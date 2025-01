Trieste indossa la Label Road Race di World Athletics con la “Corsa dei Castelli” - International Road Race Running Match u.23 10k 

TRIESTE – A soli due anni dall’inizio di una nuova sfida, ASD Promorun, che con la collaborazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) organizza la “Corsa dei Castelli” - International Road Race Running Match u.23 10k , evento inserito nel calendario World Athletics, annuncia un grandissimo traguardo, il riconoscimento della Label Road Race di World Athletics per la terza edizione in programma il 19 ottobre 2025.

“Corsa dei Castelli” - International Road Race Running Match u.23 10k

Che si sarebbe trattato di una manifestazione destinata al successo, era nell’aria sin dalla prima edizione, quella del 2023, quando su Trieste è stato issato il tricolore italiano con un oro al maschile ed un argento per la squadra femminile.

La seconda edizione, andata in scena lo scorso ottobre 2024, ha visto la partecipazione di nove nazioni, Danimarca, Francia, Inghilterra, Polonia, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia e Svizzera e Italia, ciascuna delle quali ha schierato quattro atleti al femminile e quattro al maschile. Un successo annunciato e dovuto al forte impegno di Promorun che lo ha perseguito lavorando alacremente anche partecipando con uno stand espositivo ai Campionati Europei di Atletica che si sono svolti a Roma in giugno, proprio per invitare le nazionali U23.

I numeri dell’ultima edizione contano un centinaio di presenze, tra atleti e funzionari accompagnatori, iscrivendo Trieste nell’eccellenza e come unica realtà in Italia in grado di coinvolgere nazionali estere U23. Confermata, inoltre, la forte vocazione di questa città come crocevia culturale e realtà capace di promuovere la cultura sportiva ai massimi livelli.

Label Road Race di World Athletics

La terza edizione, in programma domenica 19 ottobre 2025, comincia il suo viaggio sulla scia di un grande annuncio, grazie al conferimento della prestigiosa Label Road Race di World Athletics, la federazione mondiale di atletica leggera.

“Siamo entusiasti di aver ottenuto questo importantissimo riconoscimento” – ha esordito Silvia Gianardi, Presidente di Asd Promorun. “E’ un segnale che abbiamo creduto nel progetto giusto e abbiamo lavorato bene grazie anche alla collaborazione di partner e Istituzioni che con noi hanno intrapreso questo cammino”.

“Con la Label Road Race di World Athletics, la nostra manifestazione si colloca tra i più importanti eventi di calibro mondiale, richiamando, così, i migliori atleti da tutto il mondo. Ringrazio la FIDAL per aver contribuito all’organizzazione di questo evento che per l’Italia è un fiore all’occhiello”, ha proseguito il Direttore Tecnico di Gara ed ex azzurro Michele Gamba. “L’entusiasmo è alle stelle, su questa scia lavoreremo con ancora maggiore impegno per realizzare un evento straordinario”, hanno concluso i rappresentanti di ASD Promorun.

Il palinsesto

Due giorni di eventi, sabato 18 ottobre si svolgerà la cerimonia di apertura e presentazione dei team nazionali alla presenza delle Istituzioni locali e regionali e dei rappresentanti della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Spettacolo assicurato grazie alla doppia partenza di domenica 19 ottobre, quando gli atleti delle nazionali U23 partiranno dal Castello di Miramare dieci minuti prima degli atleti impegnati nella tradizionale Corsa dei Castelli in coda alla quale ci sarà lo start per i partecipanti della Ten Non Competitiva su un percorso condiviso con arrivo al Castello di San Giusto. Gli ultimi a lasciare la linea di partenza saranno gli iscritti alla Family Run 8 km che chiuderanno le proprie fatiche in piazza Unità. Al termine della “Corsa dei Castelli” – International Road Race Running Match u23, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei primi tre uomini e le prime tre donne con classifica individuale, e delle prime tre nazioni in base alla classifica a squadre, ottenuta sommando i punteggi dei primi tre atleti giunti al traguardo per ciascuna rappresentativa.

Credits: Diecisettanta