Crete Senesi Ultramarathon nella vetrina del Carrousel du Louvre a Parigi con i Comuni termali italiani ed europei

“La fiera ‘Les Thermalies’ - afferma Starnini - rappresenta un’opportunità importante per promuovere a livello internazionale il nostro territorio e le sue eccellenze non solo termali, con le Terme Antica Querciolaia e San Giovanni Terme, ma anche paesaggistiche, enogastronomiche, culturali e storiche. Eccellenze che sempre più spesso si uniscono allo sport in occasione di manifestazioni internazionali di successo, come la Crete Senesi Ultramarathon, e di altri eventi promossi dalle nostre preziose associazioni”. “La dimensione internazionale della nostra comunità - aggiunge Starnini - è un ambito su cui vogliamo continuare a lavorare puntando a migliorare l’offerta termale e l’accoglienza sul territorio. Con questo obiettivo ‘Les Thermalies’ è sicuramente una bella occasione per incontrare visitatori e operatori del settore e per confrontarsi con altre realtà italiane ed europee da cui trarre spunti e nuove idee”.

Le gare

Un territorio accogliente non poteva che offrire un evento dalle tante sfaccettature. Non solo sport, spazio alla solidarietà, alla tradizione eno-gastronomica e al tour più propriamente turistico. Al via domenica 4 maggio Crete ULTRA 50 km – D+ 800 m, Crete LONG 30 km – D+ 400, e Crete SHORT 15 km – D+ 240, quest’ultima in versione competitiva e non competitiva, senza obbligo di certificato medico agonistico, dunque, aperta a tutti. Sabato 3 maggio la 1^ Passeggiata dell'inclusione e della partecipazione sociale, adatta a tutti, oltre alla passeggiata su quattro ruote City Tour Crete Senesi. Tante le novità a cui gli organizzatori stanno ancora lavorando per rendere l’evento un’esperienza indimenticabile e completa.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito – CLICCA QUI fino alle ore 12 del 28 aprile 2024. Prossimo cambio tariffa lunedì 31 marzo 2025. Le iscrizioni di società sono aperte online oppure è possibile contattare via email l’organizzatore a iscrizioni@creteultramarathon.it

Solo in caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi sul posto nella giornata di sabato 3 maggio dalle 08.00 alle 19.00 presso la sede expo Parco dell’Acqua di Rapolano Terme. Non sarà garantita la taglia della T-shirt. Per le iscrizioni alla Eco-Passeggiata non competitiva di sabato 4 maggio e del City Tour contattare iscrizioni@creteultramarathon.it.