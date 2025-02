Presentata la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K.

Annamaria Molino, Consigliera comunale delegata per la Rete Città Sane-OMS del Comune di Verona: “In quest’epoca in cui la sedentarietà è un problema che mina gravemente la salute, eventi come questo permettono di condividere un’occasione di salute fisica e sociale. Come amministrazione siamo quindi riconoscenti verso la società organizzatrice ma anche verso tutti i partner che permettono di mettere in piedi questo evento. Per Verona è anche un’occasione per generare turismo, tanti verranno a visitare la città con un impatto economico positivo”.

Stefano Stanzial Direttore Generale Gaac 2007 Veronamarathon Asd: “Ringrazio l’amministrazione comunale per l’importante supporto, quest’anno l’evento diventa maggiorenne, compie 18 anni. I numeri sono importanti, tornano ad essere quelli prepandemici con un importante balzo degli stranieri che saranno oltre 1.500 contro i 600 dello scorso anno. Ci aspettiamo 8.500 atleti, oltre 6mila sulla ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, circa 300 staffette Adigeo Romeo&Giulietta Run Half Marathon RELAY e quasi 2mila presenze nella Avesani Romeo&Giulietta Family Run, come sempre abbiamo creato un format al quale tutti possano aderire grazie alla possibilità di partecipare alle manifestazioni non competitive. Dal punto di vista tecnico, avremo atleti africani e qualche nome italiano ma abbiamo investito le nostre risorse soprattutto sui servizi, come quello delle navette. Siamo orgogliosissimi della nostra medaglia, realizzata dal nostro staff insieme a Dal Mas Medals, nostro stampatore di fiducia ormai da anni. Per questa edizione è davvero speciale, un oggetto che rappresenta il nostro evento ma anche Verona. Vi aspettiamo al via della nostra bella gara”.

Colonnello Nicola Castello, Comandante dell'85° RAV "Verona" Caserma Duca: “Siamo felici e onorati di avere di nuovo la possibilità di far parte di questo evento. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato insieme a Gaac 2007 Veronamarathon Asd per creare un’emozione speciale per i maratoneti che sono transitati nella Caserma Duca, ma anche per noi che siamo stati parte attiva. Sono certo che nei prossimi anni questa collaborazione continuerà perché lo sport è vettore di valori fondamentali per i militari dell’Esercito Italiano, non solo sul piano fisico. Ai nostri giovani allievi, sin dalle prime settimane di formazione, infondiamo l’importanza dello sport come stile di vita sano, fondamentale per costruire personale addestrato in grado di garantire la sicurezza del Paese. Quando partecipiamo ad un evento così bello, ben organizzato e che mette i nostri allievi a contatto con la città non possiamo che partecipare con maggiore entusiasmo. Al momento abbiamo circa 500 allievi, dei quali, circa l’80% arriva da molto lontano. Quest’anno sono qui con me il Sottoufficiale del Corpo del Reggimento e alcuni membri della struttura addestrativa, il Comandante del Battaglione Tenente Colonnello Donato e gli istruttori Argentina e Marongiu e con loro ci saranno 400 allievi in gara, facilmente riconoscibili, tutti vestiti con una bella t-shirt per la quale ringrazio Stefano Stanzial ed intoneremo l’inno nazionale”.

Sergio Baldo, Presidente C.R. Veneto FIDAL: “Verona negli anni ha saputo crescere ed è diventata una delle prime città italiane per gli eventi su strada. Il movimento veronese cresce per la capacità di offrire un evento di alta qualità organizzativa ed inclusiva, come testimonia anche la presenza raddoppiata degli stranieri. Questa crescita è dovuta anche alla capacità di interagire con l’estero e di fare rete con il territorio e le istituzioni e di offrire un evento ad alto carattere sociale. Grazie a chi ha saputo coltivare la passione per la corsa in maniera innovativa e competitiva, sono davvero orgoglioso che Verona rappresenti una realtà di alto livello”.

Le gare

Domenica 16 febbraio si graviterà in zona stadio, con le partenze tutte in piazzale Olimpia e gli arrivi spettacolari all’interno della Stadio Bentegodi. S’inizierà alle ore 8.15 con i 7km della festa delle famiglie, la Avesani Romeo&Giulietta Family Run, camminata o corsa non competitiva, aperta a tutti, senza obbligo di tesseramento e certificazione agonistica. Ore 9.30 per la la manifestazione competitiva (World Athletics e Aims) su percorso omologato Fidal ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k, che prevede ben 4 onde di partenza: 9.30, 9.33, 9.37 e infine 9.40. Sempre alle 9.40 start anche della Adigeo Romeo&Giulietta Run Half Marathon RELAY, team da due persone e zona cambio sul Lungadige Attiraglio dopo 13km, il secondo staffettista correrà per i restanti 8km. Per tutti la t-shirt commemorativa in omaggio e per tutti i finisher di tutte le gare è prevista la medaglia.

Premi speciali

Sarà assegnato a chi conseguirà la miglior prestazione di giornata, maschile o femminile, il Trofeo Dario Bergamini, Presidente e fondatore di Gaac 2007 Veronamarathon Asd mancato nel settembre 2018.

Assegnato, invece, alla società con il maggior numero di arrivati il Trofeo Segio Pennacchioni, tra i fondatori di Gaac 2007 Veronamarathon Asd, scomparso negli anni ’90.

Caserma Duca

Sempre più consolidato il rapporto con i Volontari in Ferma Iniziale dell'85° Reggimento Addestramento Volontari Verona Caserma Duca. L’ultima edizione aveva regalato emozioni da brividi alla partenza della Avesani Romeo&Giulietta Family Run grazie ai Volontari della Caserma Duca agli ordini del Colonnello Nicola Castello, Comandante dell'85° RAV "Verona. Una compagine di Volontari aveva poi portato a termine la manifestazione, presentandosi al traguardo per intonare nuovamente l’inno nazionale proprio mentre avveniva la consegna di una targa in segno di amicizia, unione e condivisione degli stessi valori etici e sportivi e dell'amore per la città di Verona da parte di Gaac 2007 Veronamarathon Asd. Un legame che si è arricchito con il passaggio delle ultime due edizioni della Eurospin Verona Run Marathon 42K all’interno della Caserma Duca, dove i maratoneti sono transitati intorno al km 35.

Expo Village

ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon aprirà le porte alle migliaia di runner provenienti da tutto il mondo già nelle giornate di venerdì (ore 15-20) e sabato (ore 10-20) presso l’Expo Village all’AgsmAim Forum. Saranno circa 20mila le persone che transiteranno, tutti i partecipanti, insieme ai loro familiari o amici, ritireranno il pettorale e il pacco gara omaggio, nonché potranno visitare decine di stand espositivi degli sponsor di gara, con materiale tecnico e novità del settore, nonché sul palco ufficiale vi saranno interviste, spiegazione percorso e approfondimenti.

Il percorso di Half Marathon and RELAY

Più veloce di sempre, più spettacolare che mai il percorso della ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K/RELAY di domenica 16 febbraio 2025, che per questa edizione si propone quasi in verso contrario rispetto al solito. Una novità tirata fuori dal cappello magico da G.a.a.c. 2007 Veronamarathon A.S.D., società organizzatrice dell’evento che vanta il Gold Label Fidal, che aggiunge alla velocità anche tanto spettacolo.

Le manifestazioni competitive avranno la partenza, come di consueto, dal Piazzale Olimpia, nei pressi dello stadio Bentegodi anche detto “Stadio dei Quarantamila”, da dove gli atleti inizieranno la cavalcata su un percorso dalla spiccata velocità, grazie all’inversione della direzione, che permette di guadagnare chilometri filanti sul Lungadige Attiraglio, all’eliminazione del passaggio lungo la strettoia della diga del Chievo e al doppio passaggio in centro, tra la folla festante. Si passerà sotto lo sguardo dei Portoni di Piazza Bra e da quel centro storico che è valso il riconoscimento di Patrimonio UNESCO, tra monumenti e arte, ma anche tra gli applausi di familiari e tifosi che potranno assistere per ben due volte in centro alla cavalcata degli atleti e nello stesso tempo godersi una mattinata nella città scaligera. Sorte condivisa con gli atleti della ADIGEO Romeo&Giulietta Run Half Marathon RELAY, la staffetta non competitiva, di 13+8 km, che corre sullo stesso percorso della gara principale, tradizionalmente accompagnata dal passaggio del testimone, per le coppie, con un bacio.

C’è aria, dunque, di record, sia al maschile che al femminile risalenti al 2023, quando l’etiope Mikesa Mengesha ha tagliato il traguardo in 1:00’15” (2’51”/km) e la keniana Janet Chepngetich ha sgretolato il precedente primato concludendo le sue fatiche in 1h06’58” (3’10”/km).

T-shirt e medaglia

Gli organizzatori hanno da sempre molta cura nella realizzazione di gadget dallo stile e dalla bellezza indimenticabili. Nel pacco gara di tutti i partecipanti sarà presente la T-shirt tecnica Runnek, una celebrazione dell’amore a partire dalla grafica, su sfondo gradiente viola, in cui spiccano due grossi cuori, e la parola «love» impressa su tutto il tessuto, ad eccezione della manica sinistra, sulla quale è riportato il nome della gara. Il retro è un omaggio a Romeo&Giulietta e al suo autore, William Shakespeare, con la frase «L’amore corre ad incontrar l’amore». Completano le T-shirt i loghi dell’evento.

Se la T-shirt è un pezzo da collezione, la medaglia è anche un capolavoro di ingegneria, oltre che di bellezza. A partire dalla forma, quella di una chiave con la testa a cuore, di colore rosso, come quello che tipicamente richiama l’amore, raffigura i monumenti più rappresentativi della città scaligera con al centro la possibilità di inserire nel lucchetto un’altra chiave per aprire, dunque, le porte del cuore del proprio amato ma anche quelle della città di Verona.

Per tutti la t-shirt commemorativa by Runnek in omaggio, medaglia per i finisher di tutte le gare.

Il team dei pacer

Anche questa è una buona tradizione degli eventi targati Gaac 2007 Veronamarathon Asd, la presenza, in gara, dei pacemaker, runner come tanti ma con il desiderio di rendersi utili accompagnando al traguardo quanti abbiamo voglia di perseguire un preciso obiettivo cronometrico. Ben 40 i pacer, coordinati dall’esperta runner Federica Romano, responsabile della creazione di squadre di pacer in diversi eventi blasonati italiani e pacer in prima persona persino alla New York City Marathon, che metteranno a disposizione la propria esperienza, riconoscibili dalla canotta dedicata e dai palloncini legati sulla schiena. I pacer della half marathon guideranno i runner al traguarado in 1h24’00” e ad intervalli di 5’ da 1h30’ fino a 2h00’ poi ogni 15’ da 2h15’ a 3h00’00” All’interno di questa compagine sono presenti anche i pacer fitwalker, che porteranno gli atleti al traguardo in 2h30’, 2h45’ e 3h00’.

Da visitare

Il centro storico della città scaligera è Patrimonio Unesco per la sua architettura e per la struttura urbana, romantica e affascinante con i suoi ponti sul fiume Adige, i meravigliosi palazzi e le stradine brulicanti di persone. Dal balcone più famoso al mondo, quello di Giulietta, alle meravigliose piazze, allo spettacolare anfiteatro Arena, ogni vicolo è un’occasione per apprezzare i segni lasciati da diverse epoche. Da non perdere una passeggiata verso Castel San Pietro, vero belvedere della città che al tramonto regala uno spettacolo romantico.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino all’11 febbraio 2025. Sarà possibile iscriversi anche nella giornata di venerdì 14 e sabato 15 Febbraio presso l'area EXPO (AGSM FORUM - Piazzale Atleti Azzurri D'Italia) al costo di € 50,00 per la Half Marathon, € 90,00 per la RELAY e € 20,00 per la Half Marathon. Non si effettuano iscrizioni nella giornata di gara, domenica 16 febbraio 2025. Fino al 14 febbraio, salvo esaurimento pettorali, è possibile iscriversi alla Avesani Romeo&Giulietta Family Run presso i seguenti punti vendita: Al Risparmio, Corso di Porta Nuova 3, Verona; KM Sport Verona, Viale del Lavoro 22, San Martino Buonalbergo; Verona Runner, Piazzale Vittorio Veneto 41/D, Bussolengo.