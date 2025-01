Comfort senza pari con New Balance Fresh Foam X 880 v15

La Fresh Foam X 880 v15 è la scelta ideale per i corridori e i camminatori che cercano comfort e una calzata perfetta per l'uso quotidiano. Progettata per offrire supporto in ogni passo, la versione aggiornata bilancia in modo impeccabile comfort, vestibilità e performance.

Realizzata con un’intersuola in schiuma Fresh Foam X con circa il 3% di contenuto bio-based, migliorata per un’ammortizzazione superiore, e una tomaia morbida e strutturata, questa scarpa è pensata per accompagnare il movimento, sia che si stiano affrontando scatti veloci o lunghe distanze da maratona.

Per la Fresh Foam X 880 v15, sono stati ottimizzati sia il comfort che il design, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei consumatori che cercano una scarpa da utilizzare quotidianamente per corsa e camminata. Il feeling sotto il piede è stato perfezionato grazie a un'intersuola leggermente più alta, che offre un'ammortizzazione superiore, garantendo maggiore comfort e versatilità per i runner e i camminatori di tutti i giorni.

Ma non è l’unico aggiornamento in tema di comfort: la nuova versione della 880 presenta anche una tomaia in mesh morbida, traspirante e strutturata, perfetta per soddisfare anche i più esigenti. In più, i runner e i walker avranno a disposizione una gamma ampia di colori vivaci e intensi che mettono in risalto la silhouette della nuova 880 v15, e altri colori più neutri, perfetti per fondersi con lo stile di vita quotidiano.

La 880 v15, è disponibile in più varianti colore per l’uomo e per la donna nei monomarca New Balance e presso rivenditori selezionati al prezzo di 160 euro.