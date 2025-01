Campaccio e Sangiorgese nelle scuole per “La lunga Strada verso il superamento delle barriere"

Campaccio è da sempre storia dell’atletica ma anche educazione civica e sportiva, come testimonia l’impegno di US Sangiorgese, società organizzatrice dell’evento, nella promozione di temi come quello della sostenibilità e della gender equity.

"La lunga Strada verso il superamento delle barriere"

Campaccio e US Sangiorgese "vanno a scuola" e portano in viaggio il tema della parità di genere riferendosi all’icona del ciclismo femminile Alfonsina Strada che nel lontano 1924 inforcò una bicicletta per partecipare al Giro d'Italia, prima donna in sella ad affrontare l’ostruzionismo retrogrado che voleva le donne confinate alla cura della casa. Proprio in occasione del centenario della partecipazione di Alfonsina Strada, nasce il progetto "La lunga Strada verso il superamento delle barriere", ideato e presentato da Manager Sportivi Associati (MSA) e realizzato grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali.

La sensibilità del comitato organizzatore di Campaccio Cross rispetto alla responsabilità sociale degli eventi sportivi non è nuova e trova la fattiva cooperazione delle agenzie educative del territorio, in primis la scuola. In una sorta di extra-Campaccio, in tre distinte occasioni nel mese di gennaio, la storia di Alfonsina Strada è stata condivisa con le classi seconde della Scuola secondaria di primo grado "G. Ungaretti" (San Giorgio su Legnano), una prima della Scuola Media San Giulio (Castellanza), una seconda Liceo Sportivo della Scuola Superiore "E. Fermi" (Castellanza).

Dal racconto alla riflessione collegiale

L'Assessore allo Sport Walter Cecchin e la segreteria organizzativa di US Sangiorgese Mariagrazia Cavaleri hanno fatto gli onori di casa, a narrare le avventurose vicende di Alfonsina Strada Tito Tiberti, Meeting Director di Campaccio.

Oltre cento ragazze, ragazzi e insegnanti hanno animato Sala Consiliare di San Giorgio e aule scolastiche immergendosi in un racconto di altri tempi ed in un messaggio di disarmante contemporaneità, hanno ascoltato e imparato, hanno discusso e portato alla luce riflessioni importanti sul definitivo superamento del gender gap e sulle sfide ancora tutte da affrontare con disparità, pregiudizi e stigma sociali (anche nello sport, a sua volta agenzia educativa e potente motore per il superamento delle barriere).

Gender equity

La strada verso la parità di genere è stata intrapresa nel 2022 con il progetto “Non-Stadia Event Role Modelling Through a Gender Balanced Approach” co-finanziato da European Athletics nell’ambito del Member Federation Support Programme accompagnato dal convegno dal titolo: “Parità e tematiche di genere sul campo di atletica: problemi e opportunità”. Il progetto ha avuto come obiettivo l’attuazione di modelli di partecipazione femminile mediante il coinvolgimento attivo e diretto delle donne nei diversi ruoli necessari alla realizzazione di un evento sportivo.

Favorire la presenza femminile è un passo fondamentale per poter abbattere la disparità di genere e creare un sistema più inclusivo attraverso il quale donne, coinvolte a vario titolo nella manifestazione, possano operare nelle migliori condizioni di crescita ed affermazione professionale, costituendo così un esempio per le altre realtà atletiche e non, mettendo in evidenza quanto la parità di genere sia anche proficua.



Nell’ambito di questa iniziativa è stato inserito anche l’inno del Campaccio -‘Don’t give up’-, opera della cantante e runner Dagmar Segbers, in arte MISS DAG, che incarna alla perfezione l’obiettivo del progetto per l’abbattimento delle disparità di genere.

Credit: Paolo Facchinetti, Gli anni ruggenti di Alfonsina, Edicicloeditore.