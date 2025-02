Bergamo21, che festa. Night Trail, 10k e la mezza maratona

BERGAMO – La pioggia ha dato un sapore speciale al Bergamo Urban Night Trail, manifestazione non competitiva che ha aperto il weekend del primo evento di FollowYourPassion 2025, Bergamo21. A garantire lo spettacolo sono stati circa 1.700 atleti che hanno illuminato le strade della Città dei Mille, tra gradini e salite con il fango e la scivolosità in pieno stile urban e trail. Bravissimi e giovanissimi Simone Toini (Angolo Mountain Running) e Nicole Ruggeri (Team Gaaren #BeAHero) a presentarsi per primi al traguardo in 47:49 e 56:45, rispettivamente.

“E’ una gara dura, per me la prima gara in notturna e oggi particolarmente scivolosa, da poco ho iniziato a praticare la corsa in montagna, in questi pochi anni di corsa ho fatto quasi sempre corsa su strada”, ha detto il vincitore Simone Toini.

“E’ bellissimo correre per le mura di Bergamo, una vera gioia, è una gara faticosa che avevo già corso due anni fa, prima gara in assoluto per me. Sono felicissima”, ha commentato la vincitrice, Nicole Ruggeri, che arriva da Albino, Val Seriana, studentessa di Scienza Motorie: “Lo sport è la mia vita e spero anche il mio futuro lavorativo”.

I risultati della domenica – Bergamo21 Half Marathon

Tutt’altro scenario per la domenica, un bel sole ha illuminato Bergamo e tutti i runner provenienti da ogni regione d’Italia e da 60 Nazioni estere. Una grande giornata di sport, festa, allegria, benessere in un clima fortemente internazionale.

Seconda mezza della sua carriera per il francese Michael Le Nedic che ha commentato come si sia divertito moltissimo sul tracciato di gara, dove, con il crono di 1h08:47 ha anche fatto segnare il suo personal best. Dietro di lui Marco Padoan (Vicenza Runners) in 1h09:11 e Mohammed Lamiri (Missulteam Como ASD) in 1h09:20.

Pronostico confermato per Claudia Andrighettoni (US Quercia DAO Conad) che vince in solitaria con il tempo di 1h20:05 davanti a Elena Cazzanti (ASD Edison Play) seconda, in rimonta visto che era 6^ al 17,5km, in 1h25:32 e superando così negli ultimi centro metri allo sprint l’atleta di casa, portacolori dei Runner Bergamo, Chiara Milanesi, terza in 1h25’35”.

“Sono felicissima – ha fatto sapere la vincitrice Claudia Andrighettoni -. Bergamo e questa Bergamo21 è bellissima, ho fatto anche il mio primato personale che era 1h20’51”, solo un po’ di rammarico per non essere riuscita a stare sotto il muro dell’1h20’00”, ma ci saranno altre occasioni”.

In gara anche il rapper e cantautore italiano Giovanni Luca Picariello (Runaway Milano ASD), in arte Ghemon che ha chiuso la sua prova in 1h37:17.

I risultati della domenica – Bergamo21 10K

Prima partenza alle ore 9.00 per gli atleti della 10km competitiva e non competitiva che hanno scaldato il percorso per i 4mila della mezza maratona. Gara maschile e femminile fotocopia, con una coppia di atleti che conduce fine a metà percorso dopo il quale si assiste all’attacco di uno dei due.

A spuntarla per gli uomini è Davide Copeta (Vanotti Running Team) che chiude le sue fatiche in 29:45. “La gara è andata molto bene, ho sofferto un po’ nella prima parte ma poi sono riuscito a distendermi molto bene, dopo il quinto chilometro mi sono staccato. Percorso molto bello, sono felice di aver staccato qui il mio personal best”, ha dichiarato il vincitore. Secondo posto, con un distacco di 30”, per Luca Magri (La Recastello Radici Group) con il crono di 30:15 e podio completato da Manuel Togni (Atl. Valle Brembana) in 30:39.

Per le donne, è l’azzurra della corsa in montagna Alice Gaggi (La Recastello Radici Group) a cambiare ritmo e tagliare il traguardo per prima in 34:05. “La gara è andata molto bene, sono partita cercando di stare al passo con Vivien Bonzi e poi verso gli ultimi chilometri ho attaccato perché so di non essere una specialista dello sprint finale. Conoscevo già il percorso per aver vinto qui la Bergamo21 sulla distanza di mezza maratona qualche anno fa”, il commento della vincitrice al traguardo. La Gaggi ha lasciato indietro la compagna di squadra Vivien Bonzi ad accontentarsi della piazza d’onore, conquistata con il crono di 34:32. Terzo gradino per Sakina El Adel (Lagarina Crus Team) in 35:04.

E’ Luca Lamera, direttore tecnico di MG Sport, società organizzatrice di Bergamo21, a tracciare un bilancio finale dell’evento: “Siamo ampiamente soddisfatti di come è andata Bergamo21, prima tappa del circuito FollowYourPassion di questo 2025. I numeri sono un termometro fondamentale di questo evento e testimoniano la nostra forte crescita con quasi 6mila presenze e tantissimi stranieri che hanno registrato un forte incremento rispetto all’anno passato. Bergamo è sempre più apprezzata da questi ‘turisti-sportivi’ che generano su Bergamo e provincia un indotto economico importante nelle strutture ricettive”.

Il direttore Lamera passa anche ai ringraziamenti: “Un grande grazie va in generale a tutte le Istituzioni coinvoltre, in particolare l’Assessorato allo Sport del Comune di Bergamo che è sempre presente e coinvolta in prima persona. Un grande lavoro e un grazie anche alla Polizia Locale che ha permesso agli atleti di correre in totale sicurezza e permettendo di far convivere questo evento con tutti i cittadini bergamaschi che sono convinto oggi hanno potuto ospitare nella propria città un bell’evento di caratura internazionale”.