Il ritorno di Julien Wanders alla Napoli City Half Marathon, atteso il primato di gara

Julien Wanders

In cima alla lista il nome dello svizzero Julien Wanders, Campione Nazionale 1500m e 5000m nel 2016 e 2017, rispettivamente, ottavo ai Campionati Europei di mezza maratona nel 2018, medaglia d’argento ai Campionati Europei 5000m nel 2019 e detentore del primato europeo di mezza maratona dal 2019 quando a Ras Al Khaimah aveva tagliato il traguardo in 59:13. Wanders conosce le strade del capoluogo campano per aver conquistato il sesto posto alla Napoli City Half Marathon del 2022, nell’anno in cui l’azzurro Yemaneberhan Crippa (CS Polizia) aveva conquistato il primato italiano maschile di specialità. Wanders arriva sulla linea di partenza per gareggiare al massimo livello, obiettivo per il quale è in corso la sua preparazione in Kenya. "Ho un bellissimo ricordo della sua partecipazione alla Napoli City Half Marathon 2022. Questa gara occupa un posto speciale nel mio cuore, soprattutto perché rappresenta un passo fondamentale nel mio emozionante ritorno al massimo livello. Sono emozionato di tornare a Napoli, non vedo l'ora di dare il meglio di me in questa importante occasione."

Le gare

Prima partenza sabato 22 febbraio 2025 con la Family Run&Friends, evento a carattere non competitivo e quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico-agonistico, che si svolge su un percorso da circa 2 km, un’occasione per vivere una giornata di sport in famiglia e di aggregazione sociale. Per tutti maglietta, medaglia ed un piccolo ristoro. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Le iscrizioni sono aperte sul sito o direttamente all’Expo Village nei giorni di venerdì 21 febbraio 2025 dalle 15:00 alle 20:00 o sabato 22 febbraio dalle 9:00 fino a mezz’ora prima dell’inizio della gara.

Domenica 23 febbraio 2025, è tempo di personal best con la Napoli City Half Marathon, e di emozioni senza pensieri per i partecipanti della Staffetta Charity Program, nella quale due runner condividono il percorso della mezza maratona con la formula 10 Km + 11,0975 Km.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 19 febbraio 2025 o al raggiungimento della capacità massima di gara. Fino al 19 febbraio 2025 è attiva la quota combinata di € 150.00 con Run Rome The Marathon di domenica 16 marzo 2025.