederla correre. Ha un grande spirito e vuole fare la differenza".