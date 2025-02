In 2mila alla Brunello Crossing di domenica 9 febbraio

MONTALCINO – Il conto alla rovescia è iniziato: Montalcino e le splendide colline della Val d’Orcia si preparano ad accogliere gli oltre 1.600 partecipanti attesi per l’8^ Brunello Crossing, che si svolgerà domenica 9 febbraio. Gli atleti si sfideranno su tre percorsi competitivi di 45, 24 e 14 km, mentre la camminata non competitiva di 13 km è quasi sold-out.

Un evento che piace, come testimoniano anche le presenze straniere da 19 nazioni. Capolista la Germania seguita dagli USA e dalla Francia, mentre, per l’Italia, atleti da tutte le regioni e da 74 province italiane, con Siena, Roma, Firenze e Livorno a contendersi il podio di numerosità. La partecipazione femminile si attesta al 40%, mentre gli uomini sono il 60%. Il gruppo più numeroso sarà quello dei Manaranners, in trasferta dal comasco, seguito dagli aretini del Trail Running Project.

Gli atleti

Torna per il tris del Trofeo Banfi l’atleta di casa Maria Elisabetta Lastri (Asd Sienarunners), vincitrice delle edizioni 2018 e 2020 e pochi giorni fa quinta alla Ronda Ghibellina sulla distanza di 45 km. Nel suo curriculum anche le vittorie della Corsa della Bora e dell’Elba Trail nel 2018 e altri importanti piazzamenti.

Al via del Trofeo Barbi Luigi Pietrini (GS Orecchiella Garfagnana), e Alessio Donati (Trail Running Project Asd), rispettivamente primo e secondo classificato della Ronda Minima alla Ronda Ghibellina di qualche giorno fa.

Nella 24 km, sfida generazionale tra il più giovane in gara, Yuri Scotti (Atl. Sabatina), 19 anni, e il più maturo, Luciano Magi (Il Gregge Ribelle), quasi 80enne, noto per le sue imprese nel nuoto in acque libere e con più di 100 maratone concluse, oltre a due Ironman all’attivo.

Orari di partenza gare

Le gare prenderanno il via da Piazza del Popolo, nel cuore di Montalcino:

Ore 8:00 – 45 km Trofeo Banfi (D+ 1.820 m)

Ore 10:00 – 24 km Trofeo Camigliano (D+ 1.050 m)

Ore 10:45 – 14 km Trofeo Barbi (D+ 634 m)

Ritiro pettorali

Sarà possibile ritirare il pettorale sabato 8 febbraio, dalle 14:00 alle 22:00, presso il Chiostro del Complesso di Sant'Agostino per tutte le distanze. Domenica 9 febbraio, i pettorali potranno essere ritirati a partire dalle 6:30 fino a mezz’ora prima della partenza presso lo stesso Chiostro per le competitive, mentre per la camminata il ritiro avverrà alla Vecchia Stazione di Torrenieri.

Per i finisher

Nel segno della tradizione, tutti gli atleti che taglieranno il traguardo riceveranno un calice da vino con portabicchiere a tracolla, simbolo del forte legame della manifestazione con il territorio.

Pasta Party e briefing tecnico

Il Pasta Party, momento di convivialità e condivisione, si terrà sabato 8 febbraio dalle 19:00 alle 21:00 e domenica 9 febbraio dalle 12:00 alle 16:00 presso il Circolo Arci di Montalcino (Via Ricasoli 2). Il briefing pre-gara, fondamentale per pianificare la strategia, avrà luogo sabato 8 febbraio alle 18.00 presso il Palazzo dei Priori (ex. Palazzo Comunale), in Via Costa del Municipio 1. Il briefing sarà trasmesso in diretta Facebook

Iscrizioni

Le iscrizioni online resteranno aperte fino alla mezzanotte di venerdì 7 febbraio sul sito ufficiale www.brunellocrossing.it. Sarà inoltre possibile iscriversi in loco la mattina della gara, salvo raggiungimento del limite di 400 partecipanti, dopo il quale l’organizzazione potrebbe chiudere anticipatamente le registrazioni per garantire un servizio ottimale a tutti i runner.